Биография премьер-министра Грузии З.Жвания

Сегодня стало известно о гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Об этом сообщил министр полиции и общественной безопасности Вано Мерабишвили. Тело премьер-министра было обнаружено в квартире его друга.

Краткая биография грузинского премьера:

Зураб Виссарионович Жвания родился 9 декабря 1963г. в Тбилиси. Его отец и мать (армянка по национальности) были научными сотрудниками грузинских НИИ. В 1985 г. З.Жвания закончил биологический факультет Тбилисского государственного университета. Во время учебы в университете З.Жвания познакомился с Нино Бурджанадзе и ее семьей.

С 1985 по 1992 он был старшим лаборантом и младшим научным сотрудником на факультете физиологии человека и животных. В 1989 г. создал в Грузии движение "зеленых", затем - Партию "зеленых", пост председателя которой занимал до1993г. Затем два года З.Жвания являлся сопредседателем Партии "зеленых" Европы.

В 1993 г. занял пост генерального секретаря новой коалиционной партии, созданной для поддержки политики Эдуарда Шеварднадзе, - Союза граждан Грузии (СГГ). После победы СГГ на выборах 1995 г. - председатель парламента Грузии. В дальнейшем З.Жвания показал себя стойким сторонником президента Э.Шеварднадзе и некоторое время даже считался его официальным преемником. После выборов 1999 г. З.Жвания был переизбран на пост спикера парламента Грузии, но через 2 года он покинул этот пост.

С 2002 года З.Жвания - глава партии "Объединенные демократы". После "революции роз", в ходе которой он оказывал активную помощь М.Саакашвили, 17 февраля 2004г был назначен премьер-министром в новом правительстве Грузии.

Стоит отметить, что З.Жвания был известен своими прозападными взглядами. Грузино-российские отношения он характеризовал как "близкие к холодной войне". Проявил себя как ярый сторонник присоединения к Грузии "мятежных республик" – Абхазии, Южной Осетии и Аджарии. Участвовал в большинстве переговоров по этому поводу с российской стороной. Однако эти переговоры получили известность скорее благодаря резким заявлениям грузинского премьер-министра, чем конкретным договоренностям.

З.Жвания был женат, имел троих детей. Владел английским, немецким и русским языками.