THAAD: что это, характеристики системы, принцип работы, боевое применение

Комплекс противоракетной обороны THAAD (Фото: Lockheed Martin / Getty Images)

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Что такое THAAD

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense — «система высотного заатмосферного перехвата») — передвижной комплекс противоракетной обороны (ПРО) американского производства. Он перехватывает и уничтожает баллистические ракеты малой (до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5 тыс. км) дальности на конечной стадии их полета в атмосфере и за ее пределами. Высота перехвата — от 150 до 200 км. Систему производит военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, которая известна своими истребителями F-16 и F-35. THAAD состоят на вооружении у США, Израиля, ОАЭ, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Основные компоненты системы THAAD

Система действует по принципу «поражение прямым попаданием» (технология «Hit To Kill»), при которой приближающуюся боеголовку разрушают с помощью кинетической энергии. В числе преимуществ THAAD Lockheed Martin называет способность перехватывать ракеты в атмосфере и за ее пределами, совместимость с другими системами ПРО, высокую мобильность и возможность развертывать их по всему миру.

Одна батарея THAAD, которую обслуживают 95 военных, состоит из четырех элементов:

Шесть пусковых установок, размещенных на четырехосевых тяжелых грузовиках. Каждая из них несет до восьми ракет-перехватчиков, которые размещают в пусковых контейнерах. На перезарядку пусковой установки требуется до 30 минут.

48 ракет-перехватчиков. Они состоит из одноступенчатого твердотопливного ускорителя и жидкотопливного кинетического средства поражения. Головная часть ракеты сделана из композитных материалов и оснащена инфракрасной головкой наведения для отслеживания целей на конечном этапе полета. С приближением к цели головная часть отделяется от ускорителя, маневрируя на своей конечной траектории.

Радиолокационная станция (РЛС) AN/TPY-2 (Army-Navy Transportable Radar Surveillance). Радар работает в X-диапазоне электромагнитного спектра, и это, отмечает его производитель компания Raytheon, позволяет ему более четко видеть цели и отличать реальную угрозу и от того, что опасности не представляет (например, обломки после запуска). У РЛС два режима — режим передового базирования (forward-based mode — FBM), при котором он засекает ракету на этапе набора высоты и оповещает об этом другие элементы системы, и терминальный (terminal mode — TM), при котором он передает данные о цели для действий THAAD на конечном этапе полета. В зависимости от режима AN/TPY-2 может отслеживать объекты на расстоянии от 870 до 3 тыс. км.

Командный пункт — система управления огнем и связи (Fire Control and Communications — TFCC). Контролирует работу батареи (планирование и принятие решения о перехвате) и передает об этом информацию другим элементам объединенных сил ПРО.

Характеристики комплекса THAAD

Длина ракеты-перехватчика — 6,2 метра



Диаметр противоракеты — 0,4 метра



Стартовый вес при запуске — 662 кг



Высота поражения цели — от 150 до 200 км



Длина пускового контейнера (ПК) — 6,6 метра



Масса ПК — 1044 кг



Радиус работы радара — от 870 до 3 тыс. км

История создания THAAD

Комплекс начали разрабатывать в 1992 году по запросу Конгресса, который призвал создать развертываемую систему ПРО для театра военных действий (ТВД). ПРО ТВД предполагает развертывание ракет в определенном регионе или театре военных действий для защиты союзников от локальных угроз. Поэтому сначала THAAD расшифровывалась как Theater High Altitude Area Defense. Ее разработку поручили корпорации Lockheed (с 1995-го — Lockheed Martin).

Первый испытание перехватчика THAAD состоялось в декабре 1995 года — из-за «преждевременного расхода топлива» на фоне проблем с программным обеспечением оно закончилось неудачно. Следующие пять испытаний прошли между 1996 и 1999 годами и также были безуспешны. Несмотря на два удачных полета в 1999 году, было решено перепроектировать THAAD, смягчив требования к перехвату на более низких высотах.

В июне 2000 года проект перешел в стадию окончательной разработки и подготовки производства (Engineering and Manufacturing Development — EMD). На этом этапе перехватчик оснастили более мощными системами управления вектором тяги (УВТ — техническое решение, которое позволяет отклонить реактивную струю от основного направления), чтобы улучшить его маневренные характеристики, усовершенствованными компьютерами и упрощенной авионикой. Ракета прошла критическую проверку в 2003 году, в 2004-м был поставлен первый радар AN/TPY-2.

Первое испытание перехватчика «нового поколения» прошло в 2006 году — тогда он успешно нейтрализовал баллистическую ракету. Всего между 2006 и 2019 годами армия и Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency — MDA) провели 18 тестов, 14 из которых были удачными, а другие четыре были отменены из-за неисправности целей для перехвата.

Развертывание и боевое применение THAAD

Впервые систему THAAD развернули в апреле 2012 года — две батареи разместили на базе США «Форт Блисс» (Fort Bliss) в Техасе. В 2015 году на базе «Форт Силл» (Fort Sill) в Оклахоме открыли тренировочный центр для обучения военных работе с THAAD. Всего развернуто девять батарей THAAD — семь из них приписаны к американской армии (пять на базах в Техасе и две в Азии), а две закупили ОАЭ.

