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Military Watch узнал о потере 32 ракет Patriot при попытке сбить «Кинжал»

Military Watch Magazine: ЗРК Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить «Кинжал»

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, переданный Украине, лишился 32 боеприпасов при попытке сбить в Киеве российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщает Military Watch Magazine. Общую стоимость их запуска в статье оценили в $96 млн.

Ранее о том, что Patriot израсходовал весь боезапас при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету, написали «Известия» со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

Минобороны России не раз сообщало о задействовании комплексов «Кинжал» в зоне боевых действий. В частности, 16 мая ведомство заявило, что российские военные поразили при ее помощи ЗРК Patriot в Киеве. Перед этим украинские власти сообщили о взрывах в городе, работе ПВО и отражении ракетных атак.

Позднее министерство уточнило, что в ходе удара «Кинжалом» были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК. 18 мая, как рассказали в Пентагоне, поврежденный комплекс Patriot починили и вернули в строй.

9 мая в Минобороны США сообщили, что Украина впервые сбила «Кинжал» при помощи Patriot. Источники ТАСС и «РИА Новости» в российском военном ведомстве назвали это вбросом.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет около $1,1 млрд. По данным армии, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

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