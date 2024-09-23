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Технологии и медиа ,  
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Маск анонсировал отправку пяти кораблей на Марс, если не помешает Харрис

Маск назвал сроки отправки на Марс беспилотных и пилотируемых кораблей SpaceX
Помешать жизненно необходимой человечеству отправке кораблей на Марс, по словам Маска, может политика американских властей в случае победы на выборах Камалы Харрис
Космический&nbsp;корабль&nbsp;Starship
Космический корабль Starship (Фото: SpaceX / Global Look Press)

В ближайшие два года компания SpaceX может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship, заявил основатель и генеральный директор Илон Маск. Если вся пятерка сможет благополучно совершить посадку на Марсе, то уже через четыре года станут возможны и пилотируемые полеты на красную планету.

В противном случае старт первой пилотируемой миссии придется отложить до следующего противостояния Земли и Марса, то есть еще на два года. Этот срок объясняется тем, что путешествие с Земли на Марс реально только во время противостояний, напомнил Маск.

Сближения Земли и Марса происходят чуть реже, чем один раз в два года. Эти события называют «противостояниями», и во время них от Земли до Марса ближе, чем обычно. Однако из-за особенностей орбит двух планет до минимума дистанция между ними сокращается во время так называемых великих противостояний, которые происходят куда реже. Ближайшее из великих противостояний ожидается в 2035 году.

Межпланетные перелеты все равно должны начаться, если не помешает «американская бюрократия», написал Маск на своей странице в сети X.

«Одной из моих самых больших проблем является то, что программу Starship душит гора бюрократии, которая растет с каждым годом», — отметил Маск. Глава SpaceX предупредил, что в случае победы на ближайших выборах президента США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис эта гора разрастется еще сильнее.

По словам Маска, колонизация Марса спасет земную цивилизацию в том случае, если на самой Земле случится ядерная война, пандемия некого «супервируса» или вызванный иной причиной демографический коллапс. А потому то, успеет ли человечество стать «многопланетным», прежде чем потеряет возможность отправлять корабли на Марс, это вопрос выживания цивилизации. И в такой ситуации приход к власти Камалы Харрис не только уничтожит марсианскую программу SpaceX, но и «обречет человечество».

«Это не должно случиться. Это развилка, возможно, важнейшая развилка на дороге судьбы человечества», — предупредил Маск.

Он также сообщил, что сама SpaceX с каждым новым противостоянием Земли и Марса намерена стремительно наращивать число отправляемых кораблей.

«Мы хотим дать возможность отправиться на Марс любому, кто захочет стать космическим путешественником. Это можете быть вы, ваши родственники или друзья — любой, кто мечтает о великих приключениях. В конце концов, на Марс отправятся тысячи кораблей Starships, и это будет великолепное зрелище!» — добавил Маск.

Запуски автоматических межпланетных станций (АМС) для изучения Марса начались в 1960-х годах. Первой посадку на Марс совершила советская АМС «Марс-3» в 1971 году. Однако передача данных с севшей на Марс станции прекратилась через несколько секунд. В 1976 году американская АМС «Викинг-1» после мягкой посадки передала первые снимки с поверхности Марса, провела первые непосредственные исследования атмосферы и грунта. В конце XX века и начале XXI века на Марсе успели поработать американские марсоходы Sojourner, Spirit и Opportunity, а также китайский «Чжужун», продолжают исследования роверы Perseverance и Curiosity.

В 2020 году Маск говорил, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а потом численность населения достигнет 80 тыс. К 2050 году Маск планирует отправить на Марс 1 млн человек.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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