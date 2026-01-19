 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о смене фокуса в Давосе на Гренландию вместо Украины

FT: в Давосе изменили повестку с Украины на Гренландию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Повестка встречи советников по нацбезопасности в Давосе скорректирована, пишет FT. Изначально она была посвящена Украине, но в ЕС решили обсудить ситуацию вокруг Гренландии — в том числе на фоне новых пошлин Трампа
Фото: Markus Schreiber / AP / ТАСС
Фото: Markus Schreiber / AP / ТАСС

Лидеры ЕС, которые планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом, на полях форума в Давосе, избавляются от материалов, посвященных урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на ситуации вокруг Гренландии, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В Швейцарии с 19 по 23 января пройдет 56-я сессия Всемирного экономического форума. В ней будут участвовать более 60 глав государств и правительств.

По данным издания, сегодняшняя встреча советников по нацбезопасности в Давосе первоначально была созвана для обсуждения ситуации в Украине; теперь она будет посвящена Гренландии. В целом тема Украины в Давосе отодвинута на второй план «кнутом и пряником» — а именно способами, которыми Брюссель может ответить на новые пошлины Трампа, наряду с предложениями по деэскалации.

«Лидеры ЕС готовились провести эту неделю в Давосе, убеждая Трампа пообещать гарантии безопасности Украине после окончания конфликта. Сегодня же они просыпаются с вопросом, можно ли вообще доверять его обещаниям», — говорится в статье.

Источники, ознакомленные с ходом обсуждения, утверждают, что многие участники выразили поддержку «ответным мерам», но призвали не прибегать к ним до тех пор, пока переговоры не завершатся.

FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В начале января Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что США «абсолютно необходима» Гренландия. Позднее он не исключил применение военной силы для установки контроля над островом.

17 января Трамп объявил о введении пошлины в 10% против восьми стран — пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии. Если оно не будет согласовано к 1 июня, тариф возрастет до 25%.

FT писала, что страны ЕС рассматривают возможность введения ответных пошлин — на сумму €93 млрд — или ограничение доступа американских компаний на рынок Евросоюза.

Теги
Дания Гренландия Дональд Трамп пошлины Украина давосский форум Давос Швейцария
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
