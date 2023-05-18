Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 16:39
В Минобороны Украины сообщили об усилении российских войск в Артемовске Политика, 22:01
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:55
Ходаковский сообщил, что ВСУ ударили «ракетами неизвестной модификации» Политика, 21:45
Сергей Федоров второй раз подряд стал лучшим тренером сезона КХЛ Спорт, 21:42
Стал известен самый ценный игрок КХЛ сезона 2022/23 Спорт, 21:35
Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot Политика, 21:24
В Киеве переименовали «Площадь Льва Толстого» и «Дружбу народов» Политика, 21:17
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
ООН после слов Подоляка призвала избегать «неконструктивной риторики» Политика, 21:07
В Крыму восстановили «техническое движение» на месте схода вагонов Общество, 21:02
В Калужской области ликвидировали пожар в ангаре с пластиковой мебелью Общество, 21:00
Бывший глава мирового хоккея получил пост в КХЛ Спорт, 20:57
На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке Политика, 20:51
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20:40
Правящая партия Грузии объяснила нежелание выпускать президента в ЕС Политика, 20:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон сообщил о возвращении в строй поврежденного в Киеве ЗРК Patriot

Представитель Пентагона: поврежденный на Украине ЗРК Patriot починили и вернули в строй
Минобороны сообщило об уничтожении Patriot в Киеве 16 мая. Позднее ведомство уточнило, что были уничтожены РЛС и пять пусковых установок комплекса. Представитель Пентагона сообщила, что ЗРК уже починили и вернули в строй
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх.

«Система Patriot была повреждена, но уже восстановлена и вернулась в строй», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о состоянии ЗРК, переданного Украине.

Минобороны России сообщило об уничтожении Patriot в Киеве 16 мая. Накануне министерство уточнило, что в ходе удара гиперзвуковым «Кинжалом» были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

По оценке Центра стратегических и международных исследований США, стоимость одной батареи Patriot составляет около $1,1 млрд. По данным армии, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot (один батальон состоит из четырех батарей).

О том, что ЗРК Patriot получил минимальные повреждения и его возможно отремонтировать на территории Украины, ранее сообщали источники Reuters и CNN. В Белом доме ранее не смогли подтвердить, был ли поврежден ЗРК, но сообщили о готовности Вашингтона помочь с ремонтом за пределами Украины, если это будет необходимо.

О решении поставить ЗРК Patriot Украине Вашингтон объявил в декабре 2022 года, после визита в страну президента Владимира Зеленского. Киев назвал решение США о передаче данных комплексов «психологическим переломом», который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия. До этого о передаче Киеву комплекса Patriot также сообщала Financial Times.

Читайте на РБК Pro
Дефицит так высок, что людей разбирают мгновенно: что ждет рынок труда
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
«Я ухожу»: как понять, что пора увольняться или менять карьеру

Кремль заявил, что поставки систем ПВО сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации. Президент Владимир Путин утверждал, что российские войска «пощелкают» американские Patriot.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Patriot Пентагон США Военная операция на Украине ракеты Кинжал
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot
Политика
CNN узнал о возможности отремонтировать поврежденный Patriot на Украине
Политика
Reuters узнал о возможности отремонтировать Patriot после удара «Кинжала»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter