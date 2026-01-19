Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов

Фото: Susana Vera / Reuters

Крушение поездов в Испании, во время которого погибли 39 человек — «поистине странное». Об этом заявил на пресс-конференции министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, его цитирует портал NPR.

По его словам, поезда сошли с рельсов на обновленном участке пути. Пуэнте сказал, что причины крушения неизвестны. По его словам, крушение произошло на ровном участке пути, который был отремонтирован в мае.

Он также сказал, что поезд, который сошел с рельсов, эксплуатировался менее четырех лет. Этот поезд принадлежал частной компании Iryo. Второй поезд, который принял на себя основной удар, принадлежал государственной железнодорожной компании Испании Renfe.

Министр объяснил, что задняя часть первого поезда сошла с рельсов и врезалась в головную часть другого поезда, в результате чего первые два вагона сошли с рельсов и покатились вниз по четырехметровому (13-футов) склону. Больше всего пострадала передняя часть поезда Renfe.

Министр здравоохранения Андалусии Антонио Санс сообщил, что 73 пострадавших пассажира были доставлены в больницу.

На момент публикации статьи было известно, что погибли 39 человек.

Крушение поездов произошло вечером 18 января, в провинции Кордова недалеко от населенного пункта Адамус (Испания). Поезд, следовавший по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов, выехав на соседний путь, где столкнулся со встречным составом, направлявшимся из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву, что привело к его сходу с рельсов.