Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда

Россия в 2024 году экспортировала рекордные 33,6 млн тонн СПГ и установила в декабре рекорд по месячным поставкам, следует из данных Kpler. Эксперты видят возможность роста и в 2025 году, если «Арктик СПГ 2» наладит отгрузки

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году вырос на 4% по сравнению с показателем 2023 года, до рекордных 33,6 млн тонн, следует из данных аналитической компании Kpler, с которыми ознакомился РБК. Предыдущий максимум — 32,9 млн т — был зафиксирован в 2022 году.

Кроме того, Россия побила рекорд и по ежемесячным поставкам, направив на международные рынки в декабре 3,25 млн т. Это на 1,3% выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2023 года (3,21 млн т), и на 13,7% больше уровня ноября 2024 года.

Экспортеры СПГ СПГ из России экспортируют несколько крупно- и среднетоннажных предприятий: «Сахалин-2» и «Газпром СПГ Портовая» (контролирует «Газпром»), а также «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» (контролирует НОВАТЭК). В конце 2023 года первый СПГ был получен на проекте «Арктик СПГ 2», в котором 60% принадлежит НОВАТЭКу, а остальное — его иностранным партнерам. Официально о поставках с завода, в том же году попавшего под санкции США, не сообщалось. Но западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, в августе 2024 года со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, предприятие пытается отправлять СПГ на экспорт. До портов покупателей однако партии так и не дошли, утверждало агентство. НОВАТЭК эту информацию не комментировал.

По данным Kpler, наибольший объем экспорта в 2024 году пришелся на крупнейший российский завод — «Ямал СПГ». Поставки с предприятия достигли 21,1 млн т, что на 6% больше уровня 2023 года. Отгрузки с «Сахалина-2», напротив, сократились — на 3,1%, до 9,9 млн т, а из Высоцка, вблизи которого расположены среднетоннажные «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк», выросли — на 3,4%, до 2,31 млн т.

Kpler также приводит данные по поставкам из терминала «Утренний», который относится к проекту «Арктик СПГ 2». По данным компании, экспорт с завода велся в сентябре и октябре, составив в сумме 186 тыс. т. Еще 135 тыс. т отгруженного российского СПГ аналитики отнесли к неизвестному порту происхождения.

РБК направил запрос в Минэнерго России, Росстат, «Газпром», НОВАТЭК и «Сахалинскую энергию» (оператор «Сахалина-2»).

В декабре вице-премьер Александр Новак сообщал, что экспорт СПГ из страны по итогам 2024 года ожидается на уровне 33 млн т: «У нас впереди большие проекты, потенциал. Строятся новые [заводы]. И поставки сжиженного природного газа идут как в европейские страны, так и в азиатские. Рынок здесь достаточно конкурентен, и количество стран, которые покупают наш СПГ достаточно большое».

Согласно Росстату, в 2023 году производство СПГ в России снизилось на 2,4%, до 32,9 млн т. Информацию за весь 2024 год служба пока не публиковала, но сообщала, что в январе-ноябре российские заводы увеличили производство сжиженного природного газа на 6%, до 31,4 млн т.

Какие страны стали крупнейшими покупателями

В 2024 году около 17,4 млн т или 52% всего экспортированного из России СПГ пришлось на рынок Европы. Это на 4 процентных пункта (п.п.) больше, чем в 2023 году. Рост произошел, несмотря на ужесточение риторики Евросоюза в отношении сжиженного природного газа из России и ввод санкций, запрещающих реэкспорт через территорию ЕС для поставок в третьи страны. Мера вступит в действие весной 2025 года. Однако по мнению экспертов, она лишь увеличит объем российского СПГ, который будет оставаться на европейском рынке.

Крупнейшими покупателями российского СПГ в Европе в прошлом году стали Франция (6,3 млн т), Испания (4,8 млн т), Бельгия (4,4 млн т) и Нидерланды (1,3 млн т).

Остальной объем пришелся на рынок Азии — 45% всех поставок или 15,2 млн т. Доля азиатского рынка снизилась на 3 п.п. Больше всего сжиженного природного газа из России закупили Китай (7 млн т) и Япония (5,7 млн т).

Прочими направлениями стали Турция, куда Россия поставила 445 тыс. т СПГ (в 2 раза меньше, чем в 2023 году) и Кувейт, закупивший 220 тыс. т (в 3 раза больше, чем в 2023 году). Еще 336 тыс. т пока значатся как поставленные в неизвестном направлении.

