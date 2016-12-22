НОВАТЭК нашел газ для третьего СПГ-завода

НОВАТЭК открыл новое газовое месторождение с запасами не менее 320 млрд куб. м и ресурсами, превышающими 900 млрд куб. м. Эти запасы будут использованы при производстве сжиженного природного газа на третьем заводе компании

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

«Арктик СПГ-3» («дочка» НОВАТЭКа) открыла новое газоконденсатное месторождение по итогам испытания первой поисковой скважины на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба компании.

Запасы газа нового месторождения оцениваются в объеме не менее 320 млрд куб. м, ресурсы — не менее 900 млрд куб. м. Материалы по подсчету запасов будут переданы на экспертизу в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых в ноябре.

«По размеру запасов Северо-Обское месторождение относится к уникальным», — заявил совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон (его слова приводятся в сообщении). По его словам, открытие такого месторождения — «важная отправная точка» для старта одного из будущих проектов по сжижению природного газа (СПГ). «Его выгодное географическое расположение, огромная ресурсная база и накопленный нами опыт позволяют говорить о хороших предпосылках для успешной реализации нового СПГ-проекта», — указал он.

НОВАТЭК запустил первый СПГ-завод на Ямале — «Ямал СПГ» — в декабре 2017 года. Его мощность составит 17,5 млн т, а стоимость — $27 млрд. Сырьевая база для этого завода — ​Южно-Тамбейское месторождение с запасами более 926 млрд куб. м газа. Первые две очереди «Ямал СПГ» (вместе — 11 млн т в год) уже запущены, третья (еще 5,5 млн) будет запущена до конца 2018 года, четвертая (около 0,9 млн т) — в 2019 году.

Второй завод, «Арктик СПГ-2», компания планирует построить на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове в ЯНАО. 18 сентября НОВАТЭК сообщил, что открыл на этом месторождении две новые залежи с запасами на уровне 405 млрд куб. м. Таким образом, суммарные запасы месторождения могут увеличится почти до 2 млрд куб. м газа (по данным на 31 декабря 2017 года, они составляли более 1,5 трлн куб. м газа). В мае 2018 года совладелец НОВАТЭКа и «Ямал СПГ» французская Total договорилась о покупке 10% «Арктик СПГ-2» и опционе еще на 5%, исходя из оценки проекта в $25,5 млрд.

Долгосрочная стратегия НОВАТЭКа, представленная в конце 2017 года, предполагает увеличение производства СПГ до 55–57 млн т в год к 2030 году, а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся месторождений может достичь 70 млн т. Это сделает компанию одним из крупнейших производителей СПГ в мире.