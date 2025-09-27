Зеленский сообщил о применении полученной от Израиля системы Patriot

Поставленную Израилем систему ПВО Patriot уже месяц используют на Украине, сказал Зеленский. По его словам, осенью Киев получит еще два комплекса от Германии

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украина уже использует поставленную Израилем систему ПВО Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что осенью Киев получит еще два комплекса от Германии. В начале сентября немецкий министр обороны Борис Писториус объявил, что Берлин передал Киеву первые пусковые установки двух комплексов Patriot, которые пообещал. Писториус говорил, что Украине нужно пять таких систем.

РБК направил запрос в посольство Израиля в России.

В июне израильский посол на Украине Михаил Бродский сообщил о согласии Израиля передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США. По его словам, комплексы уже находятся на украинской территории. Однако МИД еврейского государства тогда опроверг слова посла.

Летом Израиль объявил, что собирается вывести из эксплуатации восемь батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменить их более совершенными системами. Financial Times со ссылкой на источники писала, что старые комплексы израильская сторона была готова передать Киеву.

Летом американский президент Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия на Украину, включая Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон взамен отправит им новые.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года заявлял, что Россия «пощелкает» системы Patriot, поставленные на Украину.