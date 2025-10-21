«Сахалин-1» и «Сахалин-2»: кому принадлежат энергетические проекты России

Береговая буровая установка «Ястреб» на площадке «Чайво» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Содержание:

Что такое «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

«Сахалин-1» и «Сахалин-2» — это проекты по освоению российских углеводородных ресурсов на северо-восточном шельфе Сахалина в акватории Охотского моря. Оба проекта специализируются на извлечении нефтегазового сырья, однако имеют различную производственную специфику. «Сахалин-2» сосредоточен на производстве сжиженного природного газа (СПГ), тогда как приоритетным направлением для «Сахалина-1» является нефтедобыча.

В рамках проекта «Сахалин-1» осваиваются три нефтегазовых месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Суммарный объем извлекаемых углеводородных ресурсов этих участков оценивается в 307 млн т нефтяного сырья и 485 млрд куб. м голубого топлива. «Сахалин-2» предполагает эксплуатацию двух крупных месторождений — Лунского и Пильтун-Астохского, совокупные запасы которых оцениваются в 633,6 млрд куб. м газа и 182,4 млн т нефти.

Кому принадлежат «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

«Сахалин-1»

Месторождения проекта «Сахалин-1» разрабатываются на основе соглашения о разделе продукции (СРП), которое действует с 1996 года. Распределение долей участников проекта до 2022 года выглядело следующим образом:

ExxonMobil (США) — 30%,

Sodeco (Япония) — 30%,

ONGC Videsh (Индия) — 20%,

«Роснефть» (Россия) через дочерние структуры — 20% («РН-Астра» — 8,5%, «Сахалинморнефтегаз-Шельф» — 11,5%).

В марте 2022 года американская корпорация ExxonMobil объявила о прекращении своего участия в проекте «Сахалин-1». Компания приступила к разработке процедуры завершения операционной деятельности и формализации выхода из консорциума. При этом остальные зарубежные участники проекта сохранили свое присутствие в структуре. Осенью того же года права и обязанности по проекту были переоформлены на российскую компанию ООО «Сахалин-1», получившую регистрацию в Южно-Сахалинске. Ранее функции оператора выполняла американская структура Exxon Neftegas Limited. Спустя год, в сентябре 2023 года, российские власти приняли решение о продаже пакета акций Exxon. Однако установленные директивные сроки проведения сделки систематически переносились. К концу 2024 года конечная дата была перенесена на 1 января 2026 года.

Накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске 15 августа 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий механизм возможного возвращения в проект участника, чья доля была изъята государством. Документ устанавливает ряд обязательных условий: содействие в отмене санкционных ограничений, заключение соглашений о технологическом партнерстве и импорте зарубежного оборудования для нужд проекта, а также перевод финансовых средств с ликвидационного счета на расчетный счет действующего оператора. В середине сентября генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс публично заявил об отсутствии у корпорации намерений вернуться к участию в проекте. По его словам, компания ведет переговоры с российской стороной о компенсации за принадлежавшие ей активы, оценочная стоимость которых составляет $4,6 млрд.

Основание гравитационного типа для установки нефтегазодобывающей платформы «Беркут» на морском месторождении Аркутун-Даги (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«Сахалин-2»

Инициатива «Сахалина-2» стартовала в 1994 году на основе СРП, а промышленная эксплуатация месторождений началась спустя пять лет, в 1999-м. Функции оператора проекта до 2022 года выполняла компания Sakhalin Energy с регистрацией в офшорной юрисдикции на Бермудских островах. Структура владения была следующей:

«Газпром» (Россия, компания вошла в проект в 2007 году) — 50% плюс одна акция;

Shell (Великобритания) — 27,5% минус одна акция (до 2007 года было 55%);

Mitsui & Co (Япония) — 12,5% (было 25%);

Mitsubishi Corporation (Япония) — 10% (было 20%).

