Фонд национального благосостояния (ФНБ): что это и зачем он нужен
Содержание:
- Что такое ФНБ
- История Фонда национального благосостояния России
- Для чего нужен ФНБ
- Структура ФНБ
- Как и в какой валюте формируется ФНБ
- На что тратится ФНБ
- Критика ФНБ России
- Сравнение российского ФНБ с зарубежными
Что такое ФНБ
ФНБ (Фонд национального благосостояния) — это государственный финансовый резерв. Туда поступают часть доходов с продажи нефти и газа, когда цена на них оказывается выше запланированной. Являясь составной частью госбюджета, ФНБ используется для покрытия его дефицита, софинансирования Пенсионного фонда России и добровольных пенсионных накоплений россиян. Оперативное управление фондом осуществляет Министерство финансов.
Основные принципы работы фонда зафиксированы в Бюджетном кодексе (БК). Помимо этого, Правительство и Минфин издают нормативные акты, регулирующие текущее управление фондом и определяющие перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы средства фонда.
История Фонда национального благосостояния России
В 2008 году произошла реорганизация Стабилизационного фонда, существовавшего с 2004 года, в результате чего были созданы две отдельные структуры. Это Резервный фонд, который был создан с целью оказания поддержки федеральному бюджету, и ФНБ, куда зачислялись средства сверх нормативов Резервного фонда. Изначально ФНБ планировался как источник покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда и софинансирования пенсионных выплат, однако впоследствии его средства стали направляться и на финансирование крупных инфраструктурных проектов и помощь банкам.
К концу 2017 года Резервный фонд исчерпал свои ресурсы и официально прекратил свою деятельность 1 февраля 2018 года, когда он был объединен с ФНБ. С этого момента ФНБ стал единственным суверенным фондом, находящимся в распоряжении России.
Для чего нужен ФНБ
Изначально ФНБ создавался для пенсионного обеспечения граждан. Впоследствии его средства стали инвестироваться в инфраструктурные проекты и направляться на помощь банкам. В 2017 году в БК были внесены изменения, позволяющие применять ресурсы суверенного фонда для стабилизации финансовой системы страны. В настоящее время, в соответствии с законодательством, фонд выполняет следующие функции:
- долевое финансирование программ добровольного пенсионного страхования;
- оказание государственной помощи в формировании долгосрочных сбережений граждан;
- компенсация недостатка средств федерального бюджета и бюджета Социального фонда России (СФР), предназначенных для обязательного пенсионного страхования.
Структура ФНБ
Фонд включает в себя две составляющие: ликвидные активы (валютные средства и золото) и средства, инвестированные в различные финансовые инструменты. Законодательно установлен список инструментов, в которые разрешено инвестировать средства ФНБ. В них входят:
- долги иностранных государств, правительственных учреждений и международных организаций;
- государственные облигации;
- средства на депозитах и счетах в Центральном банке, коммерческих банках, кредитных учреждениях, а также в государственной корпорации ВЭБ.РФ;
- акции и облигации компаний, а также паи в инвестфондах.
Согласно информации, актуальной на март 2025 года, совокупный размер ФНБ составляет 11,966 трлн руб., что эквивалентно 5,6% российского ВВП. Основная часть этих активов вложена в акции (например, Сбербанк, РЖД, «Аэрофлот») и облигации («Росавтодор», «НЛК-Финанс», ГТЛК и другие) российских предприятий, а также размещена на депозитных счетах в госкорпорации ВЭБ.РФ.
Как и в какой валюте формируется ФНБ
Формирование фонда происходит в рублях, которые впоследствии могут быть направлены на приобретение иностранной валюты, золота или различных финансовых активов. Основными источниками пополнения ФНБ выступают:
- Дополнительные поступления от нефтегазовых доходов, в частности, налоговые отчисления от продажи нефти по цене, превышающей установленный базовый уровень в $60 за баррель. Важно отметить, что при снижении цен ниже указанного уровня, недостающие доходы возмещаются за счет ликвидной части фонда.
- Прибыль, полученная от управления активами фонда.
