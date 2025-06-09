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Что такое Crew Dragon: история, миссия, полеты, список кораблей

Фото: SpaceX / Flickr
Фото: SpaceX / Flickr

Содержание:

Что такое Crew Dragon и зачем он нужен

Crew Dragon (также называемый Dragon 2 или Dragon V2) — это многоразовый пилотируемый космический корабль, предназначенный для транспортировки астронавтов и грузов к Международной космической станции (МКС). Разработка американской компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program, нацеленной на стимулирование развития частных космических технологий. Главная цель Crew Dragon — стать альтернативой российским кораблям «Союз», которые после прекращения программы Space Shuttle в 2011 году и до 2020 года были для Соединенных Штатов единственным способом доставить экипаж на МКС. Стал первым частным космическим аппаратом, доставившим астронавтов на околоземную орбиту.

Фото: SpaceX / Flickr
Фото: SpaceX / Flickr

Dragon 2 представляет собой улучшенную версию космического корабля по сравнению с первой разработкой — Dragon 1, которая предназначалась исключительно для транспортировки грузов. Существуют две разновидности Dragon 2: грузовая (Cargo Dragon) и пилотируемая (Crew Dragon). Пилотируемая версия была анонсирована в 2014 году, однако ее разработка и тестирование продолжались еще шесть лет. В результате 30 мая 2020 года частная компания Spacex впервые в истории осуществила пилотируемый запуск в космос.

Конструкция и технические характеристики Crew Dragon

Многоразовый космический корабль Crew Dragon имеет следующие технические и конструктивные характеристики:

  • Вместимость: до семи человек. Обычно для миссий NASA используется четыре места, но при необходимости (например, в случае эвакуационной миссии) можно разместить еще три места. По состоянию на июнь 2025 года Crew Dragon никогда не перевозил более четырех человек.
  • Автономность. Номинально корабль может находиться на орбите до 210 дней при стыковке с МКС. Однако миссия Crew-8, ставшая самой продолжительной, продлилась 235 дней.
  • Двигатели аварийного спасения. Восемь двигателей SuperDraco обеспечивают отстрел капсулы от ракеты-носителя в случае аварии при запуске и уводят ее на расстояние до 0,8 км менее чем за восемь секунд.
  • Интерфейс управления состоит из сенсорных экранов и резервных физических кнопок для удобства и надежности.
  • Многоразовое использование: каждая капсула сертифицирована на пять полетов.
  • Теплозащитный экран защищает корабль и его компоненты от перегрева при входе в атмосферу.
  • Система посадки представляет собой два тормозных парашюта — для стабилизации корабля после входа в атмосферу — и четыре основных — для замедления перед посадкой. При этом изначально для торможения предполагалось использовать двигатели, но SpaceX отказалась от этой идеи из-за сложности сертификации.
  • Корабль запускается на ракете-носителе Falcon 9, а его грузовой отсек оснащен солнечными панелями для энергоснабжения.
    Фото: SpaceX / Flickr
    Фото: SpaceX / Flickr

Экипажи Crew Dragon

Crew Dragon выполнил несколько знаковых миссий. Среди ключевых полетов:

  • SpaceX Demo-2 (DM-2; май 2020-го). Первый в истории частный пилотируемый полет в космос на корабле Crew Dragon C206 «Endeavour» с астронавтами NASA Дугласом (Дагом) Хёрли и Робертом (Бобом) Бенкеном на борту. Полет носил испытательный характер. Миссия длилась 62 дня и подтвердила надежность корабля.
  • SpaceX Crew-1 (ноябрь 2020-го — май 2021-го). Первая оперативная миссия на МКС корабля Crew Dragon C207 «Resilience» с экипажем из трех астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и космонавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Продолжительность полета составила 168 дней.
  • SpaceX Crew-2 (апрель 2021-го). Во время этого полета впервые был вновь задействован корабль Endeavour — тот же, что и в Demo-2, и с той же ракетой-носителем.
  • Inspiration4 (2021). Первая космическая миссия, укомплектованная исключительно непрофессиональными астронавтами. Инициатором и спонсором проекта выступил миллиардер Джаред Айзекман, владелец компании Shift4 Payments, обладающий квалификацией пилота. Целью полета был сбор пожертвований в размере $200 млн для детской больницы имени св. Иуды в городе Мемфис (Теннесси), специализирующейся на лечении раковых заболеваний. В экипаж также вошли Хейли Арсено, в прошлом пациентка клиники св. Иуды, победившая рак костей в детстве, Крис Семброски, ветеран ВВС США и специалист в области аэрокосмической инженерии, и пилот Сиан Проктор. Корабль Crew Dragon достиг рекордной высоты около 585 км над Землей. Продолжительность миссии составила около трех суток.
  • Миссия Axiom-1 (AX-1; апрель 2022-го). Американская компания Axiom Space организовала первый в истории полностью частный полет на МКС, который был совершен на Crew Dragon «Endeavour». Возглавлял экипаж главный астронавт Axiom Майкл Лопес-Алегрия, ранее работавший в NASA. Помимо него, в состав миссии вошли американский бизнесмен и инвестор Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати, а также израильский предприниматель Эйтан Стиббе. Для этой семнадцатидневной экспедиции повторно (в третий раз) использовали капсулу Endeavour.
    Фото: Joel Kowsky / NASA via Getty Images
    Фото: Joel Kowsky / NASA via Getty Images

