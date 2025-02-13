Зенитно-ракетный комплекс Patriot: характеристики и применение

ЗРК Patriot (Фото: Jens Büttner / Getty Images)

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Что такое Patriot

Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот») — это американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Он предназначен для поражения различных воздушных целей и оснащается управляемыми противоракетами класса «поверхность — воздух». Patriot расшифровывается как Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (с англ. «радар слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата цели»). ЗРК разработан в конце 1970-х компанией Raytheon Technologies, сейчас производится Raytheon, Lockheed Martin и Boeing. Patriot состоит на вооружении сухопутных сил США и составляет основу сил ПРО и ПВО США и объединенной ПВО НАТО в Европе. Первоначально Patriot предназначался для борьбы с авиацией, но в 1980-е был модифицирован для перехвата крылатых и баллистических ракет малой дальности. Стоимость одной батареи Patriot — около $1,1 млрд, одной ракеты — около $4 млн. Ежегодное производство оценивается в 500–550 ракет модификации PAC-3.

История создания системы Patriot

Прототип ЗРК разрабатывался Авиационно-ракетным командованием армии США с 1961 года под названием AADS-70s (англ. Army Air Defense System for the 1970s; с 1964-го проект носил название Surface-to-Air Missile, Development — SAM-D). Он должен был заменить устаревшие стационарные ЗРК MIM-23 HAWK («Хоук») и MIM-14 Nike Hercules («Найк-Геркулес»). В 1967 году контракт на разработку SAM-D получила массачусетская Raytheon Company (ныне Raytheon Technologies). Первые испытания прототипа начались в ноябре 1969-го.

В январе 1974-го Минобороны США предъявило новые тактико-технические требования к SAM-D, ключевым из которых был принцип сопровождения через ракету (англ. track-via-missile). В мае 1976-го проект получил современное название. В сентябре 1980-го началось полномасштабное серийное производство комплексов, поставки в войска начались в конце 1981 года. Комплекс был принят на вооружение в мае 1982-го.

В течение 1980–1990-х ЗРК претерпел несколько модификаций. Первая — PAC-1 — появилась в 1986 году и была способна перехватывать тактические баллистические ракеты. В следующей модификации PAC-2 был существенно расширен радиус покрытия с 10–20 до 50–100 кв. км. Наиболее серьезная модификация PAC-3 предусматривает возможность ударного поражения (hit-to-kill), то есть прямого попадания в цель. Она была принята на вооружение в 2001 году. Испытания усовершенствованной версии комплекса PAC-3 MSE (англ. Missile Segment Enhancement) начались в марте 2009 года, она серийно производится с 2018-го. В 2017 году PAC-3 MSE продемонстрировала возможность перехвата баллистической ракеты средней дальности. Американское оборонное ведомство отказалось от планов разработки новых комплексов на замену Patriot и сосредоточилось на дальнейшем совершенствовании ракет-перехватчиков модификации PAC-3 MSE. В июне 2024 года Пентагон заказал у Lockheed Martin еще 870 PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование на сумму $4,5 млрд.

В связи с разработкой Китаем противокорабельных баллистических ракет DF-21D и противокорабельных боеголовок для БРСД DF-26 Пентагон рассматривает возможность оснащения системой Patriot некоторых кораблей. Они должны дополнять традиционные корабельные системы RIM-174/SM-6. Весной 2024-го Lockheed Martin успешно испытала Patriot с морской установки. За перехват отвечала модульная версия корабельной боевой информационно-управляющей системы Virtualized Aegis Weapon System.

