Эксперты оценили, как удары по Ирану отразятся на цене на нефть

Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Стоимость нефти натачала расти еще в преддверии ударов по Ирану, но в основном на котировках скажутся последствия атаки, а именно то, какие военные цели выберут Израиль и США, заявил в эфире Радио РБК ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

Юшков отметил, что на фоне эскалации заметно ускорилась загрузка танкеров иранской нефтью. Таким образом, объяснил эксперт, Иран попытался «спасти» свои запасы, отправив их подальше. «Посмотрим, насколько масштабная будет атака. То есть это будет повторение прошлогодней, когда целями были только ядерные объекты, либо это будет гораздо более масштабная серия ударов, которые затронут экономические объекты. А значит, могут пострадать порты, хранилища, нефтепроводы, месторождения. Вот если их затронет, то это уже будет триггером для роста цен», — сказал он.

Аналитик предупредил, что на ценах также отразится возможное перекрытие Ормузкого пролива, через который проходит 15–20% мировой нефти. Во время прошлой эскалации иранские власти пригрозили, что заблокируют судоходство в этом районе. По мнению Юшкова, такой сценарий возможен и сейчас, если США и Израиль попытаются уничтожить руководство Ирана, в том числе духовного лидера Али Хаменеи.

«Вот тогда уж точно и страны региона даже могут подключиться к ударам по Ирану, потому что это будет невыгодно ни производителям нефти на Ближнем Востоке, ни потребителям нефти в виде США, Евросоюза и Израиля. Тогда все точно возьмутся за Иран и сделают так, чтобы он больше никогда даже не пытался перекрыть Ормузский пролив», добавил он.

В таком случае, по оценке Юшкова, стоимость нефти превысит $100 за баррель и, возможно, достигнет $150 за баррель. «Это действительно будет такой шок для мировой энергетики», — резюмировал он.

Аналогичный прогноз сделал и эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он считает, что цены на нефть могут превысить $100 за баррель, но все зависит от степени эскалации. «Если будет перекрыт Ормузский пролив, это один сценарий, но если все-таки война будет относительно сдержанная с точки зрения ударов по инфраструктуре, то влияние на цены будет более ограниченное. Пока что мы не видим какого-то масштабного всплеска цен, который обычно ассоциируется со сценарием, типа, перекрытия Ормуза», — сказал он.

Митрахович обратил внимание, что в прошлом иранские власти уже пытались эксплуатировать тему перекрытия Ормузского пролива, но в итоге «не подняли ставки». Тогда с соответствующей инициативой выступил парламент Ирана, но Высший совет национальной безопасности страны ее не поддержал. «У всех возникло впечатление некоторой иранской слабости. Возможно, как раз это является одной из предпосылок вот именно такого течения конфликта, как мы сейчас его видим», — заключил эксперт.

Материал дополняется