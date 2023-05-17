Минобороны сообщило об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot
Ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 16 мая в Киеве поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны России.
«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая т.г. в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказано в сообщении.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЗРК Patriot, об уничтожении которого 16 мая сообщило Минобороны России, получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины.
Материал дополняется.