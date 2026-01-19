 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Адвокат сообщила, что ФСПП планирует передать ключи от квартиры Долиной

Адвокат Свириденко: приставы планируют передать Лурье ключи от квартиры Долиной
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Адвокат Полины Лурье утверждает, что судебные приставы передадут его клиентке ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на защитника.

По данным телеграм-канала Mash, приставы вскрыли двери квартиры Долиной. Издание уточняет, что сама певица сейчас отдыхает с семьей в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ).

Адвокат Лурье опровергла информацию о том, что дверь пришлось вскрывать. По ее словам, представители певицы добровольно открыли судебным приставам дверь в квартиру в Хамовниках, пишет «РИА Новости».

Материал дополняется

Елена Наумова
Лариса Долина квартира