Британская корпорация Shell (до 2022 года англо-нидерландская) приняла решение о прекращении участия в совместных бизнес-структурах с «Газпромом» в конце февраля 2022 года. В конце июня того же года Путин издал указ о передаче полномочий оператора проекта отечественной компании ООО «Сахалинская энергия», прошедшей регистрацию в Южно-Сахалинске. Имущественный комплекс Sakhalin Energy перешел под государственное управление, при этом вновь созданная структура получила возможность использовать его на безвозмездной основе. Британская корпорация отказалась войти в состав участников нового юридического лица. Российское правительство определило стоимость пакета Shell в 94,8 млрд руб. В марте 2024 года данный актив приобрел «Газпром», опередив структуру НОВАТЭКа, которая также выражала заинтересованность в покупке. После завершения сделки доля «Газпрома» выросла до 77,5%. Представители Shell заявили о невозможности комментировать распоряжение российских властей, однако подчеркнули сохранение юридических прав на принадлежавшую им долю в размере 27,5% (минус одна акция) в Sakhalin Energy.

Сравнение структур участия акционеров в обоих проектах представлено в таблице:





Этапы развития проектов

«Сахалин-1»

«Сахалин-1» реализуется с 1996 года. Экономическая рентабельность проекта была официально подтверждена в октябре 2001 года. Промышленное извлечение нефти на участке Чайво стартовало 1 октября 2005 года. В 2010 году в эксплуатацию вошло месторождение Одопту. Важным этапом стал июнь 2014 года, когда на Аркутун-Даги была смонтирована морская нефтегазовая платформа «Беркут» — самая масштабная стационарная добывающая конструкция такого типа в России.

«Сахалин-2»

В 1994 году для освоения ресурсов в рамках «Сахалина-2» была учреждена компания Sakhalin Energy. Начальная фаза реализации проекта стартовала в 1996 году и была сфокусирована на эксплуатации Пильтун-Астохского участка. В сентябре 1998 года здесь была введена в эксплуатацию платформа «Моликпак» (в переводе с языка эскимосов-инуитов означает «большая волна») — первая в России морская добывающая конструкция ледового класса. Промышленная добыча углеводородного сырья началась в 1999 году. Консорциум 15 мая 2003 года анонсировал переход ко второй фазе развития «Сахалина-2». Первоначальная смета составляла $10 млрд, однако впоследствии финансовые затраты увеличились вдвое — до $20 млрд. Вторая фаза предусматривала:

возведение дополнительных морских добывающих платформ — «Лунская-А» и «Пильтун-Астохская-Б»;

сооружение транссахалинской трубопроводной магистрали протяженностью около 800 км, пересекающей остров с севера на юг;

создание нефтяного экспортного терминала в южной части Сахалина;

строительство в населенном пункте Пригородное первого российского предприятия по выпуску СПГ с производительностью 9,6 млн т в год. Оно было введено в эксплуатацию в феврале 2009 года, а на проектную мощность вышло к 2010-му.

Емкости для хранения технологических газов на территории завода СПГ по производству сжиженного природного газа в поселке Пригородное (Фото: Пётр Цырендоржиев / ТАСС)

Добыча и экспорт нефти и газа

На проекте «Сахалин-1» преимущественно добывается нефть марки «Сокол» (Sokol), которая отличается высоким качеством из-за низкого содержания серы, что облегчает переработку. Пик добычи был достигнут в 2019 году (почти 13 млн т за год). После этого показатели начали снижаться, что было связано с истощением обрабатываемых месторождений. Так, в 2020 году было добыто 12,44 млн т нефти, в 2021 году — 11,3 млн т. После выхода из проекта ExxonMobil в 2022 году показатели просели еще сильнее, так как американская компания сократила добычу в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. барр. в сутки. После 2021 года точные данные по добыче нефти не публиковались. В октябре 2024 года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко озвучил данные о результатах работы двух проектов. По его словам, суммарный объем извлеченной нефти на «Сахалине-1» и «Сахалине-2» по итогам 2023 года достиг 11,3 млн т. Этот показатель показал рост на 37% в сравнении с результатами предыдущего, 2022-го.

Приоритетным направлением деятельности «Сахалина-2» является производство СПГ. Предприятие по производству этого энергоресурса рассчитано на годовую мощность 9,6 млн т, однако на практике демонстрирует показатели выше номинальных параметров. Так, в 2016 году объем выработки составил 10,9 млн т СПГ. В 2024 году показатель добычи составил 10,2 млн т СПГ, что составило примерно 2,5% мирового спроса и 3,8% спроса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Помимо СПГ с проекта «Сахалин-2» также экспортируется легкая малосернистая нефть сорта «Сахалин Бленд». В сентябре 2025 года правительство Японии вывело добытую на проекте нефть из-под действия потолка цен, который составлял $47,6 за баррель.

