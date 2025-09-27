 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский сообщил о применении полученной от Израиля системы Patriot

Зеленский: Украина уже месяц применяет полученную от Израиля систему Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставленную Израилем систему ПВО Patriot уже месяц используют на Украине, сказал Зеленский. По его словам, осенью Киев получит еще два комплекса от Германии
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украина уже использует поставленную Израилем систему ПВО Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН.

«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что осенью Киев получит еще два комплекса от Германии. В начале сентября немецкий министр обороны Борис Писториус объявил, что Берлин передал Киеву первые пусковые установки двух комплексов Patriot, которые пообещал. Писториус говорил, что Украине нужно пять таких систем.

РБК направил запрос в посольство Израиля в России.

Зеленский назвал генерала Келлога «ПВО не хуже, чем Patriot»
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Кит Келлог

В июне израильский посол на Украине Михаил Бродский сообщил о согласии Израиля передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США. По его словам, комплексы уже находятся на украинской территории. Однако МИД еврейского государства тогда опроверг слова посла.

Летом Израиль объявил, что собирается вывести из эксплуатации восемь батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменить их более совершенными системами. Financial Times со ссылкой на источники писала, что старые комплексы израильская сторона была готова передать Киеву.

Летом американский президент Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия на Украину, включая Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон взамен отправит им новые.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года заявлял, что Россия «пощелкает» системы Patriot, поставленные на Украину.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
При участии
Валентина Шварцман
Владимир Зеленский Patriot Израиль
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
На Украине попросили присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot
Политика
Нидерланды поставят Польше Patriot и военных для помощи Украине
Политика
США увеличат в Испании производство компонентов для ЗРК Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 20:00
В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Лавров обвинил НАТО в попытке взять «в военное кольцо всю Евразию» Политика, 19:54
Лавров не увидел у Киева и Европы стремления «договариваться по-честному» Политика, 19:47
Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины Политика, 19:34
Экзоскелеты и робопсы: как и для чего российский бизнес внедряет роботов Тренды, 19:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ВСУ ракетами ударили по Белгороду Политика, 19:33
Лавров предупредил НАТО и ЕС о «решительном отпоре» России на агрессию Политика, 19:33
«Атлетико» впервые за 10 лет разгромил «Реал» в мадридском дерби Спорт, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
В Подольске пенсионеров задержали за поджог фейерверка в отделении банка Общество, 19:13
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте Спорт, 19:10
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00