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Минобороны сообщило об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot

Минобороны: 16 мая в Киеве полностью уничтожены РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Многофункциональная радиолокационная станция (РЛС)
Многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) (Фото: ukroboronprom.com.ua)

Ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 16 мая в Киеве поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны России.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая т.г. в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказано в сообщении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЗРК Patriot, об уничтожении которого 16 мая сообщило Минобороны России, получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины.

Материал дополняется.

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