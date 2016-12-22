НОВАТЭК досрочно запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»

«Ямал СПГ», подконтрольный НОВАТЭКу Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, досрочно запустил третью очередь производства сжиженного природного газа (СПГ). Теперь компания будет производить 16,5 млн т СПГ в год

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Ямал СПГ» в четверг, 22 ноября, произвел первую партию сжиженного природного газа (СПГ) на третьей технологической линии. Об этом сообщила компания НОВАТЭК (контролирует «Ямал СПГ»), крупнейшие акционеры которой Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.

С запуском третьей очереди совокупная мощность «Ямал СПГ», который начал выпускать СПГ год назад, в декабре 2017-го, достигла 16 млн т в год. «Успешное начало работы третьей линии сжижения со всей очевидностью подтверждает, что «Ямал СПГ» — это уникальный проект в мировой СПГ-отрасли. Мы не только добились соблюдения запланированного бюджета, но и запустили третью очередь c опережением первоначального графика более чем на год. Этот факт не имеет аналогов в отрасли, известной частым превышением бюджетов и задержками реализации проектов», — заявил Михельсон (его слова приводятся в поступившем в РБК пресс-релизе НОВАТЭКа).

Стоимость строительства «Ямал СПГ», начатого в обошлась в $27 млрд, из которых около $12 млрд предоставили китайские банки, а еще 150 млрд руб. — Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сырьевая база для этого завода — ​Южно-Тамбейское месторождение с запасами более 926 млрд куб. м газа. Четвертая опытно-промышленная очередь «Ямал СПГ» на 0,95 млн т будет построена с использованием технологии «Арктический каскад», которую запатентовал НОВАТЭК.

НОВАТЭК стал одним из глобальных игроков мирового газового рынка и получил «уникальный опыт» проектирования и строительства арктических СПГ-заводов, добавил бизнесмен. По его словам, этот опыт будет использован при строительстве последующих СПГ-проектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Стратегия НОВАТЭКа предполагает увеличение производства СПГ до 55–57 млн т в год к 2030 году, а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся месторождений может достичь 70 млн т. Это сопоставимо с объемами, которые выпускает один из крупнейших производителей газа — Катар (77 млн т СПГ в 2017 году).

В середине 2019 года НОВАТЭК должен принять инвестрешение по второму СПГ-заводу в этом регионе — «Арктик СПГ-2», который будет производить сырье на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове в ЯНАО. 18 сентября компания сообщила, что открыла на этом месторождении две новые залежи с запасами на уровне 405 млрд куб. м, что позволит увеличить общие запасы до 2 трлн куб. м газа. В мае 2018 года французская Total, которая уже владеет акциями НОВАТЭКа и «Ямал СПГ», договорилась о покупке 10% «Арктик СПГ-2» и опционе еще на 5%, исходя из оценки проекта в $25,5 млрд.