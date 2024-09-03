Хезболла: что это за группировка, ее цели, отношения с Израилем

Фото: Courtney Kealy / Getty Images

Что такое «Хезболла»

«Хезболла» («Хезболлах», араб. حزب الله, буквально — «партия Бога») — шиитское движение и военно-политическая организация в Ливане. Важнейший союзник Ирана в ближневосточном регионе. Признана террористической организацией в Израиле, США, Великобритании, Канаде. В некоторых странах, включая государства ЕС, Австралию и Новую Зеландию, считают террористическим только боевое крыло движения.

История «Хезболлы»

«Хезболла» возникла в июле 1982 году как повстанческое движение политизированной шиитской молодежи. Руководящую роль в его создании играли иранские инструкторы из «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), которые организовали сеть тренировочных лагерей в долине Бекаа. Ее главной целью была борьба с израильской оккупацией юга Ливана (Израиль вводил войска в страну в 1978-м и 1982 году для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками). Его состав пополнили выходцы из шиитских движений «Дава» и «Амаль», недовольные умеренной, с их точки зрения, позицией их партий в отношении израильтян. Шиитские активисты вдохновлялись идеалами «Исламской революции» в Иране 1979 года, поддерживали тесные контакты с Тегераном и в меньшей степени — с Сирией, получали от них разнообразную логистическую, финансовую и военно-техническую помощь. В течение 1983-84 годов вокруг сети подпольных вооруженных ячеек были созданы основные политические структуры движения, получившие рабочее название «Хезболла».

Основные этапы развития и укрепления влияния

В 1983-85 годы группировка заявила о себе резонансными терактами против западных стран и Израиля. Она оказывала значительное давление на миротворческие силы во главе с США и израильскую оккупационную администрацию.

По соглашениям 1989 года, завершившим гражданскую войну в Ливане, «Хезболла» стала единственной силой, которой было разрешено не разоружаться под предлогом борьбы с израильской оккупацией, она осталась вне подчинения официальным вооруженным силам Ливана и продолжила боевые действия на ливано-израильской границе.

В мае 1991 лидер «Хезболлы» Аббас аль-Мусави провозгласил политику интифах («открытости»). Его преемник Хасан Насралла продолжил курс Мусави. В 1992 году после долгих консультаций и одобрения иранского лидера Али Хаменеи она решила участвовать в политике — сначала в парламентских, затем — в муниципальных выборах на внерелигиозной платформе. С этого времени движение значительно смягчило риторику, в его партийных списках появились христиане и мусульмане-сунниты, в основном гражданские политики, партия стала вступать в союзы и коалиции с иноконфессиональными силами. В ливанской политике она стала из самых главных просирийских сил.

В сентябре 2004 года Совбез ООН по предложению ливанского премьер-министра Рафика Харири издал резолюцию № 1559 с требованием вывода войск Сирии и разоружения всех негосударственных вооруженных формирований, включая «Хезболлу». После его убийства в феврале 2005 года, в котором многие обвинили Сирию и «Хезболлу», в Бейруте вспыхнули массовые протесты, которые завершились выводом из страны сирийских войск — главных покровителей «Хезболлы». После этого партия решила войти в правительство, чтобы получить дополнительные рычаги влияния и избежать разоружения, и впоследствии имела там одно-три места, составляя основу просирийского «Блока 8 марта».

К 2009 году «Хезболла» издала новую программу, в которой выступила за «консенсусную демократию» в Ливане, но не изменила позиции в отношении Израиля. В 2018 году партия победила на выборах и сформировала правительство, однако в 2019-2020 годы, когда в стране наступил острый финансово-экономический и инфраструктурный кризис, «Хезболла» пережила спад популярности. На выборах 2022 года — седьмых по счету для «Хезболлы» — она добилась избрания всех 13 кандидатов, но возглавляемый ей блок потерял 10 мест и необходимое парламентское большинство.

