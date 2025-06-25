«Золотой купол» США: что это такое и зачем он нужен Америке

Дональд Трамп и Пит Хегсет (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

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Что такое «Золотой купол»

«Золотой купол» (англ. Golden Dome) — это проект США по созданию многоуровневой системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты материковой части Америки. Программа направлена на защиту Северо-Американского континента от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая ядерные, а также беспилотников. Ее основу составят датчики и перехватчики космического базирования.

Американский президент Дональд Трамп поднял вопрос о разработке подобного противоракетного щита еще во время своего первого срока (2017–2021), однако тогда проект так и не был запущен. После переизбрания на новый срок Трамп 27 января 2025-го подписал указ о создании глобальной системы ПРО. В официальных документах она, подобно израильскому аналогу, фигурировала под названием «Железный купол». Однако 20 мая 2025 года, при объявлении о начале работы над проектом, Трамп и министр обороны Пит Хегсет представили систему под названием «Золотой купол».

Американский лидер заявил о планах по развертыванию новейшей системы защиты от ракетных атак до истечения его президентских полномочий в 2029 году, подразумевая завершение работ в трехлетний срок. Курировать данный проект в конце мая 2025-го было поручено генералу Космических сил США Майклу Гутлайну.

Некоторые эксперты сравнивают «Железный купол» с другим проектом — «Стратегической оборонной инициативой» (СОИ), предложенной президентом Рональдом Рейганом в 1983 году. Неофициально этот план именовали «Звездными войнами». Суть инициативы заключалась в разработке эшелонированной системы обороны с использованием лазерного оружия для уничтожения ракет противника на любом этапе полета. Работы над проектом были прекращены к началу 1990-х годов, так как на тот период он был слишком дорогим и технически сложным. Однако из Организации по СОИ выросло Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency — MDA), которое в нынешнем виде существует с 2002 года.

Зачем США нужен проект Golden Dome

Анонсируя проект, Трамп заявил, что Соединенные Штаты завершают работу, начатую президентом Рейганом 40 лет назад, и полностью устранят ракетную угрозу для США.

По данным CNN, программа стала ответом на развитие ракетных технологий в России, Китае, Иране и КНДР. С помощью новой системы ПРО Соединенные Штаты намерены обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры, включая энергосистемы, ядерные объекты и военные базы.

Концепция проекта предполагает возможность перехватывать ракеты в первые две минуты их запуска. Бывший командующий Центральным командованием США генерал в отставке Фрэнк Маккензи заявил CBS News, что начало запуска ракеты является самым оптимальным периодом для перехвата, так как в этот промежуток она движется по «весьма предсказуемому» маршруту, не может маневрировать и использовать системы для обмана радаров. Для того чтобы уничтожить ракету на этой стадии, необходима космическая система, добавил он.

Из чего будет состоять «Золотой купол» США

Трамп заявил, что для создания системы будут применены наземные, морские и космические «технологии следующего поколения». По данным источников Reuters, проект предполагает создание группировки от 400 до более 1 тыс. спутников для обнаружения и отслеживания ракет и еще 200 ударных спутников, оснащенных кинетическими перехватчиками (ракетами) или лазерами, для их уничтожения. Издание Nikkei сообщило, что Япония может сотрудничать с США в разработке этой системы: в датчики для обнаружения и отслеживания ракет в таком случае будут внедрены искусственный интеллект и квантовые технологии.

Как устроена современная противоракетная оборона США Система ПРО США состоит из четырех элементов, размещенных в разных точках мира. Наземная оборонительная система средней дальности (Ground-Based Midcourse Defense — GMD) — пусковые установки с 44 ракетами-перехватчиками в США (40 на Аляске, четыре в Калифорнии) для уничтожения ракет на среднем этапе полета. В эксплуатации с 2004 года.

Система ПРО «Иджис» (Aegis Ballistic Missile Defense — BMD) для защиты от ракет средней и меньшей дальности на среднем этапе полета. Включает ракеты Standard Missile-3 (SM-3), Standard Missile-6 (SM-6) и систему морского базирования с пусковыми установками Aegis (установлена на крейсерах и эсминцах, но может быть адаптирована для пуска с земли). Занимает центральное место в системе обороны в Азии и постепенно появляется в Европе (Румыния, Польша).

Система высотного заатмосферного перехвата (Terminal High Altitude Area Defense — THAAD) для нейтрализации ракет средней и меньшей дальности на среднем и финальном этапах полета. Всего развернуто семь батарей THAAD (одна батарея — шесть пусковых установок и 48 ракет-перехватчиков) — пять на основной территории США и две в Азии (на острове Гуам и в Южной Корее).

Усовершенствованная система ПРО «Пэтриот-3» (Patriot Advanced Capability 3 — PAC-3). Включает мобильную пусковую установку с 16 ракетами-перехватчиками. Предназначена для защиты от ракет средней и меньшей дальности на финальном этапе полета на более малых высотах, чем THAAD. Ее используют союзники США по НАТО, а также Бахрейн, Израиль, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея, Япония. Также в американскую ПРО входят системы раннего предупреждения о ракетном нападении и слежения — инфракрасная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет (Space-Based Infrared System — SBIRS) и космическая система слежения и наблюдения (Space Tracking and Surveillance System — STSS).

