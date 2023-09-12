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Попытка Маска купить ракеты в России превратилась в застолье с водкой

BI: Маск потерял сознание после застолья с водкой в Москве в начале 2000-х
Илон Маск, планировавший приобрести ракеты для полета на Марс, в начале 2000-х прилетел с этой целью в Москву. После застолья с российскими бизнесменами Маск потерял сознание, а сделка так и не состоялась, следует из его биографии
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Brendan Smialowsk / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск, который в начале 2000-х прибыл в Москву с деловым визитом, потерял сознание после нескольких рюмок водки во время переговоров с неназванными российскими бизнесменами. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отрывок из биографии миллиардера авторства Уолтера Айзексона.

Как отмечает издание, перед основанием SpaceX в 2002 году Маск с группой инженеров организовали деловую встречу с группой российских бизнесменов для переговоров о покупке ракет. Тогда Маск рассчитывал организовать отправку на Марс теплицы в рамках своего проекта «Марсианский оазис», пишет BI.

Путешествие в Москву включало остановку в Париже, где, как следует из биографии, бизнесмен «оторвался» на ночной вечеринке. По прилете в столицу России в одном из ресторанов у Маска состоялась встреча с неназванными бизнесменами, в ходе которой «небольшие кусочки еды перемежались большими порциями водки». Россияне также подарили Маску и прибывшим с ним коллегам три бутылки водки, на которых были фотографии троицы на Марсе.

После попойки, по словам биографа, «Маск, поддерживавший голову рукой, потерял сознание, и его голова ударилась о стол».

Также Айзексон рассказал, что на встрече Маск решил, что заключил сделку на покупку двух ракет «Днепр» за $18 млн, но на деле оказалось, что продавцы хотели по $18 млн за каждую из ракет. Когда бизнесмен отказался, они якобы подняли цену до $21 млн за штуку, после чего переговоры были прерваны.

«Днепр» — украинско-российская ракета-носитель, созданная в конце 1990-х годов на базе подлежащих ликвидации по договору СНВ-1 межконтинентальных баллистических ракет РС-20, создававшихся в советском (позднее украинском) КБ «Южное». «Днепр» представляет собой трехступенчатую ракету-носитель тяжелого класса. Первая и вторая ступени являются штатными ступенями МБР РС-20, третья — доработанная ступень, адаптированная для запусков космических аппаратов. Стартовая масса ракеты — 210 т, длина — 34,3 м, диаметр — 3 м.

Для переоборудования ракет космическими агентствами России и Украины в 1997 году было создано ЗАО «Международная космическая компания Космотрас», куда вошли предприятия из двух стран.

Первый запуск РН «Днепр» состоялся в апреле 1999 года. Всего было проведено 22 запуска ракеты-носителя (все с Байконура), из которых лишь один оказался аварийным.

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Илон Маск — бизнесмен и изобретатель южноафриканского происхождения, имеющий гражданство ЮАР, США и Канады. Он является основателем и главой компаний SpaceX и Tesla Motors. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, Starship, с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, и космические корабли Dragon и Dragon 2 (выводимые на орбиту теми же Falcon 9), предназначенные для доставки грузов и людей на низкую околоземную орбиту.

Также бизнесмен планирует в течение ближайших лет отправить беспилотную миссию SpaceX на Марс. В прошлом году Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. К 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс 1 млн человек. Для этого понадобится флот из 1 тыс. звездолетов, уточнял он.

О том, что Маск хотел купить в России межконтинентальную баллистическую ракету, было известно уже много лет. Из биографии бизнесмена, опубликованной в 2015 году, следовало, что в 2002 году Маск провел несколько встреч в Москве, в том числе с представителями НПО имени Лавочкина и компании «Космотрас», намереваясь купить ракеты. В столицу России он прибыл с портфелем, набитым долларами, однако переговоры закончились безрезультатно.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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