На сегодняшний день часть ФНБ, которая может быть использована для быстрого покрытия недостатка государственного бюджета или бюджета СФР, выражена в рублях, юанях и золоте. Ранее валютная структура фонда также включала доллар США, евро, фунты стерлингов и японские иены.
К марту 2025 года размер легкодоступных активов ФНБ достиг 3,39 трлн руб. (или $38,7 млрд). Это соответствует 1,6% от прогнозируемого ВВП страны на указанный год и является самой низкой отметкой с середины 2019 года.
Тем не менее в ноябре 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2025 году ФНБ будет пополнен на 1,3–1,4 трлн руб. благодаря сверхдоходам от экспорта нефти и газа. Специалисты отмечают, что эти поступления пока не отражены в текущем объеме фонда.
Прогнозируется, что к началу 2026 года ликвидная часть фонда вырастет до 5,522 трлн руб., а ожидаемые дополнительные доходы от нефтегазового сектора составят около 1,6 триллиона рублей по итогам года.
На что тратится ФНБ
Кроме софинансирования пенсий и покрытия бюджетного дефицита, ресурсы фонда направляются на масштабные инфраструктурные проекты, например, возведение завода «Газпрома» по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге (Ленинградская область) или строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Среди прочих примеров — выкуп импортного воздушного флота у западных лизингодателей и строительство участка скоростной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга.
В конце 2024 года правительство утвердило закон, восстанавливающий положение Бюджетного кодекса о возможности размещения средств ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для поддержки окупаемых инфраструктурных проектов из правительственного списка. Предположительно, данный механизм будет задействован в финансировании строительства ВСМ.
Критика ФНБ России
На протяжении существования ФНБ высказывались замечания относительно различных сторон его деятельности, включая траты, результативность инвестиций и общее руководство фондом.
Основной темой для обсуждения в правительственных и экспертных кругах являлась целесообразность финансируемых фондом проектов в России и перспективы их последующей окупаемости. Помимо этого, аналитики полагали, что более выгодным было бы инвестирование в поддержку российского экспорта. Эти ресурсы могли бы быть использованы для кредитования покупателей российской продукции и возведения промышленных объектов за границей. По мнению некоторых экспертов, часть активов следовало бы направить на усиление конкурентоспособности отечественных экспортеров, особенно в сегменте несырьевой продукции.
Сравнение российского ФНБ с зарубежными
По данным Института суверенных фондов (SWFI), ФНБ занимает 20-е место в рейтинге крупнейших суверенных фондов мира. Топ-3 рейтинга выглядит следующим образом:
- Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) объемом $1,739 трлн;
- Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) с активами на $1,332 трлн;
- Китайский фонд SAFE Investment Company Limited, который управляет активами на $1,090 трлн.
В 1969 году в Норвегии было найдено одно из крупнейших в мире морских нефтяных месторождений, и правительство страны решило, что доходы от продажи нефти стоит использовать с осторожностью, чтобы избежать дисбаланса в экономике. В итоге, в 1990 году в стране был принят закон о создании суверенного фонда, первые деньги в который поступили в 1996 году.
На сегодняшний день норвежский фонд инвестирует в более чем 11 тыс. компаний в 70 странах мира. В среднем GPFG принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах мира.
Наибольшую долю (71,4%) в активах фонда составляют акции иностранных компаний. Далее идут облигации (26,6%), недвижимость (1,8%) и зеленая энергетика (0,1%).
В 2024 году Государственный пенсионный фонд Норвегии зафиксировал прибыль в размере 2,511 трлн норвежских крон ($221,8 млрд), что является абсолютным рекордом за всю историю его существования. Предыдущий максимальный результат был достигнут в 2023 году, когда прибыль GPFG составила 2,22 трлн норвежских крон. Итоговая доходность GPFG за отчетный период достигла 13% по сравнению с 16,1% годом ранее. Такой результат обусловлен благоприятной динамикой фондового рынка в 2024 году, в частности акций американских технологических компаний (NVIDIA, Apple, Amazon).
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