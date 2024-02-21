WSJ узнала о секретном контракте SpaceX с властями США на $1,8 млрд

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Американская частная компания SpaceX заключила с правительством США секретный контракт на $1,8 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы компании.

По данным WSJ, контракт был заключен в 2021 году. SpaceX заявила в документах, что средства, полученные в рамках соглашения, станут важной частью ее доходов в ближайшие годы, утверждает газета. Имя «правительственного клиента» в компании не раскрыли.

WSJ пишет, что размер и секретность соглашения показывают «растущую взаимозависимость между SpaceX, доминирующей силой в космической отрасли, и структурами национальной безопасности». По данным издания, компания работает с американскими военными больше 20 лет. В частности, вскоре после основания в 2002 году SpaceX заключила контракт на запуск спутника в интересах разведки США.

После начала российской военной операции на Украине в 2022 году Пентагон заключил со SpaceX соглашение о предоставлении украинским военным спутниковой связи Starlink. В августе 2023 года SpaceX выиграла контракт на $70 млн на развертывание военных спутников Starshield для предоставления услуг связи партнерам Минобороны США. Пентагон также неоднократно запускал военные спутники с помощью ракет SpaceX.