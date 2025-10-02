 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о проблемах Patriot с перехватом российских ракет на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия модернизировала ракеты, что позволило им обходить комплексы Patriot на Украине, пишет FT. По данным издания, эффективность украинской ПВО по перехвату баллистических ракет резко снизилась, с 37 до 6% в за месяц
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников.

Усовершенствованные российские ракеты стали маневрировать и менять траекторию на финальном участке полета, что приводит к резкому снижению уровня перехватов и позволяет обходить защиту даже самых современных комплексов Patriot.

Эти перехватчики — единственные в арсенале Киева, способные сбивать баллистические ракеты. За последние месяцы доля сбитых украинской ПВО таких ракет упала с 37% в августе до 6% в сентябре, несмотря на уменьшение общего числа пусков, говорится в материале.

Причиной повышения эффективности российских ракет, вероятно, стала корректировка программного обеспечения, считают опрошенные газетой аналитики. Это «переломный момент для России», сказал один из бывших украинских чиновников.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал партнеров Киева на этом фоне «перекрыть» поставки комплектующих западного производства в Россию, в том числе через Китай.

Зеленский сообщил о применении полученной от Израиля системы Patriot
Политика
Владимир Зеленский

«Искандер-М» — одноступенчатая твердотопливная управляемая баллистическая ракета с неотделяемой головной частью, масса боевой части — порядка 480 кг. Дальность — 50–500 км.

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты); авиационный вариант наземного ОТРК «Искандер». Дальность поражения — более 2 тыс. км. Масса боевой части — около 500 кг.

Минобороны России регулярно сообщает об ударах российских военных по местам дислокации и инфраструктуре ВСУ с помощью ОТРК «Искандер».

Так, 1 октября оборонное ведомство сообщило, что российские военные при помощи «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2» уничтожили перевозившие беспилотники фуры ВСУ в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года заявлял, что Россия «пощелкает» системы Patriot, поставленные на Украину.

