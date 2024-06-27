FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля

Cистемы ПВО Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров. Издание отмечает, что хотя соглашение еще окончательно не согласовано, оно, вероятно, предполагает отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем на Украину.

В апреле Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменит их более совершенными системами. Но пока эти системы пока не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с проиранской шиитской группировкой «Хезболла», которая находится в Ливане, может перерасти в полномасштабную войну, отмечает издание.

Киев сейчас располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot, которые были поставлены США и Германией, пишет FT. Украина неоднократно обращалась с просьбой поставить именно такие системы.

Patriot — это зенитно-ракетный комплекс американского производства, разработанный в конце 1970-х годов. Их можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО).

20 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон перенаправит Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS.

Москва осуждает любые поставки вооружений Киеву, и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

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