Разворачивать свои комплексы за рубежом Штаты начали в 2013 году. Тогда американская армия разместила одну батарею на острове Гуам в западной части Тихого океана (территория, которая не входит в состав США, но является их владением; крупнейшая стратегическая база Штатов в Тихом океане). Это произошло в 2013 году после того, как КНДР провела подземное ядерное испытание и заявила, что американская база на Гуаме находится в «пределах радиуса поражения». В 2017 году США развернули еще одну батарею THAAD в уезде Сонджу в Южной Корее — об этом объявили через несколько дней после того, как КНДР испытала в Японском море четыре баллистические ракеты.

В 2019 году США временно развернули THAAD в Румынии — она находилась там в период техобслуживания размещенной в стране системы ПРО Aegis Ashore. В том же году THAAD завезли в Саудовскую Аравию — это произошло после масштабной атаки хуситов по саудовским нефтяным заводам; в середине 2021-го систему оттуда вывели.

Также США несколько раз временно размещали THAAD в Израиле — в 2019 году для проведения совместных учений. В октябре 2024-го они направили туда одну батарею после масштабной атаки Ирана баллистическими ракетами по Израилю.

Первое боевое применение THAAD состоялось 17 января 2022 года — состоявший на вооружении ОАЭ комплекс перехватил хуситскую баллистическую ракету. В декабре 2024-го развернутый в Израиле американский комплекс вновь сбил хуситскую ракету, выпущенную из Йемена.

Стоимость и контрактные поставки системы THAAD

По данным Al Jazeera, батарея THAAD стоит от $1 млрд до $1,8 млрд.

Первой страной, которая приобрела у США THAAD, стали ОАЭ. На сегодня в их распоряжении две батареи этой системы. Контракт на их поставку Вашингтон и Абу-Даби заключили в 2011 году — его стоимость составила $3,48 млрд. С помощью этой системы в январе 2022 года ОАЭ перехватили баллистические ракеты хуситов, атаковавших Абу-Даби, — это был первый случай, когда другая страна, владеющая THAAD, применила его на поле боя.

О желании приобрести THAAD заявляла Саудовская Аравия — как сообщил в 2017 году Госдепартамент США, Эр-Рияд запросил 44 пусковых установок, 360 ракет, 16 командных пунктов и семи радаров AN/TPY-2 — всего семь систем; сумма контракта составила $15 млрд. Первые четыре комплекса планируют поставить до конца 2026 года, развернуть все семь — к апрелю 2028-го. Кроме того, в январе 2024-го Lockheed Martin договорился с властями королевства о локализации производства некоторых компонентов этой системы ПРО.

В чем отличие THAAD от других систем ПРО

Наряду с THAAD американская система ПРО состоит еще из трех элементов, которые размещены в разных точках мира:

Наземная оборонительная система средней дальности (Ground-Based Midcourse Defense — GMD). Комплекс стратегической ПРО США, предназначенный для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на средней траектории полета в космосе, за пределами атмосферы. Действует по технологии «Hit To Kill». Пусковые установки с 44 ракетами-перехватчиками развернуты в США — 40 на Аляске и четыре в Калифорнии.

Система ПРО «Иджис» ( Aegis Ballistic Missile Defense — BMD ) для защиты от ракет средней и меньшей дальности на средней траектории полета. Действует по технологии «Hit To Kill» и состоит из трех элементов: датчиков, перехватчиков и систем управления и контроля. Включает ракеты Standard Missile-3 (SM-3), Standard Missile-6 (SM-6) и боевую систему морского базирования с пусковыми установками Aegis. Развернута на крейсерах и эсминцах, но может быть адаптирована для пуска с земли — наземный компонент называется Aegis Ashore. Занимает центральное место в системе обороны в Азии (Aegis, в частности, развернута на восьми японских эсминцах) и размещена в Европе (Румыния, Польша).

— ) для защиты от ракет средней и меньшей дальности на средней траектории полета. Действует по технологии «Hit To Kill» и состоит из трех элементов: датчиков, перехватчиков и систем управления и контроля. Включает ракеты Standard Missile-3 (SM-3), Standard Missile-6 (SM-6) и боевую систему морского базирования с пусковыми установками Aegis. Развернута на крейсерах и эсминцах, но может быть адаптирована для пуска с земли — наземный компонент называется Aegis Ashore. Занимает центральное место в системе обороны в Азии (Aegis, в частности, развернута на восьми японских эсминцах) и размещена в Европе (Румыния, Польша). Усовершенствованная система ПРО Patriot — 3 (Patriot Advanced Capability 3 — PAC-3). Одна из старейших американских систем — ее начали разрабатывать в 1960-е. Испытания ее последней модификации — PAC-3 — начались в 1997 году. Состоит из шести элементов: пусковая установка, которая может нести до 16 перехватчиков, РЛС, станция управления, блок электрогенератора, высотная антенна. Предназначена для защиты от ракет средней и меньшей дальности на финальной траектории полета на более низких высотах, чем THAAD. Ее используют союзники США по НАТО, а также Бахрейн, Израиль, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Также в американскую ПРО входят системы раннего предупреждения о ракетном нападении и слежения — инфракрасная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет (Space-Based Infrared System — SBIRS) и космическая система слежения и наблюдения (Space Tracking and Surveillance System — STSS).

По данным MDA, с 1985 по 2023 год конгресс США выделил на развитие американской ПРО более $250 млрд. Она должна защищать США, их войска и объекты за рубежом, а также некоторых ближайших союзников от ограниченных ударов большой дальности со стороны Ирана и КНДР, но не крупных ядерных держав, таких как Россия и Китай, отмечает Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA).