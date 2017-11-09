ЦБ берется за платежную среду

Регулятор вводит риск-ориентированный надзор в новом сегменте рынка

Банк России намерен в следующем году ужесточить регулирование платежных систем. Иностранные компании этого сегмента предполагается обязать иметь в России уполномоченные организации и работать только с российскими банками

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Банк России планирует с начала 2018 года ввести для платежных систем риск-ориентированный надзор, сообщила в среду, 8 ноября, директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Национальном платежном форуме. Степень регулирования будет зависеть от типа значимости платежных систем (ПС) и количественных показателей их деятельности. Чем крупнее и чем влиятельнее платежная система, тем «пристальнее и внимательнее» с ней будет взаимодействовать ЦБ. «Чем меньше платежная система, тем реже мы будем с ней контактировать», — сказала Бакина.

Также регулятор намерен ужесточить требования к иностранным системам перевода денежных средств.

Как подразделяются платежные системы По данным на 3 ноября 2017 года, в реестр ЦБ входит 31 оператор платежной системы. Сейчас они уже разделены на три типа по значимости: социально значимые (в том числе платежные системы Visa, MasterCard, «Золотая корона»), национально значимые (например, АО «КБ «Юнистрим») и системно значимые (например, НКО АО НРД) . Системно и социально значимые платежные системы определяются исходя из объемов осуществляемых ими денежных переводов; национально значимые — это компании, которые напрямую или косвенно контролируются государством. По словам исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, оценить объем этого рынка сложно, поскольку под понятие денежного перевода подпадают все переводы, в том числе и банковские переводы частных клиентов.

Реакция рынка

Методология расчета для разделения ПС сейчас находится на утверждении. Какие именно показатели будут лежать в основе методологии, в пресс-службе ЦБ комментировать не стали.

Участники рынка называют предложенные меры своевременными, поскольку ожидают, что мелкие участники рынка благодаря им смогут уйти от излишне пристального надзора. Как отмечает Михайлова, требования к системно значимым платежным системам менялись уже несколько раз за последние два года: повышались объемы проводимых денежных переводов для того, чтобы наиболее крупные игроки рынка подпадали под это определение.

По социально значимым платежным системам ничего не менялось, и, скорее всего, ЦБ хочет пересмотреть свой надзор именно за этой категорией, считает она. «Сейчас под общий надзор попадают совсем мелкие платежные системы, которые являются социально значимыми, — к ним применяются те же требования по согласованию правил, что и к лидерам рынка, — говорит Мария Михайлова. — Также у этих компаний совсем другой уровень риска, чем у крупнейших компаний, и другие клиенты». Изменив подход к надзору, ЦБ также освободит ресурсы для более пристального надзора за системно значимыми игроками, добавляет она.

В компании «Золотая корона», которая относится к типу социально значимых, отмечают, что регулятор усиливает контроль за платежными системами, что приводит к сокращению числа игроков. «Регулятор активно применяет нормы 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». — РБК) к платежным операциям, и некоторым банкам-операторам приходится покидать рынок из-за нарушения закона по легализации доходов, полученных преступным путем», — отмечает директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов.

Платежные системы разнятся по своей бизнес-модели, размерам и, соответственно, рискам, говорит председатель совета директоров и совладелец QIWI Борис Ким. «Риск-ориентированный подход позволяет оптимально распределить нагрузку на надзорные подразделения и дать возможности для развития небольшим платежным системам, избавив их от излишней и дорогостоящей опеки», — говорит он.

Эксперты также отмечают, что рынок платежных систем в настоящее время недостаточно регулируется, в частности на нем работает много платежных агрегаторов, формально не являющихся платежными системами, но предоставляющих клиентам их функции. «В этой связи регулятор, вероятно, планирует ужесточить контроль за рынком денежных переводов», — сказал РБК один из участников рынка.

Особое внимание к иностранцам

Также ЦБ планирует изменить требования к иностранным системам перевода денежных средств. Как уточнила директор департамента национальной платежной системы Банка России, планируется обязать иностранные системы перевода средств иметь в России уполномоченную организацию и осуществлять деятельность только через российские банки.

Эти изменения могут коснутся, например, системы переводов MoneyGram, которая занимается исключительно трансграничными переводами без открытия счета, используя российские банки как провайдеров, считает Мария Михайлова. «А наше законодательство в отношении платежных систем и само определение платежной системы в России тесно связано с операциями именно на территории РФ», — говорит она.

Этой весной на рынок России вышла китайская платежная система Alipay, которая рассчитана преимущественно на китайских туристов, так как пользоваться ею могут только обладатели карт, эмитированных китайскими банками. Alipay заключила договор об эквайринге с банком «Русский стандарт», а позже — с ВТБ.

Представители крупнейших платежных систем MasterCard и Visa не ответили на запрос РБК.