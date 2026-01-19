 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Житель Челябинской области погиб из-за взрыва бытового газа

Житель Челябинской области погиб из-за взрыва бытового газа
Video

В селе Кадымцево Челябинской области в результате взрыва бытового газа погиб 53-летний местный житель. Момент происшествия попал на видео. Его опубликовал Следственный комитет Челябинской области.

На кадрах видно, что взрыв прогремел ночью, а его сила была такой, что взрывная волна осыпала снег с крыши соседнего дома. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые судебные экспертизы и выполняют другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и точной причины взрыва.

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске
Общество

Следственный отдел по городу Троицку возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования взяты на личный контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области.

Ранее взрыв бытового газа произошел в частном жилом доме в Уссурийске. Под завалами разрушенного здания обнаружили мужчину и двух женщин. Жертв в результате происшествия не было.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Челябинская область взрыв взрыв бытового газа бытовой газ
