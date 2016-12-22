Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого»

Самолет семейства «Сухого», как указали израильские военные, продвинулся в израильское воздушное пространство примерно на полтора километра. В итоге он, по их данным, был перехвачен ракетами Patriot

Фото: Sara Lemel / Zuma / ТАСС

Армия обороны Израиля сообщила о запуске двух ракет Patriot ​по сирийскому истребителю семейства «Сухого». Об этом говорится в официальном Twitter израильских военных.

Самолет «Сухого», как пояснили в Тель-Авиве, примерно на 1 милю (1,6 км) проник в израильское воздушное пространство. «Армия обороны Израиля следила за истребителем, который затем был перехвачен ракетами Patriot», — указывается в сообщении пресс-службы. Перед инцидентом на Голанских высотах, в районе израильского Эмек-ха-Ярдена, а также в городе Кацрин (расположен на Голанах), как указали в армии, звучали сирены. Других подробностей о произошедшем военные не привели, не указав в том числе и модель самолета.

Информацию о том, что израильская армия «вела» сирийский военный самолет, государственному сирийскому агентству SANA подтвердил военный источник. При этом самолет, по его данным, находился в воздушном пространстве Сирии и проводил операцию по уничтожению террористов в долины реки Ярмук. Модель и тип сирийского военного самолета собеседник агентства также не уточняет.

Пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер на просьбу РБК пояснить, был ли самолет сбит, ответил: «Да, двумя ракетами Patriot».

«С сегодняшнего утра, — как указали в свою очередь в Тель-Авиве, — было зафиксировано увеличение боевых действий в Сирии, а также произошла активизация деятельности сирийских ВВС». Военные Израиля в связи с этим «находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут продолжать действовать против нарушений Договора о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года», говорится в Twitter израильских военных.​

Это соглашение, инициированное США, было заключено сторонами после того, как Израиль начал контролировать Голанские высоты. В договоре, в частности, говорится о линии разграничения на этой территории между Израилем и Сирией.

SANA в течение последнего месяца со ссылкой на собственные источники по меньшей мере три раза сообщало об ударах ВВС Израиля по сирийской территории. Ударам, по его данным, подверглись провинции Хомс, Хама и район аэропорта Нейраб в Алеппо. Израиль признался в нанесении удара только однажды — свои действия Армия обороны тогда назвала ответом на вторжение в воздушное пространство страны сирийского беспилотника. Дрон, по данным Тель-Авива, был сбит.