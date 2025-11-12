 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Британия запретит морские перевозки российского СПГ

Война санкций
Запрет на предоставление услуг по перевозке и страхованию российского СПГ будет вводиться поэтапно и по согласованию с ЕС, который ранее ввел санкции против российского газа. Москва называет ограничительные меры Запада незаконными
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Великобритания планирует запретит компаниям предоставлять услуги по перевозке и страхованию российского сжиженного природного газа (СПГ), передает Reuters со ссылкой на заявление британского МИДа.

«Запрет будет вводиться поэтапно в течение 2026 года по согласованию с нашими европейскими партнерами», — указано в сообщении.

В рамках 19-го пакета санкций против России Европейский союз запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года.

FT узнала о попытке советника Стармера наладить канал связи с Россией
Политика
Джонатан Пауэлл

Британия объявила о новых санкциях против России в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде. Лондон также сообщил о выделении 13 млн фунтов стерлингов (около $17 млн) на восстановление энергетического сектора Украины и поддержки украинцев, наиболее пострадавших от отключений света и отопления.

Москва называет западные санкции незаконными. Попытки вытеснить Россию с энергетических рынков приведут к росту цен на газ для европейских потребителей, заявляли в Кремле.

ЕС остается крупнейшим покупателям СПГ из России. Согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), опубликованным в октябре, в Евросоюз идет половина всего российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). В 2024 году российская доля в импорте СПГ Евросоюзом выросла до 20% в первом полугодии по сравнению с 14% годом ранее, писал Bloomberg.

Кирилл Соколов
санкции Великобритания страхование СПГ Россия газ

