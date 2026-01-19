 Перейти к основному контенту
В США во время посадки у самолета отлетело колесо шасси. Видео

В США у пассажирского самолета United Airlines отлетело переднее колесо шасси во время посадки. Об этом сообщает Aviation Today.

На видеозаписи, снятой очевидцами, заметно, как самолет опускается на взлетно-посадочную полосу. В этот момент одно из колес с переднего шасси откатывается в сторону. В результате происшествия никто не пострадал.

Рейс United Airlines вылетел из Чикаго утром и направлялся в международный аэропорт Орландо. На борту находилось 200 пассажиров и шесть членов экипажа. После остановки самолета пассажиров пересадили в автобусы и доставили до терминала.

После приземления самолета Федеральное управление гражданской авиации временно приостановило выпуск и прием судов. Причина неисправности выясняется.

