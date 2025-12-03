ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России

Этот регламент является ключевым элементом дорожной карты по отказу от импорта российских энергоносителей

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Совет и Парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Этот регламент является ключевым элементом дорожной карты REPowerEU ЕС по прекращению импорта российских энергоносителей.

Постановление вводит поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с полным запретом, вступающим в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Соавторы законопроекта подтвердили, что импорт газа будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу, при этом будет сохранен переходный период для действующих контрактов.

Переходный период будет действовать:

для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начнет действовать с 25 апреля 2026 года, на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года;

для долгосрочных контрактов на импорт СПГ — с 1 января 2027 года;

для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года, если цель по заполнению хранилищ газом будет достигнута не позднее 1 ноября 2027 года.

При этом для российского газа и импорта, подпадающего под действие переходного периода, информация, необходимая для получения разрешения, должна быть предоставлена как минимум за месяц до ввоза.

Для нероссийского газа подтверждение должно быть предоставлено как минимум за пять дней до ввоза и за неделю — для газа, импортируемого через пункт подключения Strandzha 1.

Чтобы снизить административную нагрузку, законодатели договорились, что процедура предварительного согласования не будет применяться к импорту из крупных стран-производителей газа, которые в 2024 году экспортировали в ЕС более 5 млрд кубометров природного газа и которые либо запрещают, либо ограничивают импорт российского газа, либо из стран, не имеющих инфраструктуры для импорта.

В мае Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Politico со ссылкой на два дипломатических источника в ЕС в середине сентября сообщил, что Европейский союз вряд ли сможет отказаться от российских нефти и газа раньше 2027 года, несмотря на просьбу США ускорить этот процесс. Поставленной цели мешают, в частности, Венгрия и Словакия, которые продолжают закупать российскую нефть.

Москва считает санкции западных стран нелегитимными. Требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам нефти, Кремль называл незаконными угрозами.