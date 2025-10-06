Йемен: население, экономика, гражданская война, хуситы

Фото: Олег Знаменский / Shutterstock

Что такое Йемен

Йемен (араб. Аль-Йаман, اليمن) — это государство на Ближнем Востоке, на юго-западе Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией (на севере) и с Оманом (на востоке), с юга омывается водами Аденского залива. Столица — Сана. Денежная единица — йеменский риял. Население — более 39 млн человек.

Образовано в 1990 году в результате объединения Йеменской Арабской Республики (Северный Йемен) и Народной Демократической Республики Йемен (Южный Йемен). Йемен занимает стратегически важное географическое положение на побережье Баб-эль-Мандебского пролива, одной из ключевых артерий глобальных морских перевозок, и вместе с тем является одной из наименее развитых стран мира.

Политическая обстановка в стране нестабильна, в течение XX—XXI века Южный и Северный Йемен, а впоследствии и объединенное государство пережили ряд вооруженных конфликтов. Очередной гражданский конфликт начался в 2014 году и закончился фактическим разделом страны, а также спровоцировал тяжелый гуманитарный кризис. В него вовлечены Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и ряд других ближневосточных стран, а также США, Великобритания.

По состоянию на 2025 год западные и северо-западные провинции страны вместе со столицей, где проживает порядка 70% населения, контролирует мятежное религиозно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы), территории на юге — сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) с центром в портовом городе Аден, остальные районы — силы, связанные с Руководящим президентским советом — международно-признанным правительством Йемена (в него входят представители ЮПС и других антихуситских сил).

Флаг, герб Йемена и происхождение названия

Государственный флаг Йемена был принят в 1990 году после объединения Северного и Южного Йемена. Это триколор из трех равновеликих горизонтальных полос — красной, белой и черной, которые были в основе флагов Северного и Южного Йемена. Это классические панарабистские цвета, которые также используются в государственной символике Египта, Ирака, Ливии (в 1969-1977), Сирии (до 2024-го), Судана. В случае Йемена красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за независимость и единство, белый — светлое будущее, черный — темные дни прошлого.

На гербе Йемена изображен золотой орел Салах ад-Дина (панарабистский геральдический символ, восходящий к соответствующему изображению на западной стене Крепости Салах ад-Дина в Каире), он держит в когтях свиток, на котором написано «Йеменская республика». По бокам от него — цвета йеменского флага, а на груди — щит, изображающий сверху кофейное дерево, а внизу золотую плотину и голубые волнистые линии, которые символизируют Марибскую плотину (Мариб — столица древнего государства Саба, которое находилось на территории современного Йемена).

По наиболее распространенной версии, название Йемен переводится как «правая сторона» или «правая рука», так жители северной Аравии говорили о стране, расположенной по правую руку от направления восхода солнца. Греческие и римские авторы называли эту страну Счастливой, или Плодородной Аравией (слова «счастье» и «правый» имеют в арабском языке один корень ی م ن).

Где находится Йемен на карте и почему эта страна важна

Йемен находится на юге Аравийского полуострова. На побережье Йемена находится несколько портов — бывшая столица Аден и Эль-Мукалла на берегу Аденского залива, Мокка и Ходейда на Красном море. Страна разделена на 20 провинций (мухафаз), в ее состав входят около 200 островов, крупнейший из которых — Сокотра в 354 км к югу от материковой части страны.

Йемен расположен вдоль ключевых международных торговых путей — он, в частности, контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, который ведет к Суэцкому каналу и дает проход из Красного моря в Аденский залив и далее в Индийский океан. Этот морской канал соединяет Азию, Африку и Европу; по данным Всемирного банка, на него приходится порядка 30% всех мировых контейнерных перевозок. На фоне вооруженного конфликта и нападений хуситов на торговые суда поставки перенаправили через мыс Доброй Надежды (Южная Африка) в более чем 6 тыс. км от Йемена — это значит, что логистика товаров стала дольше и дороже.

