Германия обвинила Трампа в переходе границ допустимого
Президент США Дональд Трамп перешел границы допустимого, угрожая аннексировать Гренландию у Дании, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейл, передает Bloomberg.
«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями, мы постоянно сталкиваемся с новым антагонизмом, которого добивается президент Трамп, и здесь мы, европейцы, должны дать понять, что предел достигнут», — сказал Клингбейл.
Министр напомнил о существовании у Европы механизмов по противостоянию «экономическому шантажу весьма деликатными методами» и предложил изучить возможность применения таких мер. Он добавил, что Европа на фоне угрозы датской территориальной целостности должна не поддаваться на шантаж, а ответить.
17 января Трамп объявил, что США с 1 февраля вводят пошлину 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф должен увеличиться до 25%. По словам президента США, европейские страны будут платить пошлины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.
19 января Трамп обвинил Данию в том, что она 20 лет не может устранить «российскую угрозу» в районе Гренландии. По его словам, «пришло время» решить этот вопрос.
Сегодня было опубликовано письмо Трампа к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. В нем президент США написал, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире» без Нобелевской премии, а также усомнился в суверенитете Дании над Гренландией.
Накануне Le Figaro и AFP со ссылкой на команду президента Франции Эмманюэля Макрона сообщили, что он намерен запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если Трамп введет пошлины.
Речь идет о так называемой торговой базуке. Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, ограничивать инвестиции, а еще закрывать компаниям доступ к рынку ЕС и госконтрактам. Le Figaro отмечала что для применения этого инструмента требуется квалифицированное большинство государств — членов ЕС.
