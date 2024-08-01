Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок Patriot
Минобороны в очередной сводке сообщило, что за последние сутки были поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. В военном ведомстве не уточнили, где именно находились украинские средства ПВО.
Помимо этого, удары были нанесены по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами.
В военном ведомстве также рассказали об изменениях за последние сутки на различных направлениях:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Порозок (Сумская область), Липцы, Старица, Волчанск (Харьковская область), отразили две контратаки;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Надия, Макеевка, Красный Лиман, отразили две контратаки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка, Константиновка, отразили одну контратаку;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново, Воздвиженка, отразили десять контратак;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива, Сторожевое;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки, Осокоровка, Токаревка, Антоновка.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, боевая машина РСЗО «Град», пусковая установка РСЗО М270 МLRS, САУ Paladin.
Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС
Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия
Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира
Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года
Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья
Подборка каналов РБК в Telegram