Всё в Крыму

Бюджет полуострова на 80% обеспечат из Москвы

Бюджет Крыма в следующие три года будет бездефицитным. Почти 80% его доходов обеспечат безвозмездные поступления — дотации и субсидии из федерального бюджета

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Крым подготовил проект трехлетнего бюджета — он будет сбалансирован с точностью до копейки: доходы республики, по плану властей, будут полностью совпадать с объемами расходов. Достичь этого удалось за счет роста безвозмездных поступлений от федерального центра — согласно документу их доля в доходах региона будет увеличиваться ежегодно и достигнет 79% к 2020 году.

В 2018 году объем безвозмездных перечислений составит 129,5 млрд руб. при совокупных доходах 168 млрд руб. В 2019 году Крым получит от федерального центра 143 млрд руб. (из 181 млрд руб. доходов), а в 2020-м — 150 млрд руб. (из 190 млрд руб.). Таким образом, объемы федерального финансирования будут расти намного быстрее собственных доходов Крыма, которые планируются в диапазоне 38–40 млрд руб.

«Они ничем не рискуют»

Большая часть поддержки из центра Крыму в 2018 году приходится на дотации (32,2%) и субсидии (65,5%). Первые выдаются без конкретных условий их расходования, вторые носят целевой характер. Субвенции, которые тоже выдаются на конкретные цели (а если KPI не исполнены, деньги придется обязательно вернуть), занимают в структуре безвозмездных поступлений лишь чуть больше 2%. Крым далеко не единственный регион, чьи доходы формируются преимущественно за счет федеральных трансфертов, отмечает директор Центра исследований региональных реформ​ РАНХиГС Александр​ Дерюгин.

«Бюджет Крыма в среднесрочной перспективе будет продолжать формироваться в основном за счет федеральных трансфертов», — полагает директор группы суверенных рейтингов S&P Карен Вартапетов. По его мнению, «если изменения и будут, то очень небольшие».

При этом Крым показывает «довольно неплохие темпы роста» собственных доходов, они существенно опережают средние темпы по России, напоминает Дерюгин. Если в исходном законе о бюджете 2017 года власти Крыма ожидали, что без помощи Москвы смогут собрать в казну 33,7 млрд руб., то, по последнему их прогнозу, эта сумма должна составить 51,7 млрд руб. (за девять месяцев собрали уже 34,5 млрд руб., то есть больше, чем хотели за весь год). Пока что разрыв между собственными доходами и помощью центра довольно большой, но пройдет примерно пять лет и Крым не будет значительно отставать по этому показателю от других субъектов, прогнозирует Дерюгин.

На фоне фактического роста поступлений по сравнению с прошлогодними ожиданиями прогноз доходов на следующую трехлетку выглядит осторожным. В Крыму ждут, что собственные доходы региона составят от 38 млрд до 40 млрд руб. в каждый из следующих трех лет, а доходы в целом — от 168 млрд до 190 млрд руб., то есть наращивать бюджет опять же планируется за счет федерального центра.

Возможно, власти Крыма «знают что-то, чего не знаем мы», рассуждает Дерюгин, например ждут ухода крупного налогоплательщика (в проекте бюджета рост поступлений от налога на прибыль ожидается на уровне 3,5%, что сопоставимо с темпами инфляции). Но в целом это выглядит как перестраховка, отмечает он: «Они ничем не рискуют. Будут дополнительные деньги — значит, у них будет возможность дополнительно что-то профинансировать. В таких условиях закладывать себе слишком оптимистичный прогноз тоже не надо». Крым несильно зависит от собственных доходов, поэтому может себе позволить занизить ожидания по налоговым и неналоговым поступлениям «хоть до нуля», добавляет эксперт, зато региону «не придется ломать голову» над тем, какие статьи сократить.

«Бюджет Республики Крым — это бюджет развития, предполагающий объемы и направления инвестиций, обеспечивающие стабильное формирование и расходование бюджета без превышения долговых обязательств над финансовыми возможностями», — сообщила в ответ на запрос РБК пресс-служба крымского Минфина, подчеркнув, что «расходы сбалансированы доходами».

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Рассчитаться с украинским долгом

Минфин Крыма планирует в следующие три года разобраться с долгом по облигациям, выпущенным еще в 2011 году, когда полуостров входил в состав Украины (их номинальная стоимость составляла 133 млн грн). Срок погашения этого долга настал в июне 2014 года, вскоре после перехода Крыма под контроль России, однако республика его пропустила. До этого, в апреле 2014 года, рейтинговое агентство S&P квалифицировало как дефолт Крыма невыплату купона по этим бумагам.

Возмещения через Арбитражный суд Москвы добивалась кипрская DRGN Limited, «дочка» украинской инвесткомпании Dragon Capital. Она хочет получить более €1 млн (в эту сумму входит и долг, и процентный доход по нему). Столичный арбитраж иск удовлетворил частично, однако последующие инстанции отказали в удовлетворении требований компании в полном объеме. Верховный суд в мае этого года отказался передавать кассационную жалобу DRGN на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Минфин Крыма в бюджете на трехлетку предусматривает возможность заключать с владельцами облигаций «соглашения об урегулировании, включая мировые соглашения, предусматривающие осуществление выплат владельцам в общей сумме до 543,4 млн руб. в счет окончательного и полного исполнения обязательств по облигациям». Сумма выплаты будет включать как номинальную стоимость облигаций, так и проценты по ним. Заключить такие соглашения Крым может до 1 сентября следующего года.

Сейчас у Крыма 390 млн руб. долга, включая долг по спорным внешним обязательствам на $5 млн, следует из статистики Минфина России. С 2019 года Крым планирует нулевой размер госдолга.

Отказ от консолидации

В то время как федеральный Минфин подтверждает приверженность стратегии бюджетной консолидации, сокращая расходы в следующие три года как в реальном, так и в номинальном выражении, Крым идет по другому пути. Траты регионального бюджета в следующие три года растут темпами 5–8%, то есть быстрее инфляции (таргет Центробанка — 4%).

В основном расходы Крыма идут по разделу «Национальная экономика» (на него приходится более 45,4% совокупных трат в 2018 году). Большая часть расходов по этому направлению идет на дороги (36 млрд из 76 млрд руб.), а также на «другие расходы» (16,6 млрд руб.), на водное хозяйство (8,3 млрд руб.) и топливно-энергетический комплекс (7,7 млрд руб.).

Политика федерального центра — улучшить инфраструктуру полуострова до уровня остальных субъектов, рассуждает Дерюгин. Высокая дотационность возникает не потому, что Крым «патологически беден», подчеркивает эксперт. Чтобы на полуострове не было «неправильных» настроений, Москва хочет показать, что страна о нем «заботится».