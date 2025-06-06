Маск передумал выводить из эксплуатации космический корабль Dragon
Предприниматель Илон Маск не будет выводить из эксплуатации космический корабль Dragon, как планировалось ранее. Об этом он написал в социальной сети X.
«Хороший совет. Хорошо, мы не будем выводить из эксплуатации Dragon», — говорится в публикации Маска.
Так миллиардер ответил пользователю X, который попросил «остыть и отступить на несколько дней». Пользователь подчеркнул, что Маск и Трамп «выше этого».
Маск объявил о прекращении использования корабля Dragon, используемого США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию, во время публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом.
В четверг Трамп выступил с инициативой о прекращении государственного финансирования и отзыве контрактов с компаниями Маска. Данная мера, по оценкам администрации, позволит федеральному бюджету сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов».
В своем заявлении глава государства выразил недоумение, почему предыдущая администрация Байдена не предприняла подобных шагов ранее. После этого Маск заявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации.
Первоначально мнения Маска и Трампа разошлись в связи с кадровой политикой в NASA (президент отказался назначать близкого к бизнесмену астронавта Джареда Айзекмана главой агентства) и экономической политикой (Маск резко раскритиковал предложенный Трампом налоговый законопроект).
Crew Dragon — многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, способный взять на борт до семи человек. Впервые он был представлен в мае 2014 года.
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