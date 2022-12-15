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Разработчик «Гонца» объяснил, почему в России нет Starlink и OneWeb

Гендиректор «Гонца»: Starlink и OneWeb нет в России из-за приоритета заявки на частоты
Фото: SpaceX / Global Look Press
Фото: SpaceX / Global Look Press

Американская Starlink и британская OneWeb претендуют на те же частоты, что и российская спутниковая система «Скиф», но Россия подала заявку раньше, рассказал ТАСС гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос» и контролирует компанию-оператора «Сфера») Павел Черенков.

По его словам, заявку на необходимый для работы «Скифа» диапазон частот подала одна из российских компаний, с которой «Сфера» заключила соглашения для получения необходимых прав. «Starlink и OneWeb уже выходили с предложением скоординировать частоты, но на сегодняшний мы не приняли предложение пройти координацию, то есть фактически мы не разрешаем им использовать их спутниковые системы на территории РФ», — пояснил Черенков.

Чтобы подтвердить орбитально-частотный ресурс, запущенный демонстрационный аппарат «Скиф-Д» должен в течение 90 дней передавать сигнал в заявленных диапазонах частот, а в первые три года должно быть развернуто не менее 10% от заявленной группировки, уточнил гендиректор «Гонца». В российской заявке 12 интернет-спутников, поэтому для подтверждения прав на орбите нужно будет иметь еще как минимум один.

Аппарат «Скиф-Д» по программе «Сфера» запустили 22 октября на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. На орбиту также вывели три низкоорбитальных аппарата «Гонец-М». В «Роскосмосе» объясняли, что спутник «Скиф-Д» предназначен для «отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса».

Куратор проекта Сергей Прохоров говорил, что «Сфера» составит конкуренцию Starlink и OneWeb на рынке телекоммуникационных услуг.

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спутники Роскосмос Starlink OneWeb спутниковая система «Гонец»
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