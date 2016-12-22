В NASA обозначили сроки отказа от «Союзов» для запуска астронавтов к МКС

NASA может отказаться от покупки мест в «Союзах» для отправки астронавтов к МКС уже в следующем году. Согласно новому расписанию в 2019 году должны состояться запуски сразу двух американских частных пилотируемых кораблей

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-09» на Байконуре (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Компания SpaceX Илона Маска планирует провести первый пилотируемый полет в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте NASA. Внимание на них обратил Bloomberg.

При этом SpaceX опередит своего конкурента — Boeing, который запланировал первый пилотируемый полет космического корабля на середину 2019 года. Впрочем, даты пусков уже неоднократно переносились.

Обе компании отчитываются перед NASA, так как участвуют в ее программе по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (Commercial Crew Program). На реализацию этой программы космическое агентство выделило более $8 млрд, часть из которых пошла на разработку кораблей. Программа поддержки частных компаний необходима NASA для того, чтобы у США снова появилась возможность самостоятельно отправлять астронавтов на МКС. Пока что корабль, способный доставлять экипаж на МКС, есть только у России («Союз»).

В пятницу, 3 августа, NASA объявит астронавтов, которые полетят на кораблях SpaceX и Boeing. Корабли будет запускаться на ракетах-носителях Falcon и Atlas V соответственно.

Выполнение программы NASA ранее подвергалось критике. Так, Главное бюджетно-контрольное управление США (GAO) в своем докладе за июль отмечало, что SpaceX и Boeing не успевают провести сертификацию кораблей в срок и, возможно, ни одна из компаний не будет готова провести пилотируемые запуски до августа 2020 года.

Важность выполнения программы в срок объясняется тем, что у NASA куплены места в «Союзах» до ноября 2019 года. Места покупаются заранее (свои NASA купило в 2017 году), а процесс покупки дополнительных мест может растянуться на три года, отмечает GAO. В комментарии для Bloomberg представитель NASA отказалась отвечать на вопрос, обсуждало ли агентство закупку дополнительных мест в «Союзах».