Структура, идеология, организация

Численность армии «Хезболлы»

Военная организация «Хезболлы» «Исламское сопротивление Ливана» — самая крупная и хорошо оснащенная негосударственная вооруженная сила в мире. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в 2021 году заявил о 100 тыс. подготовленных бойцов, но США оценивают численность армии «Хезболлы» более скромно — в 40-50 тыс. боевиков. По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), движение насчитывает 20 тыс. боевиков и еще около 30 тыс. подготовленного резерва. Схожие данные приводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) — 20-25 тыс. активных боевиков и сотни тысяч резервистов.

Арсенал группировки оценивается в 150 тыс. ракет и реактивных снарядов, в основном это неуправляемые ракеты малой дальности «земля-земля», которые запускаются с помощью «катюш» — 122-мм установок реактивной артиллерии. Также в арсеналах — около 400 дальнобойных ракет «Фатех-110» и «Зельзаль-2» радиусом 180-700 км в основном иранского производства.

Военная инфраструктура «Хезболлы» имеет несколько центральных и региональных штабов, ракетные, морские, логистические, разведывательные и контрразведывательные подразделения, силы ПВО, ПРО и спецназ. В составе «Хезболлы» — элитное подразделение «Радван», специализирующееся на операциях на территории Израиля, а также «подразделение 910» — контрразведывательное формирование для операций в других странах региона.

Основные базы группировки совпадают с местами компактного расселения шиитов — это регионы Джабаль-Амель на юге страны, долина Бекаа на востоке, а также Дахия — южный пригород Бейрута. Силы группировки также развернуты в Сирии, Ираке, Йемене, отдельные ячейки и оперативники замечены в Африке, Азии и Латинской Америке. Крупнейший зарубежный контингент группировки (7-8 тыс.) c 2013 года развернут в Сирии, где оперативники группировки оказывают содействие силам президента Башара Асада.

Политическое крыло

Внутренняя структура «Хезболлы» представляет собой сеть взаимосвязанных учреждений, которые напоминают устройство социалистических и коммунистических партий.

Высший орган — всеобщий конгресс, который собирается раз в три года и выбирает членов центрального аппарата, включая генсека. Конгрессы проходят с 1995 года.

Генеральный секретарь (с 1992) — шейх Хасан Насралла, с 1995 года — официальный представитель рахбара (верховного лидера) Али Хаменеи в Ливане. Его заместитель — шейх Наим Кассем (с 1991). «Хезболла» признает иранского лидера вали аль-факихом — высшей инстанцией и арбитром в разрешении серьезных политических разногласий, но в основном партия автономна во внутриливанских делах.

Главными вопросами ведает коллегиальный консультативный совет (маджлис шура аль-карар) из семи членов — это высший руководящий коллективный орган, который был впервые сформирован в 1986 году и пережил ряд реорганизаций. Ныне ему подчинены пять советов:

исполнительный (аналог секретариата);

политический;

парламентский;

судебный;

военный (по делам джихада).

Их руководители входят в шуру, где также состоят заместитель генсека и помощник по политическим вопросам. Каждый совет включает несколько специализированных департаментов (например, в исполнительном совете это социальный, по внешним связям, информационный, кадровый, спортивный и др.). Исполнительный совет курирует работу аффилированных с «Хезболлой» организаций и учреждений.

Социальные и образовательные учреждения, поддерживаемые «Хезболлой»

«Хезболла» с 1980-х годов создала сеть из 15 благотворительных и социальных учреждений, которые развернуты во всех трех регионах компактного расселения шиитов. Среди главных учреждений «Хезболлы»:

«Фонд мучеников» (му’ассасат аш-шахид), который оказывает меры социальной поддержки семьям погибших боевиков, заключенным в израильских тюрьмах и пострадавшим от израильских обстрелов в виде ежемесячных выплат, покрытия медицинских расходов, восстановление жилья и другого имущества. В его ведении — госпиталь в Бейруте, центры физиотерапии, протезирования и реабилитации, несколько школ и техникумов, медицинское училище и др.

