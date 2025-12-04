«Ямал СПГ»: структура, мощности, участники и ключевые этапы развития

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в морском порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Что такое «Ямал СПГ» и где находится

«Ямал СПГ» — это один из крупнейших российских частных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Он расположен рядом с поселком Сабетта на северо-востоке полуострова Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе. Реализуется в арктических климатических условиях, что повышает эффективность процесса сжижения. Расположение вблизи береговой линии позволяет минимизировать затраты на транспортировку и дает доступ к рынкам стран Азии через Северный морской путь и Европы по западному маршруту. Производственный комплекс построен на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения с запасами около 1 трлн куб. м газа.

История создания и ключевые даты проекта «Ямал СПГ»

В истории развития проекта «Ямал СПГ» есть несколько ключевых дат:

2005 год. Создано открытое акционерное общество «Ямал СПГ».

2010 год. Правительство России утвердило план развития производства СПГ на Ямале.

2013 год. Принято финальное решение о выделении средств на строительство завода. Проект был оценен в $27 млрд. Из них $12 млрд предоставили китайские банки, а еще ₽150 млрд — Фонд национального благосостояния (ФНБ).

2017–2018 годы. Запуск трех линий завода «Ямал СПГ». Выпуск сжиженного газа на первой производственной линии стартовал 5 декабря 2017-го, а через три дня, 8 декабря, танкер «Кристоф де Маржери» принял первую партию СПГ с предприятия. Вторая и третья очередь были запущены с опережением, в июле и ноябре 2018-го соответственно. В результате предприятие достигло расчетной производительности на уровне 16,5 млн т СПГ в год.

2021 год. Запуск четвертой производственной линии, годовой потенциал которой составляет 0,9 млн т, увеличил суммарные мощности предприятия до 17,4 млн т в год.

Участники проекта и структура владения

Участники проекта «Ямал СПГ» представлены международным консорциумом, объединяющим российскую, французскую и китайские компании. Оператор проекта — ОАО «Ямал СПГ». Структура собственников включает НОВАТЭК с контрольным пакетом 50,1%, французскую TotalEnergies (20%, вошла осенью 2011-го), китайскую CNPC (20%, присоединилась в сентябре 2013 года) и китайский Фонд Шелкового пути, или SRF (9,9%, стал участником в 2015-м).

Береговые сооружения ОАО «Ямал СПГ», Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

После введения западных санкций в 2022 году TotalEnergies заявила о замораживании своих активов в России и прекращении новых инвестиций (в 2024 году компания сообщила, что не может вывести из России порядка $1,5–2 млрд, причитающихся ей в виде дивидендов от участия в акционерном капитале НОВАТЭКа и совместных с ним предприятиях).

Мощность проекта и производственные показатели

Завод номинально рассчитан на выпуск 17,4 млн т сжиженного газа в год, что обеспечивается работой трех технологических линий производительностью 5,5 млн т каждая и четвертой линии на 0,9 млн т. Как рассказал в 2020 году аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, фактическая мощность завода превышает проектную за счет арктических климатических условий полуострова Ямал. По проектной мощности «Ямал СПГ» уступает другому проекту НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2» (19,8 млн т), но опережает «Сахалин-2» (9,6 млн т) — первый российский проект по производству СПГ.

Завод «Ямал СПГ» в 2019 году, когда все три очереди предприятия впервые работали одновременно, выпустил 18,4 млн т сжиженного газа, что оказалось на 1,9 млн т (11%) больше расчетной производительности. Осенью 2023 года общий объем производства на «Ямал СПГ» достиг 100 млн т, обеспечив проекту пятипроцентную долю в глобальном производстве сжиженного газа. В 2024 году поставки с проекта достигли 21,1 млн т, что на 6% больше уровня 2023-го.

Логистика поставок и особенности экспорта СПГ

Логистика поставок «Ямал СПГ» основана на географическом положении полуострова Ямал. Опорным пунктом проекта является круглогодичный морской порт Сабетта — одна из точек Северного морского пути. Строительство началось в 2012 году, порт был зарегистрирован в 2014 году. Расстояние от Сабетты до, например, ближайших японских портов составляет 9,2 тыс. км, что в два раза короче альтернативного маршрута через Суэцкий канал. Перевозку СПГ осуществляют газовозы ледового класса Arc7, которые могут самостоятельно проходить через лед до 2,1 м и работать в условиях температур до -52 градусов.

Основными зарубежными покупателями СПГ с проекта являются европейские и азиатские компании. Так, по долгосрочным контрактам газ приобретают испанская Naturgy (2,5 млн т в год, данные на 2024 год), французская TotalEnergies (4 млн т, данные на 2024 год), немецкая SEFE (2,9 млн т, данные на 2024 год), китайская CNPC (3 млн т, данные на 2013 год) и др. Завод «Ямал СПГ» в 2019 году направил на европейский рынок свыше 80% произведенного сжиженного газа. В 2024-м доля европейских стран в общем экспорте СПГ из России составила, по данным аналитической компании Kpler, 52%, а азиатских — 45%.

Терминал и универсальный причал ОАО «Ямал СПГ», Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Технологическая база проекта

Три крупнотоннажные линии завода «Ямал СПГ» построены по технологии AP-C3MR американской компании Air Products and Chemicals. Она основана на процессе сжижения с использованием смешанного хладагента предварительного охлаждения. Эту технологию широко применяют большинство действующих заводов СПГ в мире.

Строительство четвертой линии велось на базе собственной технической разработки НОВАТЭКа «Арктический каскад». Принципиальное отличие заключается в применении чистых хладагентов — этана и азота — вместо смешанных. Технология использует холодный климат Арктики для конденсации этана с применением его в цикле предварительного охлаждения, затем переохлаждает его азотом. В апреле 2023 года компания оформила патент на усовершенствованный вариант технологии «Арктический каскад модифицированный». Она дает возможность уменьшить количество задействованного оборудования и увеличить энергоэффективность производства.

Санкции против «Ямал СПГ»

Проект «Ямал СПГ» попал под американские санкции уже на этапе строительства. Так, в 2014 году США ввели запрет резидентам страны предоставлять финансирование российским нефтегазовым проектам сроком более 90 дней.

Евросоюз запретил экспорт в Россию техники и установок для производства СПГ после начала военной операции на Украине. Адресные санкции против «Ямал СПГ» западные страны не вводили (в отличие от «Арктик СПГ-2», который Вашингтон обещал «убить»).

В июне 2024 года Евросоюз запретил приобретение долей в российских СПГ-проектах, выделение финансирования и содействие в поставках товаров, технологий или услуг для них. В сентябре 2025-го Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций, предусматривающий полный запрет на импорт СПГ. В декабре 2025 года Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026-го и осени 2027 года соответственно.

Великобритания объявила о поэтапном введении с 2026 года запрета на страхование российских СПГ-танкеров.