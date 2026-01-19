FT узнала о смене фокуса в Давосе на Гренландию вместо Украины

FT: в Давосе изменили повестку с Украины на Гренландию

Повестка встречи советников по нацбезопасности в Давосе скорректирована, пишет FT. Изначально она была посвящена Украине, но в ЕС решили обсудить ситуацию вокруг Гренландии — в том числе на фоне новых пошлин Трампа

Фото: Markus Schreiber / AP / ТАСС

Лидеры ЕС, которые планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом, на полях форума в Давосе, избавляются от материалов, посвященных урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В Швейцарии с 19 по 23 января пройдет 56-я сессия Всемирного экономического форума. В ней будут участвовать более 60 глав государств и правительств.

По данным издания, сегодняшняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе первоначально была созвана для обсуждения ситуации в Украине; теперь она будет посвящена Гренландии. В целом тема Украины в Давосе отодвинута на второй план «кнутом и пряником» — а именно способами, которыми Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

«Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям», — говорится в статье.

Источники, ознакомленные с ходом обсуждения, утверждают, что многие участники выразили поддержку «ответным мерам», но призвали не прибегать к ним до тех пор, пока переговоры не завершатся.

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия. Позднее он не исключил применение военной силы для установки контроля над островом.

17 января Трамп объявил о введении пошлины в 10% против восьми стран — пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Если оно не будет согласовано к 1 июня, тариф возрастет до 25%.

FT писала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин — на сумму €93 млрд — или ограничение доступа американских компаний на рынок Евросоюза.