Население Йемена

По данным Всемирного банка, в 2023 году в Йемене на территории 527,9 тыс. кв. км проживало 39,3 млн человек. Страна населена преимущественно йеменскими арабами, официальный язык — арабский. 99,1% жителей — мусульмане, из них 60-65% — сунниты. В горных районах Йемена распространен зейдизм — одно из течений шиизма, исповедующее его религиозно-политическое движение хуситов сегодня фактически контролирует республику.

Население преимущественно моложе 65 лет: доля детей в возрасте от нуля до 14 лет составляет 34,4%, взрослых от 15 до 64 лет — 62,2%, взрослых от 65 лет — 3,4%; средний возраст — 22 года. Прирост населения — 1,78%, уровень рождаемости — 23,4 на 1 тыс. человек, уровень смертности — 5,5 тыс. человек. Ожидаемая продолжительность жизни — 68,2 года.

Гражданская война в Йемене

Современная Йеменская Республика существует с 1990 года — тогда произошло объединение Северного и Южного Йемена. Ситуация в республике нестабильна практически с момента ее основания, страна пережила несколько гражданских конфликтов, нынешняя война продолжается с 2014 года.

Хуситы («Ансар Аллах»)

С начала 1990-х в Йемене набирало силу религиозно-политическое движение шиитов-зейдитов, которые жили на северо-западе страны. Свое название — хуситы — они получили по имени лидера Бадр ад-Дина аль-Хуси, который основал с сыновьями зейдитское движение «Правоверная молодежь». В 2004 году их сторонники подняли первое вооруженное восстание против центральных властей.

В 2010 году хуситы и правительство заключили очередное соглашение о прекращении огня, но уже в 2011-м в результате протестов "арабской весны" президент Али Абдалла Салех (возглавлял Северный Йемен, а затем объединенную республику с момента ее создания — в общей сложности был у власти более 30 лет) в присутствии руководства Саудовской Аравии в обмен на иммунитет для себя передал полномочия своему заместителю Абд-Раббу Мансуру Хади. В 2012 году Хади избрали на выборах президента.

В сентябре 2014 года хуситы теперь уже в союзе со сторонниками экс-президента Салеха начали наступление на подконтрольные правительству регионы, а в начале 2015-го взяли под контроль Сану. Президент Хади бежал в Аден, провозгласив этот город столицей, а после того, как Аден на короткое время перешел под контроль хуситов, покинул страну. Йемен фактически оказался разделен на две части. В апреле 2022 года при посредничестве ООН стороны договорились о перемирии, которое истекло в октябре того же года, однако с тех пор крупных боестолкновений не происходило.

Официальное правительство

Фактически большую часть населенных районов республики, в том числе столицу Сану, контролируют хуситы, роль правительства играет созданный ими Верховный политический совет во главе с председателем Махди аль-Машатом. Международное сообщество не признает эти власти.

Официальным правительством Йемена считается Президентский руководящий совет (ПРС), который был создан в 2022 году в Эр-Рияде. В ПРС входят восемь представителей разных антихуситских сил, его председатель — бывший глава МВД и сподвижник Хади Ришад Мухаммад аль-Алими — он считается де-юре президентом республики. ПРС пользуется поддержкой международной коалиции арабских государств во главе с Саудовской Аравией. С 2015 года они проводили военную операцию против хуситов, но с 2020-х годов ведут переговоры с фактическими властями в Сане. Под контролем международно признанного правительства находятся юг с временной столицей в Адене и некоторые регионы на востоке.

Террористические группы

В Йемене также действуют «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) и подразделение «Исламского государства» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). С начала 2000-х США при поддержке местных властей проводили в Йемене контртеррористические операции. К 2025 году террористические группировки базировались в южной части страны.

В США считают террористической организацией «Ансар Аллах» — в 2021 году президент Джо Байден исключил хуситов из этого списка, но в 2025-м администрация Дональда Трампа их туда вернула.