Тактико-технические характеристики ЗРК Patriot

Максимальная скорость цели;— до 2200 м/с



Радиус действия РЛС — более 150 км



Дальность поражения цели — 3–100 км (для аэродинамических целей) и 3–25 км (для баллистических ракет)



Максимальная высота поражения цели — от 15 км (для оперативно-тактических и тактических баллистических ракет) до 20–25 км (для аэродинамических целей)



Масса пусковой установки с ракетами — 35 т



Длина противоракеты — 5,2 м



Диаметр противоракеты — 0,25 м



Масса противоракеты — 320 кг



Скорость противоракеты — 5 тыс. км/ч



Масса боевой части — 90 кг



Время перезаряжания — 60 мин



Время перевода из походного в боевое положение — 20 мин

Как устроен и работает ЗРК Patriot

Комплекс существует в трех модификациях — PAC-1, PAC-2 и PAC-3 (от англ. Patriot Advanced Capability). Из-за непрерывных усовершенствований разработки начала 1980-х лишь отдаленно напоминают современные. Сейчас комплекс состоит из шести основных компонентов. Это:

зенитные управляемые противоракеты семейств PAC-2 и PAC-3;

пусковая установка, существующая в трех вариантах — M901, M902 и M903;

многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65 (для PAC-3);

станция управления MSQ-104 на шасси грузовика M927;

дизель-электрическая силовая установка (генератор) на колесном шасси с двумя двигателями мощностью 150 кВт;

высокочастотная антенная мачта.

Пусковые установки способны нести до четырех ракет PAC-2 и до 16 PAC-3. Кроме того, к комплексу полагается тягач M983 с подъемным краном.

PAC-1 использует ракеты MIM-104, PAC-2 — ракеты GEM (усовершенствована боевая часть), PAC-3 — ЗУР ERINT повышенной маневренности. Комплекс работает вместе с самолетами дальнего обнаружения (AWACS). Радар способен сопровождать до 125 целей одновременно.

Одна батарея состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, от пяти до восьми пусковых установок с четырьмя ракетами-перехватчиками на каждой и антенно-мачтового сооружения. На обслуживание одной батареи требуется около 88–90 военнослужащих.

Основной радар и систему наведения производит Raytheon, ракеты — Lockheed Martin, двигатели — Aerojet Rocketdyne, головки самонаведения — Boeing. Основные линии производства ракет находятся в Камдене (Арканзас), готовится к пуску предприятие в Аризоне, за счет которого планируется к 2027-му нарастить производство до 650 противоракет в год. Также комплексы производятся по лицензии в Японии на заводе Mitsubishi Heavy Industrie. Прорабатывается возможность производства в Европе.

Какие страны используют систему Patriot

Основной оператор ЗРК Patriot — это сухопутные силы США. Сейчас на территории страны развернуты восемь батальонов с 33 батареями Patriot, еще семь батальонов с 27 батареями — в странах-союзниках, в том числе в Ираке, Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре, ОАЭ (по две батареи PAC-3/PAC-3 MSE), Саудовской Аравии (одна батарея PAC-3/PAC-3 MSE), Японии (один батальон PAC-3 MSE). Всего на вооружении США, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2024 год, находилось 480 пусковых установок M902/M903, оснащенных ракетами PAC-3/PAC-3 MSE.

Также комплексы состоят на вооружении Германии, Греции, Израиля, Испании, Польши, Румынии, Швеции, Кувейта, Нидерландов, Саудовской Аравии, ОАЭ, Тайваня и Южной Кореи. В 2013–2015 годах пять батарей Patriot были развернуты по линии НАТО в Турции для защиты от атак с территории Сирии. Контракт на поставку этих ЗРК в 2024 году заключила Швейцария. Всего ЗРК состоят на вооружении или заказаны 19 странами.

О решении передать Украине комплексы Patriot в США объявили в декабре 2022-го, с апреля 2023 года эти ЗРК поставляют на Украину. На середину лета 2024-го Киеву было передано США и Германией не менее четырех комплексов. По данным SIPRI за 2024-й, на вооружении Украины состояло 12 пусковых установок M902 с ракетами PAC-3. В том же году стало известно о планах Израиля передать Украине до восьми устаревших батарей Patriot. В начале 2025 года Израиль через США передал республике еще 90 противоракет более ранней модификации PAC-2.

