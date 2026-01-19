 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Германия обвинила Трампа в переходе границ допустимого

Клингбейл: Трамп угрозами по Гренландии перешел границы допустимого
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Европа на фоне угроз президента США об аннексии Гренландии должна дать понять, что «предел достигнут», сказал министр финансов ФРГ Ларс Клингбейл. Он призвал рассмотреть возможность использования ЕС мер по противодействию шантажу
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп перешел границы допустимого, угрожая аннексировать Гренландию у Дании, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейл, передает Bloomberg.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями, мы постоянно сталкиваемся с новым антагонизмом, которого добивается президент Трамп, и здесь мы, европейцы, должны дать понять, что предел достигнут», — сказал Клингбейл.

Министр напомнил о существовании у Европы механизмов по противостоянию «экономическому шантажу весьма деликатными методами» и предложил изучить возможность применения таких мер. Он добавил, что Европа на фоне угрозы датской территориальной целостности должна не поддаваться на шантаж, а ответить.

Трамп заявил, что больше не обязан «думать о мире»
Политика
Дональд Трамп

17 января Трамп объявил, что США с 1 февраля вводят пошлину 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф должен увеличиться до 25%. По словам президента США, европейские страны будут платить пошлины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

19 января Трамп обвинил Данию в том, что она 20 лет не может устранить «российскую угрозу» в районе Гренландии. По его словам, «пришло время» решить этот вопрос.

Politico рассказало о чате лидеров Европы для обсуждения «дикого Трампа»
Политика
Дональд Трамп

Сегодня было опубликовано письмо Трампа к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. В нем президент США написал, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире» без Нобелевской премии, а также усомнился в суверенитете Дании над Гренландией.

Накануне Le Figaro и AFP со ссылкой на команду президента Франции Эмманюэля Макрона сообщили, что он намерен запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если Трамп введет пошлины.

Речь идет о так называемой торговой базуке. Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, ограничивать инвестиции, а еще закрывать компаниям доступ к рынку ЕС и госконтрактам. Le Figaro отмечала что для применения этого инструмента требуется квалифицированное большинство государств — членов ЕС.

Романов Илья
Германия Гренландия Дания Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
