Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot

Минобороны сообщило об уничтожении Patriot в Киеве 16 мая. Позднее ведомство уточнило, что были уничтожены РЛС и пять пусковых установок комплекса. Представитель Пентагона сообщила, что ЗРК уже починили и вернули в строй

ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх.

«Система Patriot была повреждена, но уже восстановлена и вернулась в строй», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о состоянии ЗРК, переданного Украине.

Минобороны России сообщило об уничтожении Patriot в Киеве 16 мая. Накануне министерство уточнило, что в ходе удара гиперзвуковым «Кинжалом» были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек. По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет около $1,1 млрд. По данным армии, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

О том, что ЗРК Patriot получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины, ранее сообщали источники Reuters и CNN. В Белом доме ранее не смогли подтвердить, был ли поврежден ЗРК, но сообщили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом за пределами Украины, если это будет необходимо.

О решении поставить ЗРК Patriot Украине Вашингтон объявил в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия. До этого о передаче Киеву комплекса Patriot также сообщала Financial Times.

Кремль заявил, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации. Президент Владимир Путин утверждал, что российские войска «пощелкают» американские Patriot.