FT узнала о смене фокуса в Давосе на Гренландию вместо Украины
Лидеры ЕС, которые планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом, на полях форума в Давосе, избавляются от материалов, посвященных урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В Швейцарии с 19 по 23 января пройдет 56-я сессия Всемирного экономического форума. В ней будут участвовать более 60 глав государств и правительств.
По данным издания, сегодняшняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе первоначально была созвана для обсуждения ситуации в Украине; теперь она будет посвящена Гренландии. В целом тема Украины в Давосе отодвинута на второй план «кнутом и пряником» — а именно способами, которыми Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.
«Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям», — говорится в статье.
Источники, ознакомленные с ходом обсуждения, утверждают, что многие участники выразили поддержку «ответным мерам», но призвали не прибегать к ним до тех пор, пока переговоры не завершатся.
В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия. Позднее он не исключил применение военной силы для установки контроля над островом.
17 января Трамп объявил о введении пошлины в 10% против восьми стран — пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Если оно не будет согласовано к 1 июня, тариф возрастет до 25%.
FT писала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин — на сумму €93 млрд — или ограничение доступа американских компаний на рынок Евросоюза.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко