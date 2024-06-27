 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля

FT: США поставят на Украину восемь комплексов Patriot из Израиля
Сюжет
Военная операция на Украине
Cистемы ПВО Patriot
Cистемы ПВО Patriot (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом переговоров. Издание отмечает, что хотя соглашение еще окончательно не согласовано, оно, вероятно, предполагает отправку Patriot сначала из Израиля в США, а затем на Украину.

В апреле Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменит их более совершенными системами. Но пока эти системы пока не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с проиранской шиитской группировкой «Хезболла», которая находится в Ливане, может перерасти в полномасштабную войну, отмечает издание.

Киев сейчас располагает по меньшей мере четырьмя системами Patriot, которые были поставлены США и Германией, пишет FT. Украина неоднократно обращалась с просьбой поставить именно такие системы.

Patriot — это зенитно-ракетный комплекс американского производства, разработанный в конце 1970-х годов. Их можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО).

Нидерланды и еще одна страна поставят Украине систему Patriot
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

20 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон перенаправит Украине все заказы на ракеты для систем Patriot и NASAMS.

Москва осуждает любые поставки вооружений Киеву, и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.

Материал дополняется

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Patriot США Израиль Украина поставки оружия
Материалы по теме
США перенаправят Украине все заказы на ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS
Политика
Германия заявила, что не может поставить Украине больше трех Patriot
Политика
Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине еще один Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 17:29
В США пройдут первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа Политика, 21:12
FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля Политика, 21:07
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал спецтранспорт Политика, 20:59
В SberCIB снизили цель по индексу Мосбиржи на 2024 год до 3400 пунктов Инвестиции, 20:56
Приложение Rutube снова доступно в App Store Общество, 20:42
Павел Дуров прилетел в Астану Технологии и медиа, 20:36
Бывший футболист сборной Камеруна погиб в ДТП Спорт, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как заработать на инфляции: простые шаги РБК и СберИнвестиции, 20:34
Пилот пожарного самолета пострадал в авиакатастрофе под Варшавой Общество, 20:27
Росбанк отказался от выдачи новых потребкредитов и кредитных карт Финансы, 20:17
В США решили сократить финансирование WADA на фоне скандала Спорт, 20:14
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 20:00
В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу Политика, 19:57
К экс-куратору украинской «Большой стройки» Тимошенко пришли с обысками Политика, 19:57