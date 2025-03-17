Фонд национального благосостояния (ФНБ): что это и зачем он нужен

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Что такое ФНБ

ФНБ (Фонд национального благосостояния) — это государственный финансовый резерв. Туда поступают часть доходов с продажи нефти и газа, когда цена на них оказывается выше запланированной. Являясь составной частью госбюджета, ФНБ используется для покрытия его дефицита, софинансирования Пенсионного фонда России и добровольных пенсионных накоплений россиян. Оперативное управление фондом осуществляет Министерство финансов.

Основные принципы работы фонда зафиксированы в Бюджетном кодексе (БК). Помимо этого, Правительство и Минфин издают нормативные акты, регулирующие текущее управление фондом и определяющие перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы средства фонда.

История Фонда национального благосостояния России

В 2008 году произошла реорганизация Стабилизационного фонда, существовавшего с 2004 года, в результате чего были созданы две отдельные структуры. Это Резервный фонд, который был создан с целью оказания поддержки федеральному бюджету, и ФНБ, куда зачислялись средства сверх нормативов Резервного фонда. Изначально ФНБ планировался как источник покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда и софинансирования пенсионных выплат, однако впоследствии его средства стали направляться и на финансирование крупных инфраструктурных проектов и помощь банкам.

К концу 2017 года Резервный фонд исчерпал свои ресурсы и официально прекратил свою деятельность 1 февраля 2018 года, когда он был объединен с ФНБ. С этого момента ФНБ стал единственным суверенным фондом, находящимся в распоряжении России.

Для чего нужен ФНБ

Изначально ФНБ создавался для пенсионного обеспечения граждан. Впоследствии его средства стали инвестироваться в инфраструктурные проекты и направляться на помощь банкам. В 2017 году в БК были внесены изменения, позволяющие применять ресурсы суверенного фонда для стабилизации финансовой системы страны. В настоящее время, в соответствии с законодательством, фонд выполняет следующие функции:

долевое финансирование программ добровольного пенсионного страхования;

оказание государственной помощи в формировании долгосрочных сбережений граждан;

компенсация недостатка средств федерального бюджета и бюджета Социального фонда России (СФР), предназначенных для обязательного пенсионного страхования.

Структура ФНБ

Фонд включает в себя две составляющие: ликвидные активы (валютные средства и золото) и средства, инвестированные в различные финансовые инструменты. Законодательно установлен список инструментов, в которые разрешено инвестировать средства ФНБ. В них входят:

долги иностранных государств, правительственных учреждений и международных организаций;

государственные облигации;

средства на депозитах и счетах в Центральном банке, коммерческих банках, кредитных учреждениях, а также в государственной корпорации ВЭБ.РФ;

акции и облигации компаний, а также паи в инвестфондах.

Согласно информации, актуальной на март 2025 года, совокупный размер ФНБ составляет 11,966 трлн руб., что эквивалентно 5,6% российского ВВП. Основная часть этих активов вложена в акции (например, Сбербанк, РЖД, «Аэрофлот») и облигации («Росавтодор», «НЛК-Финанс», ГТЛК и другие) российских предприятий, а также размещена на депозитных счетах в госкорпорации ВЭБ.РФ.

Как и в какой валюте формируется ФНБ

Формирование фонда происходит в рублях, которые впоследствии могут быть направлены на приобретение иностранной валюты, золота или различных финансовых активов. Основными источниками пополнения ФНБ выступают:

Дополнительные поступления от нефтегазовых доходов, в частности, налоговые отчисления от продажи нефти по цене, превышающей установленный базовый уровень в $60 за баррель. Важно отметить, что при снижении цен ниже указанного уровня, недостающие доходы возмещаются за счет ликвидной части фонда.

Прибыль, полученная от управления активами фонда.

На сегодняшний день часть ФНБ, которая может быть использована для быстрого покрытия недостатка государственного бюджета или бюджета СФР, выражена в рублях, юанях и золоте. Ранее валютная структура фонда также включала доллар США, евро, фунты стерлингов и японские иены.