Почему проект Crew Dragon закрывается

В 2022 году SpaceX объявила о прекращении производства новых капсул Crew Dragon, ограничив флот четырьмя аппаратами: «Endurance», «Resilience», «Endeavour» и «Freedom». Тогда в качестве причины в компании назвали перераспределение ресурсов на разработку Starship, который станет основным кораблем для будущих миссий. При этом SpaceX продолжила выпускать компоненты для Crew Dragon и пообещала сохранить производственные мощности для изготовления дополнительных капсул на случай непредвиденных обстоятельств. В том же году компания заключила контракт с NASA на пять дополнительных полетов на МКС до 2030 года.

Фото: SpaceX / Flickr
Фото: SpaceX / Flickr

В начале июня 2025 года глава SpaceX Илон Маск заявил о начале вывода из эксплуатации космических кораблей Crew Dragon. Это произошло на фоне перепалки в соцсетях между миллиардером и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой последний написал в своей соцсети Truth Social о возможном отзыве всех госконтрактов и субсидий, предоставляемых Маску. Однако после того, как один из пользователей призвал бизнесмена «остыть и отступить на несколько дней», Маск передумал.

Что будет дальше: преемник Crew Dragon

Заменить Crew Dragon должен космический корабль Starship. Это более масштабный проект SpaceX. Компания заявляет, что Starship и ракета-носитель Super Heavy представляют собой полностью многоразовую космическую транспортную систему, способную перевезти до 100 человек или 100-150 т груза на околоземную орбиту, Луну, в том числе в рамках программы «Артемида» (Artemis), или на Марс. Сейчас космический аппарат находится на стадии испытаний, однако последние тестовые запуски, проведенные в январе, марте и мае, закончились неудачами.

Фото: Aubrey Gemignani / NASA via Getty Images
Фото: Aubrey Gemignani / NASA via Getty Images

Сравнение Crew Dragon с другими пилотируемыми кораблями

Сравнение Crew Dragon с другими пилотируемыми кораблями представлено в таблице.

Корабль Вместимость Стоимость запуска Многоразовость
Crew Dragon (SpaceX) до 7 чел. $55 млн да
Союз-МС (РКК «Энергия») до 3 чел. $90 млн (для астронавтов NASA) нет
Starliner (Boeing) до 7 чел. $90 млн да
Orion (Lockheed Martin и Airbus Defence and Space) до 4 чел. - да
Starship (SpaceX) до 100 чел. (предполагаемая) - да

Самое главное о Crew Dragon

  • Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, стал первым частным пилотируемым аппаратом, заложившим основу для коммерческой космонавтики.
  • Благодаря этому кораблю Соединенные Штаты вернули себе возможность самостоятельно отправлять астронавтов в космос.
    Фото: SpaceX / Flickr
    Фото: SpaceX / Flickr
  • Космический корабль выполнил несколько важных для космонавтики миссий, включая первый в истории частный пилотируемый полет, первое повторное использование капсулы, первую миссию, полностью укомплектованную гражданскими лицами, и первый полностью частный полет к МКС.
  • В настоящее время производство аппарата прекращено в пользу более масштабного проекта — Starship.

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