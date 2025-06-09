Израиль признал поставки комплексов Patriot Украине

Посол Израиля на Украине сообщил о передаче Киеву списанных систем Patriot, которые в начале 1990-х Иерусалиму передал Вашингтон. Прошлым летом FT писала о переговорах об их передаче между США, Израилем и Украиной

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Израиль согласился передать Украине старые системы Patriot, полученные в начале 1990-х от США, комплексы уже находятся на украинской территории. Об этом израильский посол на Украине Михаил Бродский рассказал в интервью блогеру Маричке Довбенко.

«Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — заявил он.

Ранее власти Израиля не объявляли о военных поставках Украине. Отказ они объясняли риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений». Премьер Биньямин Нетаньяху также выражал опасение, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Израиля.

ЗРК Patriot (MIM-104) был разработан в конце 1970-х американской оборонной компанией Raytheon. Такие комплексы можно применять в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) или противоракетной обороны (ПРО). Батарея Patriot обычно состоит из пяти-восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления.

Прошлой весной Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменит их более совершенными системами. В июне того же года Financial Times написала, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву этих комплексов. Предполагалось, что Patriot сначала отправят из Израиля в США, а затем на Украину.

Постпред России при ООН Василий Небензя тогда предупредил Израиль о политических последствиях поставки оружия Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву.

В начале мая этого года Reuters и New York Times сообщили, что Киев получит дополнительные системы Patriot от союзников, они должны достичь соглашения до саммита НАТО в июне. По данным NYT, одну из систем Украине предоставит Израиль. Как писала газета, на тот момент у Киева было восемь систем Patriot, две из них — на модернизации.

В конце мая начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о снижении эффективности Patriot против российских баллистических ракет. Он выразил мнение, что союзники совершенствуют системы. Игнат уточнял, что проблемы у Patriot возникают с ракетами комплекса «Искандер», которые на заключительном этапе полета совершают маневры, что мешает расчету траектории.

Le Monde писала, что системы Patriot на Украине истощаются из-за атак дронов. Игнат подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты-перехватчики.