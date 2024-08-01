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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении трех пусковых установок Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине
За последние сутки удары также наносились по поездам с техникой и украинскими военными
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минобороны в очередной сводке сообщило, что за последние сутки были поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. В военном ведомстве не уточнили, где именно находились украинские средства ПВО.

Помимо этого, удары были нанесены по пункту управления беспилотниками, железнодорожным эшелонам с личным составом и боеприпасами.

В военном ведомстве также рассказали об изменениях за последние сутки на различных направлениях:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Порозок (Сумская область), Липцы, Старица, Волчанск (Харьковская область), отразили две контратаки;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Надия, Макеевка, Красный Лиман, отразили две контратаки;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка, Константиновка, отразили одну контратаку;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново, Воздвиженка, отразили десять контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива, Сторожевое;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки, Осокоровка, Токаревка, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1950 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, боевая машина РСЗО «Град», пусковая установка РСЗО М270 МLRS, САУ Paladin.

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