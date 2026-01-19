 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп пригрозил, что больше не обязан «думать о мире»

PBS: Трамп пригрозил премьеру Норвегии, что больше не должен думать о мире
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Президент США отверг право собственности Дании над Гренландией. По его мнению, раз ему не выдали Нобелевскую премию мира, то и руководствоваться мирными соображениями необходимости нет
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре со словами о том, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире». Послание американского лидера опубликовал в X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин. Он утверждает, что получил его от нескольких источников среди чиновников.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и даже больше, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире — хотя он всегда будет приоритетом — и теперь могу думать о том, что является правильным и выгодным для Соединенных Штатов Америки», — сказано в публикации.

Трамп снова заявил, что Дания не может защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее суверенитете над островом. «Да и с какой стати у нее вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка. Но наши лодки тоже туда причаливали», — говорится в послании Трампа.

Президент США добавил, что мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат «тотальный контроль над Гренландией».

Спецпосланник Трампа обвинил Данию в оккупации Гренландии вопреки ООН
Политика
Джефф Лэндри

Материал дополняется.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Почему мы бросаем цели уже в январе — и как этого избежатьПодписка на РБК, 11:38
Адвокат рассказала, что Долина освободила квартиру две недели назад Общество, 11:34
Агентство НКР присвоило первые звездные рейтинги российским эмитентам Инвестиции, 11:33
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Трамп пригрозил, что больше не обязан «думать о мире» Политика, 11:26
Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» обновил топ-10 российских акций Инвестиции, 11:19
В США во время посадки у самолета отлетело колесо шасси. Видео Общество, 11:18
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокат сообщила, что ФСПП планирует передать ключи от квартиры Долиной Общество, 11:15
Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов Общество, 11:07
В Сыктывкаре умерла пострадавшая от взрыва учебной гранаты в центре МВД Общество, 11:04
«Интернасьонал» объявил о скором переходе Вильягры из ЦСКА Спорт, 11:00
Биткоин начал неделю с падения. Криптотрейдеры потеряли почти $900 млн Крипто, 10:59
Как подчиненные манипулируют руководителем — 6 приемов и способы защитыПодписка на РБК, 10:59
К квартире Долиной приехали судебные приставы Общество, 10:50