Какие перспективы в 2025 году

Эксперты объясняют рост поставок СПГ из России в 2024 году сочетанием нескольких факторов. Так, в отличие от 2023 года, на проекте «Ямал СПГ» не проводился профилактический ремонт, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Кроме того, производство на «Портовой СПГ» было доведено до проектного уровня, и начались отгрузки с завода «Арктик СПГ 2», добавляет Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ). «Но поставки, хотя и росли, остались значительно ниже ожиданий из-за позднего и вялого начала поставок с «Арктик СПГ 2» и относительно слабого спроса на сахалинский СПГ», — отмечает он.

При этом эксперт допускает, что предварительные данные Kpler по декабрю могут быть несколько завышены, объясняя разночтения в оценках неодинаковой периодизацией отгрузок по месяцам. «Из альтернативных источников мы видим рост, в основном, отгрузок с «Портовой СПГ» на фоне небольшого снижения с других заводов. Но поставки в любом случае были близки к рекордным, несмотря на зимний простой «Арктик СПГ 2». Основная причина — высокий сезонный спрос», — объясняет он.

Белогорьев связывает сохранение высокой доли Европы в общей структуре поставок СПГ из России логистикой. Западная Европа и Балтика — наиболее географический близкий глобальный центр спроса для всех российских заводов, кроме «Сахалина-2». Сроки поставки туда в три раза короче, чем на альтернативные рынки Северо-Восточной и Южной Азии, что особенно важно в условиях ограниченности доступного России флота СПГ-газовозов, говорит он. «Пока для России доступен рынок ЕС, поставки туда будут оставаться приоритетными», — считает эксперт. Кроме того, страны ЕС пока не вводили эмбарго против российского СПГ, добавляет Кауфман. Еще одним фактором является структура долгосрочных контрактов «Ямала СПГ», которая во многом завязана на европейских потребителях, отмечает он. Наконец, в прошлом году экспорт в Азию был затруднен атаками террористов в Красном море, из-за чего приходилось использовать маршрут через мыс Доброй Надежды, замечает эксперт.

По мнению Кауфмана, Евросоюзу будет сложно в 2025 году полностью отказаться от российского СПГ. В «Финаме» считают, что это произойдет не ранее чем через 1,5 года. «Уже сейчас очевидно, что из-за погодного фактора, нескольких месяцев сниженного импорта СПГ и остановки транзита через Украину ЕС завершит отопительный сезон с заметно более низким уровнем запасов в ПХГ, чем в 2023-2024 годах. При этом цикл роста предложения СПГ, который продлится ближайшие три-четыре года, только начался», — объясняет он.

Белогорьев замечает, что перспективы роста экспорта российского СПГ на рынок Азии «зависят от трех неизвестных»: величины отгрузок с «Арктик СПГ 2», способности «Криогаза-Высоцк» и «Портовой СПГ», попавших в январе под санкции США, быстро переориентироваться на азиатский рынок и общей динамики спроса на российский СПГ в ЕС. «Поставки в Европу в 2025 году, очевидно, снизятся, но насколько изменится их доля, зависит, скорее, от увеличения экспорта в Азию, а с ним неопределенности еще больше», — рассуждает эксперт.

«Если говорить про экспорт из России в целом, то наш базовый сценарий предполагает рост до 35 млн т в 2025 году, так как на фоне постепенного строительства танкеров ледового класса возможен частичный запуск первой линии «Арктик СПГ-2». А заметного снижения экспорта с действующих мощностей мы пока не ожидаем», — прогнозирует Кауфман. В ИЭФ полагают, что без учета «Арктик СПГ 2» отгрузки сжиженного природного газа из России в этом году могут снизиться на 2-4% в годовом выражении. «Но это сокращение может быть с лихвой компенсировано ростом отгрузок с «Арктик СПГ 2», если таковое произойдет. В базовом сценарии я оставил бы пока рост суммарных отгрузок на 3% год к году, но при учете существенных дополнительных рисков», — прогнозирует Белогорьев.

Отгрузки СПГ более чувствительные к санкционному давлению, чем нефтеналивные грузы, объясняет эксперт. Это связано с тем, что рынок сжиженного природного газа меньше, более концентрирован, сильнее зависим от западных трейдеров и судовладельцев и на нем невозможно создать полноценный аналог «теневого флота», напоминает он. Поэтому уже введенные санкции США против «Арктик СПГ 2», «Криогаза-Высоцк» и «Газпром СПГ Портовая» резко ограничивают возможности роста поставок, даже при условии стабильной работы «Ямала СПГ» и «Сахалина-2». «Всем трем заводам потребуется время для приспособления к санкционным условиям. Отдельным и не менее серьезным вызовом является угроза введения частичного эмбарго на российский СПГ в ЕС. Непонятно, в каком формате и когда будет принято такое решение, но оно возможно», — заключает Белогорьев.