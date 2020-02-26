Крупнейший СПГ-завод в России произвел газа на 11% больше своей мощности

«Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу, в 2019 году произвел 18,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ). Это на 11% больше проектной мощности завода

Завод «Ямал СПГ» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Ямал СПГ» в 2019 году произвел 18,4 млн т СПГ, превысив проектную мощность завода на 11%, или на 1,9 млн т, говорится в сообщении компании. 2019 год стал первым полным годом одновременной работы всех трех очередей завода по 5,5 млн т в год каждая (в сумме — 16,5 млн т СПГ), сообщили в пресс-службе компании.

50,1% этого завода принадлежит НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, по 20% у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути. В ноябре 2018 года «Ямал СПГ» досрочно запустил третью очередь завода. Стоимость проекта составила $27 млрд. Тогда Михельсон заявил, что компания стала крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа. Мощность его единственного конкурента — «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», — 9,6 млн т.

Почти весь произведенный на этом заводе газ (около 80%) в 2019 году НОВАТЭК направил в Европу, в том числе странам, с которыми традиционно работает «Газпром», говорила РБК аналитик Vygon Consulting Мария Белова. По ее данным, с 1 января по 15 декабря 2019 года завод продал 17,2 млн т СПГ, из них 81% — европейским потребителям. Больше всего купила Франция (4,7 млн т), затем следуют Нидерланды (2,8 млн т), Великобритания (2,2 млн т) и Испания (2 млн т). В Азии единственным крупным покупателем стал Китай (2 млн т), остальные страны купили всего по 100–400 тыс. т.

Проект строительства «Ямал СПГ» предполагает запуск четвертой линии мощностью 0,9 млн т на российском оборудовании. Но ее запуск, изначально запланированный на конец 2019 года, уже несколько раз откладывался. 20 февраля, представляя результаты за 2019 год, зампред правления НОВАТЭКа Марк Джитвэй заявил, что проект этой линии готов на 73%, а завершение строительства и начало пусконаладочных работ переносится на третий квартал 2020 года. Он не уточнил причины задержки. Но ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что НОВАТЭК решил заменить трубопроводы технологического газа на более устойчивые к низким температурам из легированных сплавов с низким порогом хладноломкости.

В отличие от первых трех линий газ с четвертой линии не был законтрактован на долгосрочной основе, он будет продаваться на спотовом рынке, поэтому компании не грозят штрафы от покупателей. Но, по данным «Коммерсанта», исходя из текущих котировок на газовом хабе TTF в Нидерландах, задержка ввода будет обходиться проекту примерно в 0,5 млрд руб. недополученной выручки ежемесячно.