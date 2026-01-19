«Интернасьонал» объявил о скором переходе Вильягры из ЦСКА

Аргентинский хавбек в ближайшее время пройдет медосмотр в Порту-Алегри

Родриго Вильягра (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» на своем сайте объявил о договоренности с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Родриго Вильягры.

В сообщении говорится, что договоренность есть и по условиям контракта с самим игроком.

В «Интернасьонале» отмечают, что 24-летний аргентинец в ближайшие дни прибудет в Порту-Алегри для завершения необходимых юридических и медицинских процедур. После этого он присоединится к команде под руководством главного тренера Пауло Пеццолано для подготовки к сезону 2026 года.

Родриго Вильягра перешел в ЦСКА в марте 2025 года. За клуб в текущем сезоне он провел 11 матчей, не отметившись голевыми передачами или забитыми мячами.