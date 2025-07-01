Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы уехать из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что основателю SpaceX и Tesla Илон Маск без субсидий, вероятно, пришлось бы свернуть бизнес и вернуться в ЮАР, а Вашингтон сэкономил бы «кучу денег». Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой человек в истории, и без субсидий Илону, вероятно, пришлось бы свернуть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы КУЧУ ДЕНЕГ. Может быть, DOGE следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ!» — написал президент США.

DOGE — Департамент эффективности правительства, который Маск курировал с момента появления после инаугурации Трампа и до конца мая. После ухода из правительства между бизнесменом и президентом произошел заочный конфликт из-за критики Маском законопроекта Трампа о налоговых льготах, который республиканец называет «Один большой прекрасный билль».

По данным Bloomberg, Маск просил, чтобы в этом законопроекте сохранились субсидии для электромобилей в размере $7,5 тыс., которыми пользуется Tesla, и налоговые льготы на возобновляемую энергию. После того, как ему не удалось этого добиться, бизнесмен призвал «kill the bill».

Трамп в ходе заочной перепалки заявлял, что самым простым способом сэкономить бюджет США было бы прекратить государственные субсидии и контракты компаний Маска. После этого основатель SpaceX объявил о выводе космического корабля Dragon из эксплуатации, но вскоре отказался от этого. Затем Маск извинился за свои высказывания о президенте.

На фоне предстоящего голосования по документу в сенате (верхняя палата конгресса, палата представителей уже одобрила проект) Маск пригрозил в случае его принятия создать новую политическую партию «Америка».

Трамп подчеркнул, что бизнесмен еще до того, как поддержал баллотировавшего на пост президента республиканца, был в курсе его позиции по поводу электромобилей. «Это абсурд, и это всегда было важной частью моей кампании. Электромобили — это хорошо, но не все должны быть вынуждены владеть одним из них», — считает глава Белого дома.

По подсчетам Бюджетного офиса конгресса, законопроект One Big Beautiful Bill Act предусматривает сокращение налогов и расходов примерно на $5,3 трлн. Он увеличит дефицит бюджета до 7% ВВП к 2026 году и раздует госдолг со 100% ВВП до 124% ВВП к 2034 году.

One Big Beautiful Bill Act предполагает сокращение налогов примерно на $3,75 трлн за счет продления налоговых послаблений, которые Трамп ввел в свой первый срок в 2017 году, и новых — в частности, отмены налогов на чаевые. Потеря доходов будет частично компенсирована сокращением федеральных расходов на другие нужды почти на $1,3 трлн — в частности, за счет Medicaid и продовольственной помощи. Это оставит без медицинской страховки 10,9 млн человек, отмечало Associated Press.

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