Reuters узнал о провале плана США по выпуску ракет для Patriot в Японии

Из-за нехватки критических комплектующих, производимых Boeing, США не смогли увеличить производство ракет для Patriot на японских заводах, выяснил Reuters. По данным агентства, всего в Японии производят около 30 ракет PAC-3 в год

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

План США по использованию японских заводов для увеличения производства ракет для ЗРК Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Агентство напоминает, что в настоящее время японская Mitsubishi Heavy Industrie уже производит порядка 30 ракет PAC-3 в год по лицензии американской Lockheed Martin. По словам источников, компания могла бы производить 60 таких ракет, если бы не нехватка компонентов.

Пентагон надеется увеличить производство с примерно 500 ракет PAC в год до более чем 750 в год по всему миру, причем сделать это как можно скорее, рассказал агентству источник, осведомленный с оборонными планами США. Это происходит на фоне конфликта на Украине и увеличения поставок перехватчиков Киеву, отмечает Reuters.

Вместе с этим собеседники агентства уточнили, что планы по расширению производства не смогут реализоваться без дополнительных поставок головок самонаведения ракет, которые США поставляют союзникам на последних этапах сборки (Reuters не уточняет, сорвались ли планы по расширению производства в Японии именно из-за этих головок). «Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi сможет увеличить объемы производства из-за дефицита комплектующих», — отметил один из источников в отрасли.

ЗРК Patriot был разработан в конце 1970-х в США. Принятый на вооружение в 2001-м Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) может поражать баллистические цели с максимальной скоростью 1,6 тыс. км/ч на высоте до 15 км. Батарея Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — порядка $4 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил своих западных союзников увеличить поставки ЗРК и ракет-перехватчиков, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.

Россия осуждает предоставление Западом военной помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые поставки Киеву не изменят ситуацию на поле боя, так как динамика «абсолютно понятна», но приведут «к новым жертвам среди украинцев». Минобороны неоднократно докладывало об уничтожении систем Patriot на Украине.