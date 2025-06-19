Появилось видео взрыва ракеты SpaceX прямо во время старта

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В ночь на 19 июня на испытательном полигоне Starbase в Техасе во время подготовки к тестовому запуску взорвалась ракета Starship компании SpaceX Илона Маска. По информации SpaceX, около 23:00 по местному времени произошла «серьезная аномалия»: ракета, находившаяся на стартовом столе и заправленная жидким кислородом и метановым топливом, внезапно взорвалась, вызвав огромный огненный шар, который был виден на значительном расстоянии.

На видеозаписях, опубликованных наблюдателями, зафиксировано два взрыва: первый произошел у носовой части ракеты, второй — с левого борта. После этого конструкция и стартовый стол были полностью охвачены пламенем, а обломки разлетелись по площадке.

Компания SpaceX подтвердила, что все сотрудники находились в безопасности, и подчеркнула, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. На месте происшествия работают специалисты SpaceX и местные власти, которые занимаются устранением последствий и обеспечением безопасности полигона.