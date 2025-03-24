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Характеристики ракеты «Кинжал»: скорость и дальность полета

Самолет-истребитель МИГ-31К, укомплектованный гиперзвуковой ракетой АРК &laquo;Кинжал&raquo;
Самолет-истребитель МИГ-31К, укомплектованный гиперзвуковой ракетой АРК «Кинжал» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

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Что такое ракета «Кинжал»

«Кинжал» (индекс ГРАУ: 9-А-7760, AS-24 Killjoy в кодификации НАТО) — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). Является авиационным вариантом наземного ОТРК «Искандер». Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (10 Махов, или около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. Ракета отличается малой радиолокационной заметностью, способна маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой. Основной носитель — истребители серии МиГ-31, в частности его модификации К и И. Может устанавливаться на дальний бомбардировщик Ту-22М3 и сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Состоит на вооружении с декабря 2017 года. Стоимость ракеты официально не разглашалась.

Тактико-технические характеристики и строение ракеты «Кинжал»

Тип ракеты — гиперзвуковая аэробаллистическая воздушного базирования 9-C-7760

Дальность поражения — более 2 тыс. км

Скорость полета ракеты — до 10 Махов (около 12 350 км/ч)

Стартовая масса — 4615 кг

Масса боевой части — около 500 кг

Платформа запуска — самолеты-носители серии МиГ-31, Ту-22М3, Су-34, Су-57 (в перспективе)

Навигация — инерционная с корректировкой ГЛОНАСС

Как разрабатывались ракеты «Кинжал»

«Кинжал» предположительно основан на технологии, использованной в одноступенчатой твердотопливной управляемой баллистической ракете «Искандер-М». В частности, для запуска с авиационного носителя был модернизирован хвостовой отсек и уменьшены рули.

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Фото:Сергей Орлов / РИА Новости

О разработке изделия впервые сообщил 1 марта 2018 года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По сообщению российского лидера, первые боевые расчеты были поставлены на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе в декабре 2017-го. В декабре 2021-го стало известно о создании отдельного авиаполка истребителей МиГ-31К, которые оснащены этой ракетой.

Основным носителем была выбрана новая модификация истребителя МиГ-31 с индексом «И», которая оснащена электродистанционной системой управления и бортовыми компьютерами. Это позволяет автоматически выводить истребитель на нужную траекторию запуска и запускать ракету в точно рассчитанный момент.

Применение ракет «Кинжал»

Впервые комплексы «Кинжал», по заявлению российского Минобороны, были использованы 18 марта 2022 года, российское оборонное ведомство отчиталось тогда об уничтожении ракетных складов в Ивано-Франковской области. На следующий день Минобороны заявило об уничтожении «Кинжалом» склада ГСМ в Николаевской области Украины. В августе 2022-го тогдашний Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с момента начала боевых действий «Кинжал» использовался трижды. О новом применении ведомство отчиталось в марте 2023-го, она использовалась в рамках удара по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса.

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ЗРК Patriot

9 мая 2023-го Пентагон сообщил, что ВСУ удалось сбить гиперзвуковой «Кинжал» с помощью переданных Украине ЗРК Patriot. В российском Минобороны эту информацию опровергли. Несколько позже издание Military Watch Magazine сообщило, что поставленный Украине ЗРК Patriot лишился 32 боеприпасов при попытке сбить в Киеве ракету «Кинжал». Впоследствии Минобороны еще несколько раз отчитывалось об ударах с применением «Кинжалов», в частности, в январе 2024-го — по военным заводам, в мае 2024-го — по «центрам принятия решений ВСУ», в сентябре того же года — по аэродромной инфраструктуре ВСУ.

Аналоги ракеты «Кинжал» в мире

Помимо России, гиперзвуковым оружием обладает Китай. Примером близкого по характеристикам изделия считается гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21 дальностью более 2 тыс. км, которой предполагается оснащать крейсеры типа 055 и эскадренные миноносцы типа 052D, а также стратегические бомбардировщики H-6K. По заявлению НОАК, ее крейсерская скорость составляет 6 Махов, при этом ракета может развивать скорость до 10 Махов на завершающем участке полета.

В США разрабатывается гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW (англ. Air-Launched Rapid Response Weapon) класса «воздух — земля», которая также считается одним из близких аналогов российского изделия.

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