Международное вмешательство

Конфликт в Йемене происходит при активном участии иностранных государств. Ключевое измерение здесь — борьба с хуситами при поддержке Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия: воздушные удары, экономическая блокада

В 2015 году после того, как международно признанное правительство бежало в Эр-Рияд, по его просьбе коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией начали против хуситов военные операции — «Буря решимости» (март—апрель 2015-го) и «Возрождение надежды». В коалицию вошли Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Кувейт, ОАЭ, Судан. В рамках «Бури решимости» военно-воздушные силы коалиции пытались остановить наступление хуситов на юге Йемена, нанесли удары по позициям хуситов и объявили воздушное пространство над Йеменом бесполетной зоной. Следом началась операция «Возрождение надежды» — вторая фаза интервенции, целью которой заявлялось восстановление йеменской армии и возвращение к власти правительства Хади. Однако арабская коалиция своих целей не достигла.

Параллельно с военно-воздушными ударами арабские страны ввели морскую, сухопутную и воздушную блокаду Йемена с тем, чтобы остановить поставки ему оружия. В результате остановились поставки еды, воды и медицинской помощи. В 2017 году ООН призвала Эр-Рияд эту блокаду снять, что тот вскоре и сделал.

В 2019 году хуситы ударили беспилотниками по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Саудовской Аравии рядом с месторождениями Абкайк и Хурайс. Это привело к временному снижению нефтедобычи в королевстве.

В апреле 2022 года хуситы и Эр-Рияд при посредничестве Омана и ООН заключили сделку о прекращении огня. Она истекала в октябре того же года, но стороны решили, что будут соблюдать ее и дальше и в конечно счете подпишут соглашение о перемирии. В сентябре 2023 года делегация хуситов отправилась в Саудовскую Аравию для переговоров — это был их первый публичный визит в королевство.

США и Израиль: операции против хуситов, защита судоходства

Переговоры прекратились на фоне нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей операции Израиля в секторе Газа. «Ансар Аллах» вступили в этот конфликт на стороне ХАМАС. В последние полтора года хуситы регулярно запускают по Израилю ракеты и беспилотники. В мае 2025 года Израиль в ответ на действия хуситов нанес серию ударов по йеменским объектам — по порту Ходейда и по аэропорту в Сане (он выведен из строя).

Параллельно с обстрелами Израиля в «Ансар Аллах» объявили, что не позволят проходить его судам через Баб-эль-Мандебский пролив и по Красному морю, пока он продолжает операцию в Газе. С ноября 2023 года хуситы регулярно били беспилотниками по гражданским судам в Красном море и Аденском заливе, потопив два судна и захватив одно.

В ответ на это США сформировали международную коалицию, которая бы в рамках операции «Страж процветания» обеспечивала безопасность судоходства в регионе. По сообщению Пентагона, в операции подключилось 20 стран — в основном западные союзники США. С 2024 года американские и британские военные стали наносить регулярные удары по военным объектам хуситов в Йемене. В мае 2025 года Дональд Трамп объявил о том, что «Ансар Аллах» согласились больше не нападать на суда в Красном море и поэтому США прекращают свою операцию в Йемене.

Иран: военная и финансовая поддержка хуситов

Хуситы считаются частью так называемой «оси сопротивления». Это неформальная коалиция в регионе во главе с Ираном, цель которой — борьба с Израилем, США и в целом с западными странами в регионе. В нее входят также ХАМАС в секторе Газа и «Хезболла» в Ливане.

По оценке экспертов, Тегеран начал поддерживать «Ансар Аллах» в середине 2000-х, когда хуситы вступили в войну с республиканским правительством. В то же время хуситов нельзя назвать иранскими прокси, которых Тегеран использует для экспорта своей идеологии, — это самостоятельная группировка, которую с Ираном объединяет противостояние с Саудовской Аравией.

Тегеран предоставляет «Ансар Аллах» в основном военную помощь — оружие и компоненты, обучение военных, разведданные. Так, в феврале 2024 года США сообщили, что перехватили в Аравийском море оружие, которое направлялось в Йемен из Ирана, — речь шла о более 200 комплектах с компонентами баллистических ракет, взрывчатых веществах, элементах беспилотников, пусковых установках для противотанковых управляемых ракет.