Сколько может стоить проект и кто им займется

Трамп заявил, что проект обойдется в $175 млрд. По его словам, $25 млрд уже заложены в «Одном большом прекрасном билле» (One Big Beautiful Bill) — экономическом законопроекте республиканца, реализующем его предвыборные обещания. Тем не менее, согласно расчетам бюджетного управления конгресса, общие расходы на реализацию «Золотого купола» в ближайшие два десятилетия могут достичь $831 млрд.

В апреле 2025-го агентство Reuters сообщило, что лидером в гонке за контракт на создание ключевых компонентов системы стала компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску. По данным источников агентства, в рамках тендера она сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir и производителем дронов Anduril. Среди других потенциальных подрядчиков — крупные оборонные компании, включая Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Boeing, RTX и Lockheed Martin (последняя уже создала страницу со своим подходом к проекту на сайте). Всего, по сведениям агентства, интерес к системе и готовность участвовать в ее строительстве выразили более 180 организаций — от крупных корпораций до оборонных стартапов.

По данным источников The Guardian, к концу 2028 года будет готов только демонстрационный вариант системы. Собеседники издания также сообщили, что система будет введена в строй в несколько этапов, а не сразу в законченном варианте. Так, в первую очередь Минобороны США сосредоточится на интеграции систем передачи данных, а уже потом на разработке космического оружия. При этом за 18 месяцев США могут создать военную сеть спутников и космических систем связи для отслеживания приближающихся к стране ракет, что станет основой «Золотого купола».

Чем «Золотой купол» США отличается от израильского «Железного купола»

Израильский «Железный купол» — это тактическая система ПРО, которая была разработана в 2004–2011 годах местной компанией Rafael Advanced Defense Systems при поддержке Соединенный Штатов для перехвата неуправляемых ракет, запускаемых палестинской группировкой ХАМАС из Газы по территории Израиля. Несмотря на схожие названия, американская и израильская системы имеют разные масштабы и задачи.

Радиус действия . «Железный купол» обеспечивает защиту отдельных городов и локальных территорий от ракет малой дальности (от 4 до 70 км), тогда как «Золотой купол» имеет глобальный характер и направлен на перехват в том числе межконтинентальных ракет.

Технологии . В отличие от «Железного купола», в основе «Золотого купола» лежит использование лазеров и космических спутников.

Уровень угроз . «Железный купол» преимущественно противостоит ракетам и беспилотникам ХАМАС и «Хезболлы», а «Золотой купол» ориентирован на угрозы от государств с развитыми ракетными программами, имеющими на вооружении гиперзвуковые ракеты.

Размещение. «Железный купол» — локальная наземная система (у Израиля есть и ее морской аналог), тогда как «Золотой купол» позиционируется как глобальная сеть с наземными, морскими и космическими элементами.

Почему Россия и Китай обеспокоены проектом Golden Dome

Заявление о реализации системы «Золотой купол» вызвало реакцию России и Китая. В конце мая 2025 года в российском МИДе обвинили США в подрыве стратегической стабильности, а официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала систему «материальным выражением крайне опасной доктринальной установки США» на нанесение превентивных ударов. Однако в Кремле планы США по созданию новой системы ПРО сочли суверенным правом страны.

Представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган предупредил о риске эскалации гонки вооружений в космическом пространстве и указал на нарушение Соединенными Штатами ст. 4 договора 1967 года, запрещающего размещение оружия на небесных телах.

Совместно Россия и Китай выступили «против попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации».

Реакция других стран на создание «Золотого купола»

Северная Корея присоединилась к России и Китаю, выразив несогласие с планами США. Власти КНДР заявили об опасности возникновения ядерного конфликта в космическом пространстве. По их мнению, американская инициатива провоцирует гонку ядерного и космического оружия.

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, канадские чиновники «рассматривают возможность» инвестировать в предложенный Трампом противоракетный щит. Американский президент также заявил об интересе Канады к проекту в соцсети Truth Social. Он отметил, что Оттаве придется вложить $61 млрд как отдельному государству. Трамп добавил, что, если Канада станет «заветным 51-м штатом», присоединение к «Золотому куполу» будет стоить для нее $0.

Участие в американской программе по созданию новой системы ПРО рассматривает и Япония, уже имевшая опыт военно-промышленного сотрудничества с Соединенными Штатами. По данным Nikkei, Токио уверен, что укрепление оборонной сети США будет способствовать безопасности в Восточной Азии.

Как проект «Золотого купола» США связан с космической гонкой

В июне 2025 года в российском МИДе выразили опасения, что воплощение проекта в жизнь превратит космическое пространство в зону потенциальных вооруженных конфликтов. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, действия США ведут к росту напряженности и гонке вооружений в космосе, подрывают доверие между странами и затрудняют международное сотрудничество в мирном освоении космического пространства.

Дипломат заявил, что Россия продвигает инициативу переговоров о создании юридически обязательного международного соглашения, запрещающего размещение любого оружия в космосе, а также применение силы или угроз в отношении космических объектов.