Центры гражданской обороны — ликвидация аварий и ЧС, пожаров, неотложная медицинская помощь, вакцинации, диспансеризации и др., сеть поликлиник и медцентров, три больницы и др.

«Джихад аль-Бина» — восстановление разрушенного жилого фонда и инфраструктуры, строительство партийных объектов и зданий общегражданского назначения, включая социального жилья, ремонт дорог, утилизация отходов, поддержка и субсидирование фермерских хозяйств и др.

«Аль-Имдад» — благотворительность, социальные услуги.

С «Хезболлой» аффилирован бейрутский футбольный клуб «Аль-Ахд» — девятикратный чемпион Ливана, обладатель шести кубков и восьми суперкубков страны, победитель (2019) и призер (2014) кубка АФК. Среди других активов группировки — радиостанция «Ан-Нур» и телеканал «Аль-Манар».

«Хезболлу» финансирует часть деловых кругов шиитской общины Ливана и ее диаспоры, она собирает в свою пользу добровольные религиозные налоги среди активистов (в первую очередь — религиозный налог-хумс), получает финансовые средства от Ирана. Кроме того, организацию обвиняют в получении средств с отмывания денег, торговле наркотиками, контрабанде и других незаконных операциях.

Какие цели преследует «Хезболла»

В феврале 1985 году «Хезболла» официально заявила о себе в «открытом письме», которое стало первой политической программой движения. Она провозгласила целью деоккупацию юга Ливана и Палестины, уничтожение Израиля, изгнание западных сил из Ливана и создание исламского государства в соответствии с принципами велаят-е факих по модели Ирана. С начала 1990-х годов, когда Хезболла активно включилась в политическую жизнь, партия отказалась от этой идеи как нереалистичной (в Ливане проживают представители 18 конфессий, и шииты, составляющие около 40% ливанцев, не единодушны в поддержке движения).

В 2009 году «Хезболла» выпустила новую редакцию программы, в которой провозгласила целью демократическую республику.

«Хезболла» и конфликт с Израилем

В 1982-2000 «Хезболла» вела партизанско-террористическую войну против израильской оккупации и их союзников в южном Ливане. «Хезболла» сумела выстоять в двух крупных операциях ЦАХАЛ — в июле 1993 и в апреле 1996 года. После вывода основных израильских сил в мае 2000 года «Хезболла» добивалась вызволения нескольких сотен ливанских и палестинских заключенных, а также освобождения так называемых ферм Шебаа — небольшого спорного участка пограничья, контролируемого Израилем с 1967 года. За это время группировка создала систему укреплений, подземных коммуникаций, складов, бункеров и пусковых шахт к югу от реки Литани.

«Хезболла» в Ливанской войне 2006 года

В июле 2006 года группировка похитила двух и убила восемь израильских военнослужащих, надеясь обменять их на ливанских заключенных, и подвергла ракетно-минометному обстрелу израильское пограничье. Этим она спровоцировала ответную операция Израиля, который рассчитывал выбить отряды «Хезболлы» к северу от реки Литани. В ходе 34-дневной войны группировка сумела остановить продвижение израильтян и заявила о победе. Израиль подверг разрушительным ударам штабы и инфраструктуру группировки в Ливане, но не смог остановить запуски ракет по своей территории, которые парализовали экономическую жизнь на трети территории страны и спровоцировали массовый исход беженцев. 11 августа 2006 года СБ ООН выпустил резолюцию №1701, потребовав прекращения огня, вывода израильских сил и отвода «Хезболлы» к северу от Литани, а также разоружения группировки — на ее место должен был заступить смешанный контингент миротворцев ООН (UNIFIL) и военнослужащих Ливана. В результате боевых действий Израиль потерял 121 военного, потери «Хезболлы» оцениваются в 250-800 бойцов, в результате израильских ударов погибло около 1200 мирных ливанцев, 44 израильтянина погибло от обстрелов «Хезболлы».

