За последние сутки удары также наносились по поездам с техникой и украинскими военными

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Минобороны в очередной сводке сообщило, что за последние сутки были поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. В военном ведомстве не уточнили, где именно находились украинские средства ПВО.

Помимо этого, удары были нанесены по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами.

В военном ведомстве также рассказали об изменениях за последние сутки на различных направлениях:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Порозок (Сумская область), Липцы, Старица, Волчанск (Харьковская область), отразили две контратаки;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Надия, Макеевка, Красный Лиман, отразили две контратаки;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка, Константиновка, отразили одну контратаку;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново, Воздвиженка, отразили десять контратак;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива, Сторожевое;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки, Осокоровка, Токаревка, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, боевая машина РСЗО «Град», пусковая установка РСЗО М270 МLRS, САУ Paladin.