Боевое применение систем Patriot

В 1990–1991 годах во время войны в Персидском заливе развернутые в Саудовской Аравии и Израиле системы PAC-2 занимались перехватом ракет Scud-B (Р-17) советского производства и их иракской модификации «Аль-Хуссейн». Впервые Patriot были использованы 18 января 1991 года против ракет, выпущенных по городу Дахран в Саудовской Аравии. Всего за время конфликта по «Скадам» было выпущено 158 противоракет. По оценкам армии США, они перехватили 80 и 50% целей в Саудовской Аравии и в Израиле (по скорректированным оценкам — 70 и 40% соответственно). Позднейшие расследования, инициированные конгрессом, доказанно подтвердили успешный перехват иракских ракет лишь для 9% зафиксированных пусков. В связи с неудовлетворительными результатами испытаний в боевых условиях началась работа над новой модификацией PAC-3.

В 2003 году PAC-2 и PAC-3 использовались для перехвата иракских ракет во время вторжения войск американской коалиции в Ирак. Этот опыт был признан успешным, несмотря на два инцидента с «дружественным огнем», когда были сбиты британский истребитель-бомбардировщик Tornado CR4 и американский палубный многоцелевой истребитель FA/18 Hornet. С июня 2015 года системы активно использовались войсками саудовской коалиции в Йемене для борьбы с ракетами и беспилотниками хуситов, а также для перехвата запускаемых по территории ОАЭ и Саудовской Аравии ракет из Йемена. Всего было выпущено не менее 177 ракет-перехватчиков. В течение 2014–2018 годов системы Patriot неоднократно использовались Израилем по беспилотникам ХАМАС и воздушным целям из Сирии. В частности, в июле 2018-го две ракеты Patriot поразили сирийский истребитель Су-24, который проник в израильское воздушное пространство.

С 2023 года PAC-3 используются ВСУ в российско-украинском конфликте. В мае 2023-го российское военное ведомство сообщило об уничтожении в Киеве РЛС и пяти ПУ Patriot, однако позже в Пентагоне заявили, что поврежденный комплекс починили и вернули в строй. Впоследствии российская сторона неоднократно отчитывалась об уничтожении этих комплексов. В мае 2024 года Пентагон впервые заявил о перехвате ЗРК Patriot российской ракеты «Кинжал», российское Минобороны эту информацию опровергло. Украинская сторона оценивала уровень перехвата российских ракет «Циркон» и «Кинжал» в 25%, однако российское военное ведомство такую возможность отрицало. В мае 2023 года Military Watch Magazine сообщил о потере 32 противоракет при попытке сбить «Кинжал».

Сравнения Patriot с другими системами ПВО

В мире существует несколько аналогов Patriot, некоторые из которых по заявленным тактико-техническим характеристикам превосходят этот ЗРК, требуют меньше персонала при эксплуатации и обслуживании и обходятся существенно дешевле в производстве. В то же время Patriot остается наиболее востребованной системой ПРО в мире благодаря большому опыту эксплуатации в боевых условиях.

Ближайшим европейским аналогом и потенциальным конкурентом считается совместная франко-итальянская разработка SAMP/T с противоракетами Aster-30. Комплексы состоят на вооружении войск Франции, Италии, Сингапура и Украины. Их производит Eurosam — совместное предприятие MBDA и Thales. Стоимость одного комплекса SAMP/T оценивается в $500 млн, одной ракеты Aster-300 — в $2 млн.

По тактико-техническим характеристикам к Patriot близки тайваньские комплексы Tien Kung-II и Tien Kung-III, созданные на основе ранних версий этой ЗРК. Другие известные аналоги — израильские «Шарвит Ксамим» («Праща Давида», или «Станнер») производства Rafael, российская С-400, турецкая SIPER, китайская «Хунци-22».