Современные конфликты и напряженность на границе

Ссылаясь на продолжающуюся оккупацию ферм Шебаа, группировка не выполнила требования ООН, с 2006 года она десятикратно нарастила свой ракетный арсенал (с 14 до 150 тыс.). После начала войны в Сирии «Хезболла» c 2013 года участвовала в боевых действиях в центральной Сирии на стороне правительства и начала наращивать присутствие на границе с Израилем, в ответ израильские ВВС наносили удары по коммуникациям и базам «Хезболлы» в Сирии.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «Хезболла» начала обстрелы северных, южных и центральных районов страны. В ответ Израиль стал наносить удары по объектам группировки в Ливане. В результате 150 тыс. мирных жителей по обе стороны границы вынуждены были покинуть свои дома. После того как в июле «Хезболла» обстреляла Голанские высоты, убив 12 человек, Израиль ответным ударом ликвидировал одного из высокопоставленных командиров «Хезболлы» Фуада Шукра. 25 августа Израиль и «Хезболла» обменялись самыми интенсивными с 2006 года ударами, однако избежали начала новой войны.

Роль «Хезболлы» в ближневосточной политике

С 2000-х годов «Хезболла» участвовала в подготовке, оснащении и координации действий шиитских проиранских ополчений в Ираке в сотрудничестве с КСИР. С этой целью было сформировано «подразделение 3800», которое курирует деятельность двух крупнейших проиранских сил в Ираке: «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хакк», а также ополчений ополчений в составе созданных в 2014 году «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации»).

С 2012-13 годов под предлогом защиты шиитских святынь в Дамаске силы «Хезболлы» были развернуты в Сирии, в 2015 году ее советники и инструкторы предположительно появились в Йемене. Благодаря присутствию в Сирии и Ираке группировка нарастила разведывательные возможности и получила опыт боевых действий в городских условиях. Она стала считаться ключевым звеном «оси сопротивления» — сети проиранских группировок, движений и правительств на Ближнем Востоке, противостоящих интересам Израиля и США.

В Ближневосточном конфликте «Хезболла» поддерживает ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» — группировки, с которыми разделяет общие цели и которым оказывает финансовую, материальную и политическую помощь.

В 2011 году ее отношения с ХАМАС испортились в связи с тем, что ХАМАС поддержал протесты в Сирии и осудил действия Башара Асада. Однако к 2017 году контакты восстановились, c 2019 года территория Ливана активно использовалась оперативниками ХАМАС. сейчас в южном Ливане действуют ячейки и вербовочные структуры ХАМАС.

Какое будущее ожидает «Хезболлу»

«Хезболла» — преимущественно ливанская сила, она глубоко интегрирована в ливанское общество и политический истеблишмент, поэтому ее будущее во многом зависит от положения дел в Ливане. После короткого всплеска популярности в 2006 году неоднозначную реакцию в обществе вызвала интервенция «Хезболлы» в Сирию, которая была сопряжена с массовым наплывом беженцев, ростом терроризма, падением популярности в арабском мире, а также гибелью свыше 1 тыс. боевиков, включая опытных командиров. В связи с разразившимся в Ливане в 2019 году финансово-экономическим кризисом партию наряду с прочими конфессиональными силами стали считать одним из виновников тяжелой экономической ситуации, что было усугублено тем, что ее отряды были задействованы в подавлении общенациональных протестов.

В то же время партия пользуется поддержкой внутри шиитской общины. По опросам организации Arab Barometer, в 2024 году ей доверяет 85% ливанских шиитов, но среди других общин уровень доверия к партии ниже — по 9% у суннитов и друзов и 6% среди христиан, в целом же по стране этот показатель составляет 30%. Еще 42% не одобряют ее внешнеполитическую активность (в первую очередь в Сирии). Лишь 12% ливанцев заявило, что «Хезболла» им ближе всех остальных партий, а среди шиитов — наиболее лояльной к ним конфессиональной группы — таких оказалось всего 39% респондентов, в то время как еще 37% заявили, что не ассоциируют себя ни с какой политической силой.