Экономика Йемена

В основе экономики Йемена — нефтедобывающая промышленность, которая развивается с 1986 года после открытия первых месторождений в провинции Мариб. Важное значение играло сельское хозяйство, международная помощь и денежные переводы проживающих за рубежом йеменцев.

Боевые действия и нефтяное эмбарго разрушительно сказались на состоянии хозяйства и благополучии йеменцев. По данным Всемирной продовольственной программы, от конфликта пострадало больше половины населения страны — порядка 19,5 млн человек, из которых 15 млн это женщины и дети. Около 4,8 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, которые живут в лагерях беженцев. По информации ВБ, в 2024 году более 17 млн человек в Йемене столкнулись с нехваткой продовольствия, а 3,5 млн — страдали от серьезного недоедания; у примерно 18 млн человек нет доступа к безопасной питьевой воде и надежным санитарным условиям. В стране периодически вспыхивают эпидемии холеры, дифтерии, кори, лихорадки денге.

Фактически страна разделена на две части, каждая с собственными фискальными и финансовыми властями и институтами, курсами валют.

Экономика под санкциями

Йемен остается одной из беднейших стран на Ближнем Востоке и в мире. Как отмечает Всемирный банк, перебои с поставками гуманитарной помощи, импортом основных товаров, денежными переводами усугубили и без того тяжелую социально-экономическую обстановку там. На фоне зашедших в тупик переговоров перспективы республики остаются неопределенными — если хуситы усилят свои атаки в Красном море, это еще больше дестабилизирует ситуацию и усугубит экономическое положение Йемена, пишет ВБ. Мирное урегулирование же, напротив, может катализировать экономическое восстановление страны — в первую очередь через возрождение транспортных и торговых сетей, которое приведет к снижению затрат, росту занятости и повышению доходов.

Нефтяной коллапс: падение добычи с 2015 года

Нефть приносила Йемену до 60-70% ее фискальных доходов и составляла 90% его экспорта. По запасам нефти Йемен входит в топ-30 стран мира — в 2014 году доказанные запасы этого топлива в республике составляли 3 млрд баррелей. Йеменский энергетический сектор серьезно пострадал из-за конфликта — иностранные компании из республики ушли, эвакуировав персонал и прекратив там свою деятельность. В 2015 году добыча нефти и природного газа была практически приостановлена – по данным Управления энергетической информации США, объем добычи сократился со среднего показателя в 125 тыс. баррелей в сутки в 2014 году до минимума в 18 тыс. баррелей в сутки в 2016-м; однако чуть позже она снова начала расти, достигнув в 2019 году показателя в 61 тыс. баррелей в сутки. В ходе конфликта хуситы наносили удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и при этом сами сталкивались с ударами по своим нефтяным объектам.

Снижение нефтедобычи привело к сокращению экспорта и падению доходов от него. В октябре 2022-го из-за атак хуситских беспилотников по портам и нефтетранспортной инфраструктуре экспорт нефти был остановлен. Международно признанное правительство заявляет, что с октября 2022 года, когда Йемен перестал экспортировать нефть и природный газ, республика потеряла в доходах $7,5 млрд.

Санкции ООН: заморозка активов, ограничение импорта топлива

В 2014 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2140, которой был создан Комитет по санкциям в отношении Йемена. Это предусматривает заморозку активов и запрет на въезд тем людям, чьи действия, по оценке комитета, подрывают мир, безопасность и стабильность республики. В резолюции 2216 в 2015 году Совбез ввел эмбарго на поставки хуситам оружия.

Кроме того, ряд стран ввели свои отдельные пакеты санкций — так сделал в 2014 году Евросоюз, а в 2020-м, после Brexit, Великобритания. С 2012 года действуют санкции США; в 2025-м они сообщили, что будут вводить санкции против всех, кто поставляет хуситам нефть и газ через подконтрольный им порт Рас-Иса на побережье Красного моря. По этому порту Штаты регулярно наносят авиаудары — так, в апреле 2025 года они ударили по нефтяному терминалу там, в результате чего, по сообщению йеменского Минздрава, погибли минимум 74 человека, а 171 получили ранения.