К марту 2025 года размер легкодоступных активов ФНБ достиг 3,39 трлн руб. (или $38,7 млрд). Это соответствует 1,6% от прогнозируемого ВВП страны на указанный год и является самой низкой отметкой с середины 2019 года.

Тем не менее в ноябре 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2025 году ФНБ будет пополнен на 1,3–1,4 трлн руб. благодаря сверхдоходам от экспорта нефти и газа. Специалисты отмечают, что эти поступления пока не отражены в текущем объеме фонда.

Прогнозируется, что к началу 2026 года ликвидная часть фонда вырастет до 5,522 трлн руб., а ожидаемые дополнительные доходы от нефтегазового сектора составят около 1,6 триллиона рублей по итогам года.

На что тратится ФНБ

Кроме софинансирования пенсий и покрытия бюджетного дефицита, ресурсы фонда направляются на масштабные инфраструктурные проекты, например, возведение завода «Газпрома» по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге (Ленинградская область) или строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Среди прочих примеров — выкуп импортного воздушного флота у западных лизингодателей и строительство участка скоростной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга.

В конце 2024 года правительство утвердило закон, восстанавливающий положение Бюджетного кодекса о возможности размещения средств ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для поддержки окупаемых инфраструктурных проектов из правительственного списка. Предположительно, данный механизм будет задействован в финансировании строительства ВСМ.

Критика ФНБ России

На протяжении существования ФНБ высказывались замечания относительно различных сторон его деятельности, включая траты, результативность инвестиций и общее руководство фондом.

Основной темой для обсуждения в правительственных и экспертных кругах являлась целесообразность финансируемых фондом проектов в России и перспективы их последующей окупаемости. Помимо этого, аналитики полагали, что более выгодным было бы инвестирование в поддержку российского экспорта. Эти ресурсы могли бы быть использованы для кредитования покупателей российской продукции и возведения промышленных объектов за границей. По мнению некоторых экспертов, часть активов следовало бы направить на усиление конкурентоспособности отечественных экспортеров, особенно в сегменте несырьевой продукции.

Сравнение российского ФНБ с зарубежными

По данным Института суверенных фондов (SWFI), ФНБ занимает 20-е место в рейтинге крупнейших суверенных фондов мира. Топ-3 рейтинга выглядит следующим образом:

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG) объемом $1,739 трлн;

Китайская инвестиционная корпорация (China Investment Corporation, CIC) с активами на $1,332 трлн;

Китайский фонд SAFE Investment Company Limited, который управляет активами на $1,090 трлн.

В 1969 году в Норвегии было найдено одно из крупнейших в мире морских нефтяных месторождений, и правительство страны решило, что доходы от продажи нефти стоит использовать с осторожностью, чтобы избежать дисбаланса в экономике. В итоге, в 1990 году в стране был принят закон о создании суверенного фонда, первые деньги в который поступили в 1996 году.

На сегодняшний день норвежский фонд инвестирует в более чем 11 тыс. компаний в 70 странах мира. В среднем GPFG принадлежит 1,5% всех акций, котирующихся на биржах мира.

Наибольшую долю (71,4%) в активах фонда составляют акции иностранных компаний. Далее идут облигации (26,6%), недвижимость (1,8%) и зеленая энергетика (0,1%).

В 2024 году Государственный пенсионный фонд Норвегии зафиксировал прибыль в размере 2,511 трлн норвежских крон ($221,8 млрд), что является абсолютным рекордом за всю историю его существования. Предыдущий максимальный результат был достигнут в 2023 году, когда прибыль GPFG составила 2,22 трлн норвежских крон. Итоговая доходность GPFG за отчетный период достигла 13% по сравнению с 16,1% годом ранее. Такой результат обусловлен благоприятной динамикой фондового рынка в 2024 году, в частности акций американских технологических компаний (NVIDIA, Apple, Amazon).