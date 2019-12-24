НОВАТЭК сгущает конкуренцию

«Ямал СПГ» в 2019 году поставил большую часть своей продукции в Европу

В 2019 году более 80% сжиженного газа завод «Ямал СПГ» продаст Европе, в том числе странам, с которыми традиционно работает «Газпром». Ранее НОВАТЭК обещал поставить почти весь газ в Азию и не конкурировать с госконцерном в Европе

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Россия после ввода новых проектов поставляет в Европу 12–13 млн т сжиженного природного газа (СПГ) — это 20% от всех поставок на рынок региона, заявил в интервью телеканалу РБК министр энергетики Александр Новак. Доля США на европейском рынке — 13%, указал он.

Весь этот объем поставил завод «Ямал СПГ» (50,1% у НОВАТЭКа, остальное — у Total, CNPC и Фонда Шелкового пути), подсчитала аналитик Vygon Consulting Мария Белова. С 1 января по 15 декабря 2019 года завод продал 17,2 млн т СПГ, из них 81% — европейским потребителям, указывает эксперт. Больше всего купила Франция (4,7 млн т), затем следуют Нидерланды (2,8 млн т), Великобритания (2,2 млн т) и Испания (2 млн т). В Азии единственным крупным покупателем стал Китай (2 млн т), остальные страны купили всего по 100–400 тыс. т. С учетом затрат на логистику заводу было выгоднее поставлять газ в Европу, а не в Азию, объясняет Белова.

«Газпром» за тот же период снизил поставки газа в Европу, но всего на 0,1% — до 188,1 млрд куб. м, сообщил российский концерн. При этом поставки во Францию и Нидерланды выросли на 9,1% и 36,9% соответственно. В Испанию «Газпром» газ не поставляет.

«Россия сейчас занимает уверенную нишу на европейских рынках» и с точки зрения трубопроводных поставок, отметил Новак. Помимо «Ямал СПГ», сжиженный природный газ в России в больших объемах производит только «Сахалин-2», подконтрольный «Газпрому», который направляет весь СПГ в Азию.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев, представитель НОВАТЭКа не ответил на запрос РБК.

Почему «Ямал СПГ» поставляет газ в Европу

Правительство разрешило НОВАТЭКу и заводам других компаний экспортировать СПГ в 2014 году, но чиновники неоднократно подчеркивали, что СПГ не должен конкурировать с трубопроводными поставками «Газпрома». В 2017 году об этом еще раз напомнил президент Владимир Путин: «Работа должна быть выстроена так, чтобы проекты СПГ не конкурировали с нашим же трубопроводным газом». Большая часть газа «Ямал СПГ» и нового строящегося завода — «Арктик СПГ-2» — пойдет в Азию и «рынка всем хватит», обещал совладелец и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Азиатские покупатели должны были получить 86% ямальского газа, но НОВАТЭК запустил завод на год раньше срока, получив 8 млн «лишних» тонн, а также увеличил фактическую мощность. Эти объемы и попали в Европу, полагает источник РБК, близкий к контрагенту НОВАТЭКа. Кроме того, в страны ЕС мог попасть законтрактованный СПГ, который предназначался азиатским потребителям, указывает он. В некоторых контрактах предусматривается возможность перенаправить часть газа на другие рынки, а если такого условия нет, стороны все равно могут об этом договориться, поясняет собеседник РБК.

Цена на СПГ в Азии несколько выше, чем в Европе: например, на споте в Токио — $5,65 за mmbtu (миллион британских тепловых единиц), тогда как в Бельгии — $4,57 за mmbtu, говорит аналитик ICIS Роман Казьмин. Но большую часть года НОВАТЭК может возить СПГ в Азию только через Африку (Суэцкий канал и т.д.), короткий маршрут по Северному морскому пути доступен только несколько месяцев в году, указывает он. Поэтому ямальский газ по-прежнему выгоднее продавать в Европе, солидарен с Беловой аналитик.

Цены в Азии в этом году упали из-за избытка СПГ на рынке и снижения темпов роста спроса, добавляет Белова. По ее словам, по итогам 2019 года предложение на рынке составит 350 млн т СПГ, что превышает спрос примерно на 6% (20 млн т). В следующем году на рынок выйдут новые проекты и ситуация усугубится, прогнозирует эксперт.

Конкурирует ли НОВАТЭК с «Газпромом»

«Газпром» негативно реагирует на поставки ямальского газа в Европу. Монополия оценила потери российского бюджета от поставок 3,9 млн т СПГ в Европу в прошлом году в 30 млрд руб., сообщал «Интерфакс». «Ямал СПГ» поставил эти объемы во Францию, Нидерланды и другие страны, куда «Газпром» традиционно поставляет трубопроводный газ. Но СПГ-проекты, в отличие от газпромовского газа, пользуются налоговыми льготами: «Ямал СПГ» не платит экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых.

Официально глава «Газпрома» Алексей Миллер и Леонид Михельсон в этом году заявили, что российский газ не конкурирует на внешних рынках (их цитировал «Интерфакс»). Рост поставок «Ямал СПГ» и небольшое снижение поставок «Газпрома» не означают автоматически, что сжиженный газ на европейском рынке вытеснил трубопроводный, соглашается Мария Белова. Например, «Газпром» серьезно снизил поставки в Турцию, которая переживает экономический кризис, и в Польшу, которая отказывается от российского газа по политическим причинам, указывает аналитик. При этом «Ямал СПГ» в эти страны газ не поставляет, напоминает она.

Европа нарастила регазификационные мощности до 200 млрд куб. м в год, то есть уже сейчас может заменить весь трубопроводный газ «Газпрома» на СПГ, говорила гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в начале 2019 года. Но трубопроводный газ всегда более конкурентоспособен (газ дешевле, транспорт дешевле), поэтому он «выбирает свою максимальную долю», а «все, что поставляется сверх этого, — это конкуренция с другими производителями СПГ», объяснял заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Поскольку рынок СПГ глобальный, российские СПГ-проекты точно так же конкурируют с газпромовским газом в Европе, как и американский СПГ, считает старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Даже когда российский СПГ идет в Азию, это значит, что Азия купила меньше СПГ в США, который теперь может пойти в Европу и уменьшить спрос на российский трубопроводный газ.

Но это не значит, что не нужно развивать СПГ-проекты: спрос на газ в Европе в долгосрочном плане может стагнировать или вообще упадет, если возобновляемая энергетика продолжит развиваться быстрыми темпами. России важно иметь разные каналы поставок газа в разные регионы, а СПГ дает эту гибкость, заключает Маринченко.