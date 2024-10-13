 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX смогла посадить носитель «самой мощной в истории» ракеты

SpaceX смогла посадить носитель «самой мощной в истории» ракеты
Video

Первая ступень носителя Super Heavy впервые в истории совершила обратную посадку на стартовый комплекс, сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в X (ранее Twitter).

13 октября SpaceX провела пятый испытательный полет на орбиту корабля Starship с Super Heavy. Носитель ракеты в два раза мощнее тяжелой Space Launch System (SLS), которую NASA разрабатывает для пилотируемых полетов на Луну.

Материал дополняется

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
SpaceX США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Spiegel узнал, что Байден приедет в Германию после переноса «Рамштайна»Политика, 16:35
Собянин назвал объем бюджета на строительство жилья по реновацииГород, 16:32
15 человек пострадали на съемках фильма в Ленинградской областиОбщество, 16:16
SpaceX смогла посадить носитель «самой мощной в истории» ракетыТехнологии и медиа, 16:15
«Коммерсантъ» узнал о планах конфисковать активы Тимура ИвановаПолитика, 16:11
Вернувшийся в РПЛ Гончаренко заявил, что стоило уйти из «Урала» раньшеСпорт, 16:09
Организатор обмена раскрыл итоги второго раунда сделок с иностранцамиФинансы, 16:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жапаров счел неправильными указы Запада о запрете сотрудничать с РоссиейПолитика, 15:59
В Якутии суд отказал в аресте главы поселка, где собаки загрызли девочкуОбщество, 15:38
Нетаньяху призвал вывести миротворцев ООН из ЛиванаПолитика, 15:34
«Коммерсантъ» сообщил о смерти банкира Александра СмоленскогоБизнес, 15:34
Конор Макгрегор анонсировал следующий бой в 2025 годуСпорт, 15:32
Баланс интересов: какие решения нужны бизнесу в трудовых отношенияхОтрасли, 15:21
В Подмосковье завели дело против матери, напоившей ребенка уксусомОбщество, 15:09