Зеленский сообщил о применении полученной от Израиля системы Patriot
Украина уже использует поставленную Израилем систему ПВО Patriot, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит УНИАН.
«Израильский комплекс работает в Украине месяц. Месяц работает», — сказал Зеленский.
Он сообщил, что осенью Киев получит еще два комплекса от Германии. В начале сентября немецкий министр обороны Борис Писториус объявил, что Берлин передал Киеву первые пусковые установки двух комплексов Patriot, которые пообещал. Писториус говорил, что Украине нужно пять таких систем.
РБК направил запрос в посольство Израиля в России.
В июне израильский посол на Украине Михаил Бродский сообщил о согласии Израиля передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США. По его словам, комплексы уже находятся на украинской территории. Однако МИД еврейского государства тогда опроверг слова посла.
Летом Израиль объявил, что собирается вывести из эксплуатации восемь батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменить их более совершенными системами. Financial Times со ссылкой на источники писала, что старые комплексы израильская сторона была готова передать Киеву.
Летом американский президент Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок оружия на Украину, включая Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а потом Вашингтон взамен отправит им новые.
Россия выступает против поставок оружия на Украину. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года заявлял, что Россия «пощелкает» системы Patriot, поставленные на Украину.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов