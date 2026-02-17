БПЛА: что это такое, какие бывают и как регулируется их использование

Содержание:

Что такое БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — это воздушное судно, осуществляющее полет без экипажа на борту. В Воздушном кодексе используется понятие «беспилотное воздушное судно» (БВС), под ним понимается аппарат, управление которым ведет оператор вне борта.

БПЛА простыми словами — это летающий робот, который выполняет различные задачи — от съемки до доставки грузов — без присутствия человека внутри. Управление устройством происходит дистанционно с помощью пульта, приложения на смартфоне, или дрон летит по заранее запрограммированному маршруту. Оператор контролирует дрон в режиме реального времени через различные каналы связи.

Виды БПЛА

Существуют различные виды БПЛА в зависимости от конструкции, взлетной массы, канала управления и вывода изображения с камеры.

По типу конструкции:

БПЛА самолетного типа — имеют неподвижное крыло, которое создает подъемную силу и позволяет аппарату летать, обладают наибольшей дальностью, скоростью и продолжительностью полета.

БПЛА вертолетного (коптерного) типа — оснащены одним большим винтом или несколькими пропеллерами (например, квадрокоптер Mavic), способны к вертикальному взлету и посадке, могут зависать в воздухе.

Гибридные БПЛА — сочетают возможности вертикального взлета и высокой скорости горизонтального полета.

Аэростаты — подъемную силу обеспечивает баллон с газом или горячим воздухом, могут находиться в воздухе неделями и нести много полезной нагрузки.

Единой классификации БПЛА по взлетной массе нет. Российское законодательство устанавливает три категории БПЛА по этому показателю. Каждая имеет свои правила учета и регистрации:

беспилотники массой до 149 г освобождены от учета и регистрации;

устройства весом 150 г — 30 кг требуют постановки на государственный учет;

аппараты тяжелее 30 кг проходят государственную регистрацию.

По каналу управления:

БПЛА с управлением по Wi-Fi — дроном управляют с помощью смартфона, приложение связывается с передатчиком, который находится внутри беспилотника; обеспечивает дальность управления до 150 м; возможны задержки передачи картинки при удалении БПЛА от оператора.

БПЛА с управлением по радиоканалу — беспилотником управляют с помощью пульта с мощным передатчиком; дальность полета может превышать 100 км; картинка передается в хорошем качестве, но сигнал зависит от погоды, его также можно подавить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Оптоволоконные БПЛА — управление осуществляется через тонкий оптоволоконный кабель, который невосприимчив к различным помехам, но он уязвим к физическому воздействию; максимальная дальность полета зависит от длины кабеля (как правило, несколько километров).

По выводу изображения:

FPV-дроны (First Person View — «вид от первого лица») — изображение выводится на специальные очки, что создает эффект присутствия — ощущение у оператора, что он находится внутри БПЛА; обладают повышенной скоростью и маневренностью.

БПЛА с выводом изображения на экран телефона или пульта управления — в первом случае понадобится установить приложение.

Где применяются БПЛА

Гражданское использование беспилотников охватывает множество сфер:

картография и геодезия: съемка и сканирование территории для создания высокоточных карт;

инспектирование территорий и объектов инфраструктуры: фото и видеофиксация участков, где нахождение человека небезопасно;

сельское хозяйство: контроль состояния посевов, распыление удобрений, защита растений, создание карт полей;

аэрологистика: доставка грузов;

поисково-спасательные работы: обследование местности при чрезвычайных ситуациях;

журналистика и медиа: съемка репортажей и создание контента;

строительство: инспекция хода работ и контроль объектов.

В Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, наиболее перспективными областями применения беспилотников в России названы сельское хозяйство, формирование геопространственных баз данных и их обновление, транспортировка грузов, а также контроль за инфраструктурными объектами.

БПЛА двойного назначения

Многие БПЛА могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, эпоха, когда технологии делились на гражданские и военные, закончилась. Поэтому многие модели могут применять в качестве разведывательных и ударных дронов во время боевых действий.

Преимущества и недостатки БПЛА

Преимущества и недостатки БПЛА связаны с техническими характеристиками аппаратов и условиями их эксплуатации.

Преимущества Недостатки Экономическая эффективность по сравнению с пилотируемой авиацией Ограниченное время полета, в среднем около 20-40 минут Мобильность и гибкость применения Зависимость от погодных условий Быстрое развертывание без длительной подготовки Законодательные ограничения: учет, регистрация, запреты на полеты Безопасность персонала при выполнении опасных работ Уязвимость к взлому систем управления Доступ к труднодоступным местам Ограниченная грузоподъемность Высокое качество изображения в режиме реального времени Проблемы с конфиденциальностью, нарушением приватности, использование беспилотников в преступных целях

Регистрация и сертификация БПЛА

В России регистрация и сертификация БПЛА обязательны для большинства гражданских беспилотников (освобождены только дроны со взлетной массой до 149 г).

Государственный учет действует для БПЛА, у которых взлетная масса находится в диапазоне от 150 г до 30 кг. Учет осуществляет Росавиация. Владельцу необходимо подать в ведомство заявление, приложив фотографии дрона. Документ должен содержать информацию о БПЛА, изготовителе и владельце. Документы принимают через портал «Госуслуги», специальный сайт или почтовым отправлением. Срок подачи — десять рабочих дней с момента покупки. После регистрации беспилотнику выдают учетный номер. Его владелец должен разместить на корпусе дрона перед первым запуском.

Государственная регистрация обязательна для БПЛА со взлетной массой свыше 30 кг, ее также проводит Росавиация. Владелец дрона заполняет заявку с описанием техники и сведениями о себе. К заявке прикладывается документ, подтверждающий государственную регистрацию прав на летательный аппарат. Подать бумаги можно лично в ведомстве или отправить по почте. Процедура оформления длится максимум пять рабочих дней с момента получения документации. После завершения процедуры владелец получает официальное свидетельство. Беспилотник приобретает национальную принадлежность России.

Законы и правила использования БПЛА в России

Использование БПЛА в России регулируется федеральными законами и подзаконными актами. Основные нормативные документы:

Воздушный кодекс России;

Федеральные правила использования российского воздушного пространства;

Правила государственного учета гражданских беспилотников;

Правила государственной регистрации гражданских воздушных судов и другие подзаконные акты.

С 1 марта 2026 года вступает в силу сразу несколько изменений в правила использования беспилотников:

дронами тяжелее 30 кг можно управлять только имея специальное свидетельство внешнего пилота (оператора) — по сути, это «права» на управление дроном;

в Воздушном кодексе появляется термин «дифференцированный и соразмерный подход», что становится основой для риск-ориентированной системы сертификации;

гражданские БПЛА надо подключить к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ограничения на полеты БПЛА

Запреты и ограничения на полеты беспилотников начали вводить в России с конца 2022 года, и к декабрю 2023-го они действовали в 68 регионах России. Запреты касаются как физических, так и юридических лиц и распространяются на все типы БПЛА вне зависимости от их взлетной массы.

С 1 сентября 2024 года по 1 ноября 2026-го действуют зоны полетов БПЛА, установленные приказом Минтранса, позволяющие использовать дроны до 30 кг на высотах до 150 м в пределах прямой видимости без разрешений от центров организации воздушного движения и органов местного самоуправления. С лета 2025 года в России введен новый класс воздушного пространства H, предназначенный специально для полетов дронов. Он устанавливается на высоте до 150 м от земли (или воды) или на специальных маршрутах на высоте до 3050 м. БПЛА до 30 кг могут использовать класс H без специального разрешения при скорости до 450 км/ч.