«Интернасьонал» объявил о скором переходе Вильягры из ЦСКА
Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» на своем сайте объявил о договоренности с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Родриго Вильягры.
В сообщении говорится, что договоренность есть и по условиям контракта с самим игроком.
В «Интернасьонале» отмечают, что 24-летний аргентинец в ближайшие дни прибудет в Порту-Алегри для завершения необходимых юридических и медицинских процедур. После этого он присоединится к команде под руководством главного тренера Пауло Пеццолано для подготовки к сезону 2026 года.
Родриго Вильягра перешел в ЦСКА в марте 2025 года. За клуб в текущем сезоне он провел 11 матчей, не отметившись голевыми передачами или забитыми мячами.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко