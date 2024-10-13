SpaceX смогла посадить носитель «самой мощной в истории» ракеты

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Первая ступень носителя Super Heavy впервые в истории совершила обратную посадку на стартовый комплекс, сообщила компания-разработчик SpaceX на своей странице в X (ранее Twitter).

13 октября SpaceX провела пятый испытательный полет на орбиту корабля Starship с Super Heavy. Носитель ракеты в два раза мощнее тяжелой Space Launch System (SLS), которую NASA разрабатывает для пилотируемых полетов на Луну.

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