Азиатско-Тихоокеанский регион является основным рынком сбыта углеводородов, добытых на обоих проектах. Прежде всего это касается СПГ. Так, в 2024 году доля Японии в экспорте этого энергоресурса с проекта «Сахалин-2» составила 56,4%, Китая — 27,8%, Южной Кореи — 15,8%. При этом в апреле того же года был поставлен месячный рекорд по поставкам СПГ в Китай — 440 тыс. т.

Экология и споры вокруг проектов

Экологические споры

Реализация проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» с самого начала вызывала дискуссии об их влиянии на экологию. Оба проекта проходили плановые и внеплановые экологические проверки. Результаты некоторых из них вызывали споры.

Наиболее масштабный скандал вокруг «Сахалина-2» развернулся осенью 2006 года. 19 сентября глава Министерства природных ресурсов Юрий Трутнев аннулировал одобрительный вердикт государственной экспертизы, касающийся второй фазы реализации проекта. Спустя несколько суток Росприроднадзор инициировал масштабную инспекцию производственных процессов. Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь публично предостерег о возможности крупной экологической катастрофы в случае продолжения работ на объекте «Сахалин-2». В своих заявлениях он акцентировал внимание на высокой сейсмической активности района, через который проложены трубопроводные магистрали. Митволь оценил размер потенциального экологического ущерба, который может быть нанесен реализацией проекта, на уровне $50 млрд. Трутнев заявлял, что выявленные нарушения подпадают под пять статей Уголовного кодекса. Проверка была завершена в конце ноября. Митволь пригрозил, что если между Sakhalin Energy и Росприроднадзором по этому вопросу не будет достигнуто договоренностей, ведомство в 2007 году начнет процесс расторжения соглашения о разделе продукции по проекту.

Ситуацию удалось урегулировать в марте 2007-го. Оператор проекта представил в Министерство природных ресурсов план-график природоохранных мероприятий по сохранению биологического разнообразия острова Сахалин, который удовлетворил ведомство. Он был официально одобрен 16 апреля. Вскоре после этого, 18 апреля, «Газпром» объявил, что входит в проект и получает в нем контрольный пакет акций.

Риски для редких видов животных

Прибрежная акватория с небольшими глубинами в северо-восточной части Сахалина выступает ареалом обитания охотско-корейской популяции серых китов. Вид занесен в российскую Красную книгу. Вид также включен в перечень находящихся под угрозой исчезновения по классификации Международного союза охраны природы. Места питания серых китов находятся в непосредственной близости от районов добычи нефти и газа на шельфе Сахалина. Это серьезно угрожало выживанию популяции из-за шума от морских операций, загрязнения воды и нарушения маршрутов миграции.

В результате операторы обоих проектов в 1997 году запустили комплексную программу мониторинга серых китов. В 2019 году было зарегистрировано максимальное на тот момент количество — 193 кита, из них 22 — детеныши. Участвующие в проектах компании также отслеживают состояние почв, речных экосистем, растительности, водно-болотных угодий, охраняемых видов птиц, морской среды и биоты в районах проведения работ.

Нефтегазовая платформа «Лунская-А» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Утилизация отходов и аварии

Обращение с нефтесодержащими отходами, формирующимися в процессе бурения скважин и ликвидации последствий утечек нефтепродуктов, представляет собой одну из экологических задач проектов. В качестве решения применяется метод подземной закачки отходов в изолированные геологические формации — пласты породы на глубине свыше 1 км. За весь период функционирования производственных объектов серьезных нефтяных загрязнений зафиксировано не было. Тем не менее фиксировались локальные происшествия. В частности, в 2009 году на морской добывающей платформе «Моликпак» в рамках «Сахалина-2» произошла аварийная ситуация, в результате которой на ледовую поверхность попало 165 л углеводородного сырья. Авария была оперативно ликвидирована. Для сопоставления масштабов: после декабрьской аварии 2024 года с участием танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в акватории Черного моря, согласно данным Министерства природных ресурсов, в морскую среду попало порядка 4 тыс. т мазута.

