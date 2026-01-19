В ЛНР без света остались более 100 тыс. жителей

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В результате внештатной ситуации 31 населенный пункт ЛНР оказался обесточен, еще пять остались частично без электроэнергии. Света лишились более 100 тыс. граждан, сообщило в телеграм-канале региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.

Ранее пресс-служба написала об аварии на высоковольтных сетях, повлекшей отключение электроэнергии в некоторых районах ЛНР.

Власти уточнили, что процесс восстановительных работ осложнен «оперативной обстановкой и погодными условиями».

17 января министерство рассказало об атаке не менее десяти беспилотников самолетного типа на энергетические объекты ЛНР. Большую часть дронов удалось ликвидировать, однако оборудование было серьезно повреждено: частично без света остались два муниципалитета.

В соседней ДНР 15 января сообщили, что армия Украины нанесла за предыдущие дни серию массированных ударов по объектам энергетики региона.

Обесточенными оказались не только жилые дома, но и критическая инфраструктура, в том числе объекты водоснабжения.